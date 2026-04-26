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कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलीबारी पर आया ट्रंप का पहला बयान, कहा- यह मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोकेगा

गोलीबारी की घटना पर ट्रंप ने कहा, 'यह बहुत अप्रत्याशित था लेकिन सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने इस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया.

Trump on Dinner Shooting
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : April 26, 2026 at 11:18 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (लोकल टाइम) को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी की घटना के दौरान सिक्योरिटी अधिकारियों के तुरंत जवाब देने की तारीफ की. साथ ही पेन्सिलवेनिया और फ्लोरिडा में उन पर हुई पिछली हत्या की कोशिशों को भी याद किया. इस हमले के कुछ देर बाद प्रेस कान्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, यह हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोकेगा.

उन्होंने कहा, 'लॉ एनफोर्समेंट और डीसी पुलिस ने अभी मेयर से बात की. आप हमलावर को अलग-अलग पोजीशन में देखते हैं, लेकिन आप हमलावर को पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में भी देखते हैं. पिछले कुछ सालों में यह पहली बार नहीं है कि हमारे रिपब्लिक पर एक संभावित हत्यारे ने हमला किया है. जिसने दो साल से भी कम समय पहले बटलर, पेन्सिलवेनिया में हत्या करना चाहा था. और उसके कुछ महीने बाद, फ्लोरिडा के पाम बीच में हम करीब आ गए थे. लॉ एनफोर्समेंट ने सच में, फिर से, कुछ बहुत अच्छा काम किया.'

इस बीच 13 जुलाई, 2024 को पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली में एक आदमी ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी. 22 फरवरी को एक और घटना में एक हथियारबंद आदमी को सीक्रेट सर्विस के लोगों समेत लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने गोली मारकर मार डाला, जब वह फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के घर मार-ए-लागो के सुरक्षित दायरे में घुस गया था. हाल की घटना का जिक्र करते हुए ट्रंप ने गोलीबारी को अचानक हुई घटना बताया और कहा कि सुरक्षा बलों ने एक हथियारबंद आदमी को तुरंत मार गिराया.

उन्होंने कहा, 'यह बहुत अप्रत्याशित था लेकिन सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने इस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया. एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर घुस गया, और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया.

उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया और अभी-अभी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के लिए, मैंने इसे जारी करने का ऑर्डर दिया है. एक टेप जारी किया है जिसमें इस गुंडे की हिंसा दिखाई गई है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला किया, और यह भी दिखाया गया है कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने हमारे देश के लिए कितनी तेजी से एक्शन लिया.'

इसके अलावा ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर की जगह पर शूटर की एंट्री दिख रही है, साथ ही हिरासत में लिए गए सस्पेक्ट की तस्वीरें भी हैं. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सिक्योरिटी ब्रीच की घटना का भी जिक्र किया और घटनाओं का क्रम बताया, जिसमें कहा गया कि एक हथियारबंद आदमी ने जगह में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और बाद में सिक्योरिटी वालों ने उसे रोक दिया.

घटना के बाद ब्रीफिंग रूम में प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस सिक्योरिटी ऑफिसर से भी बात की थी जिसे हमले के दौरान गोली लगी थी. उन्होंने कहा, 'एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर हमला कर रहा था, और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया. एक ऑफिसर को गोली लगी, लेकिन वह बच गया. वेस्ट ने काम कर दिया.

ट्रंप ने हिल्टन में सिक्योरिटी ब्रीच का इस्तेमाल बेहतर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को हाईलाइट करने और व्हाइट हाउस में उनके बनाए जा रहे बॉलरूम के लिए केस बनाने के लिए किया, यह सुझाव देते हुए कि यह स्ट्रक्चर भविष्य के इवेंट्स के लिए ज़्यादा सुरक्षित जगह देगा.

ट्रंप ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'यह कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है और मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसीलिए हमें व्हाइट हाउस में जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उसकी सभी खूबियां होनी चाहिए. यह असल में एक बड़ा कमरा है, और यह ज़्यादा सुरक्षित है। यह ड्रोन-प्रूफ है. यह बुलेटप्रूफ ग्लास है. हमें बॉलरूम की जरूरत है. इसीलिए सीक्रेट सर्विस, इसीलिए मिलिट्री इसकी मांग कर रही है.'

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