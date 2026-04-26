कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में गोलीबारी पर आया ट्रंप का पहला बयान, कहा- यह मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोकेगा
गोलीबारी की घटना पर ट्रंप ने कहा, 'यह बहुत अप्रत्याशित था लेकिन सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने इस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया.
By ANI
Published : April 26, 2026 at 11:18 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (लोकल टाइम) को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी की घटना के दौरान सिक्योरिटी अधिकारियों के तुरंत जवाब देने की तारीफ की. साथ ही पेन्सिलवेनिया और फ्लोरिडा में उन पर हुई पिछली हत्या की कोशिशों को भी याद किया. इस हमले के कुछ देर बाद प्रेस कान्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, यह हमला मुझे ईरान में जंग जीतने से नहीं रोकेगा.
उन्होंने कहा, 'लॉ एनफोर्समेंट और डीसी पुलिस ने अभी मेयर से बात की. आप हमलावर को अलग-अलग पोजीशन में देखते हैं, लेकिन आप हमलावर को पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में भी देखते हैं. पिछले कुछ सालों में यह पहली बार नहीं है कि हमारे रिपब्लिक पर एक संभावित हत्यारे ने हमला किया है. जिसने दो साल से भी कम समय पहले बटलर, पेन्सिलवेनिया में हत्या करना चाहा था. और उसके कुछ महीने बाद, फ्लोरिडा के पाम बीच में हम करीब आ गए थे. लॉ एनफोर्समेंट ने सच में, फिर से, कुछ बहुत अच्छा काम किया.'
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked for a message that he wants to give to the world, US President Donald Trump says, " ...we have the greatest security in history. if you have a whack job that's got a brain, but it's a little… pic.twitter.com/r2skohb4gl— ANI (@ANI) April 26, 2026
इस बीच 13 जुलाई, 2024 को पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली में एक आदमी ने ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की थी. 22 फरवरी को एक और घटना में एक हथियारबंद आदमी को सीक्रेट सर्विस के लोगों समेत लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने गोली मारकर मार डाला, जब वह फ्लोरिडा के पाम बीच में ट्रंप के घर मार-ए-लागो के सुरक्षित दायरे में घुस गया था. हाल की घटना का जिक्र करते हुए ट्रंप ने गोलीबारी को अचानक हुई घटना बताया और कहा कि सुरक्षा बलों ने एक हथियारबंद आदमी को तुरंत मार गिराया.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | US President Donald Trump says, " we're not the only country. you look at the great violence in all countries. i was talking to somebody from another country today, and they have numerous assassinations… pic.twitter.com/t6P6IoLavV— ANI (@ANI) April 26, 2026
उन्होंने कहा, 'यह बहुत अप्रत्याशित था लेकिन सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने इस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया. एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर घुस गया, और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked whether this firing could be politically motivated, US President Donald Trump says, " all violence, i'm concerned about everything. but i can't be so concerned that you can't function. i'm… pic.twitter.com/OQnEMlgHAs— ANI (@ANI) April 26, 2026
उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया और अभी-अभी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी के लिए, मैंने इसे जारी करने का ऑर्डर दिया है. एक टेप जारी किया है जिसमें इस गुंडे की हिंसा दिखाई गई है जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला किया, और यह भी दिखाया गया है कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने हमारे देश के लिए कितनी तेजी से एक्शन लिया.'
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his claim that the suspect is a 'lone wolf', US President Donald Trump says, " ...i have great professionals up here and outside that have been working with us. my impression is he was… pic.twitter.com/PNdeYcRGMD— ANI (@ANI) April 26, 2026
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his security, US President Donald Trump says, " i can't be concerned. i can only get great people to do the job. in my opinion, they (law enforcement personnel) did a much better job… pic.twitter.com/op2PXLJSNc— ANI (@ANI) April 26, 2026
घटना के बाद ब्रीफिंग रूम में प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उस सिक्योरिटी ऑफिसर से भी बात की थी जिसे हमले के दौरान गोली लगी थी. उन्होंने कहा, 'एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर हमला कर रहा था, और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने पकड़ लिया. एक ऑफिसर को गोली लगी, लेकिन वह बच गया. वेस्ट ने काम कर दिया.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked about his security, US President Donald Trump says, " i can't be concerned. i can only get great people to do the job. in my opinion, they (law enforcement personnel) did a much better job… pic.twitter.com/op2PXLJSNc— ANI (@ANI) April 26, 2026
ट्रंप ने हिल्टन में सिक्योरिटी ब्रीच का इस्तेमाल बेहतर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को हाईलाइट करने और व्हाइट हाउस में उनके बनाए जा रहे बॉलरूम के लिए केस बनाने के लिए किया, यह सुझाव देते हुए कि यह स्ट्रक्चर भविष्य के इवेंट्स के लिए ज़्यादा सुरक्षित जगह देगा.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents' Dinner in Washington, DC | When asked whether the assailant has any relation with Iran, US President Donald Trump says, " i don't think so, but you never know. we're going to know a lot. we have the best people in the world… pic.twitter.com/9S775drL1e— ANI (@ANI) April 26, 2026
ट्रंप ने अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'यह कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है और मैं यह कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसीलिए हमें व्हाइट हाउस में जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उसकी सभी खूबियां होनी चाहिए. यह असल में एक बड़ा कमरा है, और यह ज़्यादा सुरक्षित है। यह ड्रोन-प्रूफ है. यह बुलेटप्रूफ ग्लास है. हमें बॉलरूम की जरूरत है. इसीलिए सीक्रेट सर्विस, इसीलिए मिलिट्री इसकी मांग कर रही है.'