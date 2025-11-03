ETV Bharat / international

ट्रंप का खुलासा, पाकिस्तान कर रहा परमाणु हथियारों का 'परीक्षण', अमेरिका के पास 'दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार'

वाशिंगटन डीसी (यूएस) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसे अन्य राज्यों के बीच एक व्यापक पैटर्न के हिस्से के रूप में उद्धृत करते हुए अमेरिका को अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की जरूरत है.

रविवार को सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान सहित कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं कर रहा है.

ट्रंप ने कहा, "रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम एक खुला समाज हैं. हम अलग हैं. हम इसके बारे में बात करते हैं. हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट करेंगे. उनके पास ऐसे रिपोर्टर नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें."

उन्होंने कहा, "हम परीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और अन्य लोग भी परीक्षण करते हैं. और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है."

ट्रंप ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे रूस द्वारा हाल ही में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन सहित एडवांस परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों के 30 से अधिक वर्षों बाद "परमाणु हथियारों का विस्फोट" करने के उनके निर्णय के बारे में पूछा गया था.

ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा, "आपको यह देखना होगा कि वे कैसे काम करते हैं. मैं परीक्षण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि वे परीक्षण करने जा रहे हैं. अगर आप गौर करें, तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है. दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं. हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते. और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे."

उन्होंने कहा, "हम अन्य देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास "किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं" और कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की थी.

ट्रंप ने कहा, "हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं. रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत होंगे. उनके पास कुछ हैं. उनके पास काफ़ी हैं."