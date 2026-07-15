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ट्रंप ने होर्मुज में 20% टोल लेने का प्रस्ताव लिया वापस, अब खाड़ी देश व्यापार- निवेश को लेकर अमेरिका के साथ करेंगे डील

आलोचनाओं के बाद ट्रंप ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 फीसदी टैक्स वसूल करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया.

Trump Hormuz toll
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : July 15, 2026 at 8:23 AM IST

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि होर्मुज ईरान को छोड़कर सभी के जहाजों के लिए खुला है. उन्होंने 20 फीसदी टोल को उन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स से बदलने का फैसला किया है जो अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका के साथ करेंगे.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पूरी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी पोर्ट्स से आने-जाने वाले या ईरानी कार्गो से जुड़ी कोई भी चीज ले जाने वाले जहाजों पर होगी और देश के नेतृत्व पर इसे पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया.

उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर 'झूठ बोलने' और 'हिंसक, दुर्भावनापूर्ण' होने का आरोप लगाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश के टॉप मिलिट्री अधिकारियों की तारीफ की, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ़्स ऑफ स्टाफ डैन केन और कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, एडमिरल ब्रैड कूपर का नाम लिया.

ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी मिलिट्री की जबरदस्त ताकत की वजह से इतना तेल यहां से गुजरा जो पहले कभी हुआ. सेक्रेटरी ऑफ वॉर, पीट हेगसेथ, चेयरमैन ऑफ़ द जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़, डैन केन, और कमांडर ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, एडमिरल ब्रैड कूपर को खास सलाम.

उनकी वजह से और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री के सभी सदस्यों की वजह से अब तक होर्मुज ईरान को छोड़कर सभी जहाज़ों के आने-जाने के लिए खुला है. ऐसा उनके झूठे, हिंसक, बुरे लीडरशिप की वजह से है, जो उन्हें पूरी तरह बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर, मैंने 20 फीसदी अमेरिकी रीइम्बर्समेंट फीस को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स से बदलने का फैसला किया है. ये अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे. ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे, लेकिन साथ ही, उनके और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छे होंगे.' ट्रंप ने मिडिल ईस्ट देशों से देश में नए इन्वेस्टमेंट के फायदेमंद असर के बारे में बात की और कहा कि अमेरिका फिर से जीत रहा है.'

उन्होंने कहा, 'जैसा कि सब जानते हैं, इतिहास में किसी भी देश के मुकाबले अमेरिका में हमारा सबसे बड़ा डॉलर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये नए इन्वेस्टमेंट इस नंबर को और भी बड़ा कर देंगे. हम देखेंगे कि फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट ऐतिहासिक स्तर पर अमेरिका में आएंगे.

इससे लाखों और हाई सैलरी वाली अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी! अमेरिका फिर से जीत रहा है, पहले कभी नहीं जीत. ईरान के लाखों लोगों को मारने के दिन खत्म हो गए हैं, जिसमें 52,000 प्रोटेस्टर भी शामिल थे, और सबसे जरूरी बात ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा!'

ट्रंप ने अपने 20 फीसदी टोल योजना को वापस ले लिया, यह घोषणा करने के एक दिन बाद हुआ. ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि खाड़ी देशों को होर्मुज के जरिए समुद्री ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए अमेरिका को पैसे देने चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के अमेरिकी मिलिट्री दखल ने ईरान की मिलिट्री क्षमताओं को बहुत कमजोर कर दिया है.

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन को दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी समुद्री कॉरिडोर में से एक को सुरक्षित करने के लिए फ़ाइनेंशियल मुआवजा मिलना चाहिए. बाद में न्यूजमैक्स के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की मिलिट्री ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है, और कहा, 'उनकी ताकत काफी हद तक छीन ली गई है.' उन्होंने कहा कि तेहरान के नेवल और एयर एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया है.

ट्रंप ने कहा, 'अब उनके पास कुछ बचा है, लेकिन वह काफी हद तक छीन लिया गया है. उदाहरण के लिए उनकी मिलिट्री के पास 159 जहाज थे. 159 जहाज समुद्र के नीचे हैं.' अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सोमवार को एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहा है और कहा कि अमेरिका होर्मुज जो एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है, को सिक्योरिटी देने के लिए 20 परसेंट चार्ज करेगा.

ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि बढ़ते रीजनल टेंशन के बावजूद, जरूरी शिपिंग लेन से इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक बाकी दुनिया के लिए बंद नहीं किया जाएगा. ट्रंप ने कहा, 'होर्मुज खुला है और ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा.'

उन्होंने लिखा, 'हम द ईरानी ब्लॉकेड को फिर से लागू कर रहे हैं, जिसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ ईरान के जहाजों या कस्टमर्स को अंदर आने या जाने से रोक रहा है. बाकी सभी देशों को स्ट्रेट का सही और खुला इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.'

ट्रंप ने दावा किया कि अस्थिर शिपिंग लेन को सुरक्षित करने के ऑपरेशनल खर्चों को कवर करने के लिए ट्रांजिट कार्गो पर 20 परसेंट लेवी एक जरूरी कदम है. उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिका को अब से 'होर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन' के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस तरह, और ईमानदारी से, दुनिया के इस बहुत अस्थिर हिस्से को सुरक्षा देने के काम के लिए जरूरी किसी भी और सभी खर्चों के लिए, भेजे गए सभी कार्गो पर 20फीसदी की दर से, रीइंबर्स किया जाएगा.

ईरान और अमेरिका के हमलों से पश्चिम एशिया में नए तनाव पैदा हो गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरिम शांति समझौते पर असर पड़ रहा है. यह लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हुई थी, जिसमें एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल. इस लड़ाई ने समुद्री ट्रांजिट और एनर्जी सप्लाई चेन पर असर डाला है.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज टैक्स प्लान पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति, अमेरिका को बताया 'समुद्री डाकू'

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