ETV Bharat / international

मैं उनसे ज़्यादा गंदा खेल सकता हूं! गुस्साए ट्रंप ने "बेईमान" विज्ञापन को लेकर कनाडाई PM कार्नी से मिलने से किया इनकार

ट्रंप ने एक विवादास्पद कनाडाई विज्ञापन के पीछे की गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा, "उन्होंने जो किया वह वाकई बेईमानी है.

Donald Trump
ट्रंप ने "बेईमान" विज्ञापन को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार किया. (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एशिया की अपनी यात्रा के लिए व्हॉइट हाउस से रवाना होने से कुछ ही क्षण पहले संकेत दिया कि उनकी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने की कोई योजना नहीं है. पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह कार्नी, जो एशिया में भी होंगे, से बातचीत करने का इरादा रखते हैं, ट्रंप ने जवाब दिया,"नहीं, मेरी कोई योजना नहीं है."

ट्रंप ने एक विवादास्पद कनाडाई विज्ञापन के पीछे की गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा, "उन्होंने जो किया वह वाकई बेईमानी है. और मैंने सुना है कि वे विज्ञापन हटा रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि वे इसे थोड़ा और बढ़ा रहे हैं. वे इसे आज रात हटा सकते थे." उन्होंने आगे कहा, "यह तो गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा गंदा खेल सकता हूं."

यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा गुरुवार को कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा के बाद आई है. इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के बीच आर्थिक संबंधों में दरार पड़ने का खतरा है. यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा दिए गए टैरिफ-विरोधी भाषण के कुछ अंशों वाले एक "नकली" विज्ञापन के जवाब में आया है.

ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने विस्तार से बताया,"रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो कि नकली है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह विज्ञापन 75,000 डॉलर का था. उन्होंने ऐसा केवल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसलों में दखल देने के लिए किया."

उन्होंने आगे कहा, "टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उनके घृणित व्यवहार के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं समाप्त की जाती हैं. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डीजेटी."

शुक्रवार को, ओन्टारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत के बाद, अमेरिकी विज्ञापन अभियान सोमवार को रोक दिया जाएगा "ताकि व्यापार वार्ता फिर से शुरू हो सके" उधर सीएनएन ने बताया कि इस सप्ताहांत में एमएलबी के विश्व सीरीज खेलों के दौरान भी ये एड चलता रहेगा. गौर करें तो ये विवादास्पद विज्ञापन, जिनके लिए कथित तौर पर ओन्टारियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया था. प्रमुख अमेरिकी नेटवर्क पर प्रसारित किए गए थे और कथित तौर पर 75 मिलियन डॉलर की लागत आई थी.

ये भी पढ़ें- टीवी विज्ञापन को लेकर यूएस ने खत्म की कनाडा से वार्ता, ट्रंप ने लगाई मुहर

TAGGED:

MARK CARNEY
US CANADA RELATIONS
US CANADA TENSION
CONTROVERSIAL CANADIAN AD
DONALD TRUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.