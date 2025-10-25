ETV Bharat / international

मैं उनसे ज़्यादा गंदा खेल सकता हूं! गुस्साए ट्रंप ने "बेईमान" विज्ञापन को लेकर कनाडाई PM कार्नी से मिलने से किया इनकार

ट्रंप ने "बेईमान" विज्ञापन को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार किया. ( ANI )

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एशिया की अपनी यात्रा के लिए व्हॉइट हाउस से रवाना होने से कुछ ही क्षण पहले संकेत दिया कि उनकी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने की कोई योजना नहीं है. पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह कार्नी, जो एशिया में भी होंगे, से बातचीत करने का इरादा रखते हैं, ट्रंप ने जवाब दिया,"नहीं, मेरी कोई योजना नहीं है." ट्रंप ने एक विवादास्पद कनाडाई विज्ञापन के पीछे की गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा, "उन्होंने जो किया वह वाकई बेईमानी है. और मैंने सुना है कि वे विज्ञापन हटा रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि वे इसे थोड़ा और बढ़ा रहे हैं. वे इसे आज रात हटा सकते थे." उन्होंने आगे कहा, "यह तो गंदा खेल है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा गंदा खेल सकता हूं." यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा गुरुवार को कनाडा के साथ व्यापार वार्ता समाप्त करने की घोषणा के बाद आई है. इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के बीच आर्थिक संबंधों में दरार पड़ने का खतरा है. यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा दिए गए टैरिफ-विरोधी भाषण के कुछ अंशों वाले एक "नकली" विज्ञापन के जवाब में आया है.