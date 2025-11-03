ट्रंप का खुलासा, पाकिस्तान कर रहा परमाणु हथियारों का 'परीक्षण', अमेरिका के पास 'दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार'
ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान समेत कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं कर रहा है.
By ANI
Published : November 3, 2025 at 1:11 PM IST
वाशिंगटन डीसी (यूएस) : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इसे अन्य राज्यों के बीच एक व्यापक पैटर्न के हिस्से के रूप में उद्धृत करते हुए अमेरिका को अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की जरूरत है.
रविवार को सीबीएस न्यूज के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान सहित कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो ऐसा नहीं कर रहा है.
ट्रंप ने कहा, "रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते. हम एक खुला समाज हैं. हम अलग हैं. हम इसके बारे में बात करते हैं. हमें इसके बारे में बात करनी ही होगी क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट करेंगे. उनके पास ऐसे रिपोर्टर नहीं हैं जो इसके बारे में लिखें."
उन्होंने कहा, "हम परीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और अन्य लोग भी परीक्षण करते हैं. और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है."
ट्रंप ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे रूस द्वारा हाल ही में पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन सहित एडवांस परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों के 30 से अधिक वर्षों बाद "परमाणु हथियारों का विस्फोट" करने के उनके निर्णय के बारे में पूछा गया था.
ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान कहा, "आपको यह देखना होगा कि वे कैसे काम करते हैं. मैं परीक्षण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूस ने घोषणा की है कि वे परीक्षण करने जा रहे हैं. अगर आप गौर करें, तो उत्तर कोरिया लगातार परीक्षण कर रहा है. दूसरे देश भी परीक्षण कर रहे हैं. हम अकेले ऐसे देश हैं जो परीक्षण नहीं करते. और मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण न करे."
उन्होंने कहा, "हम अन्य देशों की तरह परमाणु हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं." ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास "किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं" और कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा की थी.
ट्रंप ने कहा, "हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं. रूस के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं और चीन के पास भी बहुत होंगे. उनके पास कुछ हैं. उनके पास काफ़ी हैं."
इससे पहले गुरुवार को ट्रंप ने रूस द्वारा हाल ही में किए गए एडवांस परमाणु-सक्षम प्रणालियों के परीक्षणों का हवाला देते हुए परमाणु हथियार परीक्षण को तत्काल पुनः शुरू करने की घोषणा की थी, जो दोनों परमाणु शक्तियों के बीच एक बड़ी तनातनी का संकेत है.
एयरफोर्स वन विमान में सवार होने से पहले ट्रंप ने कहा कि यद्यपि परमाणु निरस्त्रीकरण एक "बहुत बड़ी बात" होगी, लेकिन तीन दशक से अधिक समय के बाद अमेरिकी परमाणु परीक्षण पुनः शुरू करना उचित है.
ट्रंप ने रूस और चीन का जिक्र करते हुए संवाददाताओं से कहा, "ऐसा लगता है कि वे सभी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास किसी भी देश से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं. हम परीक्षण नहीं करते... लेकिन जब दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी परीक्षण करना उचित होगा."
उन्होंने आगे कहा कि परीक्षण के लिए तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं, हालांकि उन्होंने समय या स्थान का कोई उल्लेख नहीं किया.
जब उनसे पूछा गया कि क्या नए सिरे से परीक्षण करने से वैश्विक परमाणु परिदृश्य और अधिक अस्थिर हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि हमने इसे काफी अच्छी तरह से बंद कर दिया है."
इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ पहले से ही समाप्त हो चुके प्लूटोनियम निपटान समझौते को समाप्त करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार-ग्रेड सामग्री के उत्पादन को सीमित करना था.
वर्ष 2000 के समझौते के तहत दोनों देशों को 34 टन हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था, जिसकी अब सैन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यकता नहीं थी.
ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के आगामी टैरिफ मामले अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण: डोनाल्ड ट्रंप