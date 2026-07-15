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ट्रंप ने होर्मुज में 20% टोल लेने का प्रस्ताव लिया वापस, अब खाड़ी देश व्यापार- निवेश को लेकर अमेरिका के साथ करेंगे डील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 6 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि होर्मुज ईरान को छोड़कर सभी के जहाजों के लिए खुला है. उन्होंने 20 फीसदी टोल को उन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स से बदलने का फैसला किया है जो अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका के साथ करेंगे. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पूरी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी पोर्ट्स से आने-जाने वाले या ईरानी कार्गो से जुड़ी कोई भी चीज ले जाने वाले जहाजों पर होगी और देश के नेतृत्व पर इसे पूरी तरह से तबाही के रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाया. उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर 'झूठ बोलने' और 'हिंसक, दुर्भावनापूर्ण' होने का आरोप लगाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश के टॉप मिलिट्री अधिकारियों की तारीफ की, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ़्स ऑफ स्टाफ डैन केन और कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, एडमिरल ब्रैड कूपर का नाम लिया. ट्रंप ने कहा, 'अमेरिकी मिलिट्री की जबरदस्त ताकत की वजह से इतना तेल यहां से गुजरा जो पहले कभी हुआ. सेक्रेटरी ऑफ वॉर, पीट हेगसेथ, चेयरमैन ऑफ़ द जॉइंट चीफ़्स ऑफ़ स्टाफ़, डैन केन, और कमांडर ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, एडमिरल ब्रैड कूपर को खास सलाम. उनकी वजह से और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री के सभी सदस्यों की वजह से अब तक होर्मुज ईरान को छोड़कर सभी जहाज़ों के आने-जाने के लिए खुला है. ऐसा उनके झूठे, हिंसक, बुरे लीडरशिप की वजह से है, जो उन्हें पूरी तरह बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है.' उन्होंने आगे कहा, 'मिडिल ईस्ट लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बातचीत के आधार पर, मैंने 20 फीसदी अमेरिकी रीइम्बर्समेंट फीस को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील्स से बदलने का फैसला किया है. ये अलग-अलग खाड़ी देश अमेरिका में करेंगे. ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े होंगे, लेकिन साथ ही, उनके और उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छे होंगे.' ट्रंप ने मिडिल ईस्ट देशों से देश में नए इन्वेस्टमेंट के फायदेमंद असर के बारे में बात की और कहा कि अमेरिका फिर से जीत रहा है.' उन्होंने कहा, 'जैसा कि सब जानते हैं, इतिहास में किसी भी देश के मुकाबले अमेरिका में हमारा सबसे बड़ा डॉलर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये नए इन्वेस्टमेंट इस नंबर को और भी बड़ा कर देंगे. हम देखेंगे कि फैक्ट्रियां, प्लांट और इक्विपमेंट ऐतिहासिक स्तर पर अमेरिका में आएंगे. इससे लाखों और हाई सैलरी वाली अमेरिकन नौकरियां पैदा होंगी! अमेरिका फिर से जीत रहा है, पहले कभी नहीं जीत. ईरान के लाखों लोगों को मारने के दिन खत्म हो गए हैं, जिसमें 52,000 प्रोटेस्टर भी शामिल थे, और सबसे जरूरी बात ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा!'