'अमेरिका के साथ 'खेल' खेलने की कोशिश की तो पहले से ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा': ट्रंप की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद टैरिफ को अपना मुख्य हथियार बनाए रखने पर अड़े हैं ट्रंप, ट्रूथ पर दी चेतावनी
Published : February 23, 2026 at 10:31 PM IST
नई दिल्लीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को "बेतुका" और "अमेरिका विरोधी" करार देते हुए कहा है कि जो देश इस फैसले का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ "खेल" खेलने की कोशिश करेंगे उन्हें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची टैरिफ और उससे भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डालकर यह चेतावनी दी.
क्या हैं ट्रंप के नए टैरिफ के विकल्प?
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ट्रंप का यह बयान उन देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिका के साथ व्यापार में फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. एएनआई ने अपने X हैंडल पर ट्रंप के पोस्ट को शेयर भी किया है. जिस पर लिखा, "किसी भी देश को जो 'रिडिकुलस' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खेलना चाहता है, खासकर वे जो अमेरिका को सालों-साल लूटते आए हैं, उन्हें पहले से सहमत टैरिफ से कहीं ज्यादा ऊंची टैरिफ और उससे भी बदतर स्थिति का सामना करना होगा..."
US President Donald Trump posts - " any country that wants to “play games” with the ridiculous supreme court decision, especially those that have “ripped off” the u.s.a. for years, and even decades, will be met with a much higher tariff, and worse, than that which they just… pic.twitter.com/Miol56TRLJ— ANI (@ANI) February 23, 2026
क्या है मामला
ट्रंप का यह बयान 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के 6-3 बहुमत वाले फैसले के बाद आया है. कोर्ट ने फैसला दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्यापक टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता. इस फैसले ने ट्रंप द्वारा लगाई गई अधिकांश "रिसिप्रोकल" और आपातकालीन टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया.
वैश्विक व्यापार में बढ़ी अनिश्चितता
फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने एक अलग कानूनी प्रावधान (ट्रेड एक्ट की सेक्शन 122) के तहत सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, जिसे अगले दिन बढ़ाकर 15% कर दिया गया. यह अधिकतम सीमा है जो इस कानून के तहत संभव है. ट्रंप ने कहा कि कोर्ट ने अन्य टैरिफ को मंजूरी दी है और अब वे इन्हें "कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कठोर" तरीके से इस्तेमाल करेंगे.
एएनआई के X हैंडल पर इस पोस्ट पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं. कुछ लोग इसे आर्थिक सुरक्षा का कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे कूटनीतिक तनाव बढ़ाने वाला बता रहे हैं. यह घटनाक्रम ट्रंप की दूसरी पारी में उनकी व्यापार नीति का एक बड़ा मोड़ साबित हो रहा है, जहां वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद टैरिफ को अपना मुख्य हथियार बनाए रखने पर अड़े हुए हैं.
