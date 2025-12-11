ETV Bharat / international

यूएस सांसद की चेतावनी, ट्रंप "भारत को खोने वाले राष्ट्रपति" बनने का उठा रहे जोखिम

फिर उन्होंने इन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को उस चीज से जोड़ा जिसे उन्होंने गुडविल में तेज गिरावट बताया. कामलागर-डोव ने तर्क दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को एक एनर्जेटिक क्वॉड, बढ़ते डिफेंस-टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई-चेन कोशिशों और मजबूत पॉलिटिकल मोमेंटम वाली पार्टनरशिप विरासत में मिली थी, लेकिन तब से यह कमजोर हो गई है. उन्होंने कहा, "फ्लश, फ्लश, फ्लश, टॉयलेट में फ्लश कर दिया." और इस बदलाव को नेशनल इंटरेस्ट के बजाय पर्सनल शिकायतों से प्रेरित बताया.

उन्होंने कहा, "इंडिया के साथ US का रिश्ता दोनों देशों के लिए यह तय करेगा कि हम 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर में खुद को कैसे रखते हैं." उन्होंने आगे कहा कि क्वॉड के जरिए काम करने से "एक आजाद और खुला इंडो-पैसिफिक बनाए रखने में मदद मिलती है."

उनकी यह बात US-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कही गई थी. इस चिंता को आगे बढ़ाते हुए, कामलागर-डोव ने डिफेंस, एनर्जी, AI, स्पेस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जरूरी सेक्टर्स में इंडिया की सेंट्रल भूमिका पर जोर दिया.

वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स की प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव ने भारत-US संबंधों के मौजूदा रास्ते पर कड़ी चेतावनी देते हुए सवाल किया कि क्या टैरिफ, वीज़ा फीस और राजनीतिक शिकायतों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "भारत को खोने वाले राष्ट्रपति" बनने का जोखिम उठा रहे हैं।

उनकी चेतावनी और गहरी हो गई, जब उन्होंने कहा कि ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट बनने का रिस्क है, जिन्होंने "इंडिया को खो दिया" या इंडिया को दूर धकेल दिया, जबकि रूस के प्रति खुलेपन का इशारा भी दिया. उन्होंने उन पर ट्रेड पॉलिसी के जरिए भरोसा कम करने और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की उनकी सोच को गलत बताया.

उन्होंने टैरिफ और वीजा उपायों को तनाव के सबसे साफ़ सोर्स के तौर पर बताया. कामलागर-डोव ने कहा कि इंडियन सामान पर 50 परसेंट टैरिफ और इंडिया से जुड़े रशियन तेल इंपोर्ट पर 25 परसेंट टैरिफ ने हाई-लेवल बातचीत को रोक दिया है, जिससे क्वाड लीडर्स समिट को टालना पड़ा है.

उन्होंने H-1B वीजा पर एडमिनिस्ट्रेशन की नई USD 100,000 फीस की भी आलोचना की, यह देखते हुए कि इन वीजा का 70 परसेंट हिस्सा भारतीयों के पास है और कहा कि यह बदलाव सीधे तौर पर उन वर्कर्स को नुकसान पहुंचाता है, जिन्होंने लंबे समय से टेक्नोलॉजी, साइंस और मेडिसिन में US इनोवेशन का सपोर्ट किया है.

इन पॉलिसी एक्शन को बड़े रीजनल असर से जोड़ते हुए, कामलागर-डोव ने कहा कि वे पूरे एशिया में अनिश्चितता को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी और रद्द हुए समिट ने ऐसे समय में परेशान करने वाले सिग्नल भेजे हैं, जब चीन इलाके के हालात पर करीब से नजर रख रहा है. उन्होंने आगे कहा कि यह तरीका अपना नुकसान करने के लिए अपनी नाक काटने जैसा है, जिससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच भरोसे को "असली और लंबे समय तक नुकसान" हो रहा है.