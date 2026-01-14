ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पीएम की टिप्पणियों पर लगाई फटकार, जानें उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप ग्रीनलैंड के पीएम की टिप्पणियों पर भड़क गए, चेतावनी दी कि यह उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है.
By ANI
Published : January 14, 2026 at 7:39 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने अमेरिका के बजाय डेनमार्क के साथ रहना पसंद किया. ट्रंप ने उस बयान को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि यह उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है.
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आई जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि यह स्व-शासित डेनिश क्षेत्र अमेरिका में शामिल होने के बजाय डेनमार्क का हिस्सा बने रहना चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं.
संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं हैं और कहा कि वह उन्हें नहीं जानते. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'खैर, यह उनकी समस्या है. मैं उनसे सहमत नहीं हूं. मैं नहीं जानता कि वह कौन है. उसके बारे में कुछ नहीं जानता. लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है.'
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नीलसन ने कहा कि आर्कटिक का यह स्वायत्त क्षेत्र डेनमार्क का हिस्सा बने रहना पसंद करेगा. उन्होंने कहा, 'हम अभी एक भू-राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं, और अगर हमें अभी अमेरिका और डेनमार्क के बीच चुनना पड़े, तो हम डेनमार्क को चुनेंगे.'
द्वीप की गठबंधन सरकार ने कहा, 'अमेरिका ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी इच्छा दोहराई है. यह कुछ ऐसा है जिसे ग्रीनलैंड में सत्तारूढ़ गठबंधन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता.' अल जजीरा के अनुसार इसमें आगे कहा गया, 'डेनिश कॉमनवेल्थ के हिस्से के तौर पर ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य है, और इसलिए ग्रीनलैंड की रक्षा नाटो के जरिए ही होनी चाहिए.'
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अंदर एक सेल्फ-गवर्निंग इलाका है और अमेरिका का नाटो पार्टनर है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के नेताओं ने इस सुझाव को बार-बार खारिज किया है कि इस द्वीप को बेचा जा सकता है या उस पर कब्जा किया जा सकता है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके अपने लोग ही तय करेंगे.
शनिवार को पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में कुछ करने के अपने दावों को दोहराया, आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से, यह कहते हुए कि अगर अमेरिका कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो रूस और चीन इसमें कूद पड़ेंगे और वाशिंगटन उन्हें पड़ोसी के तौर पर नहीं चाहता है.
'हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे - और हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे. मैं आसानी से डील करना चाहता हूं, लेकिन अगर हम इसे आसान तरीके से नहीं करेंगे, तो हम इसे मुश्किल तरीके से करेंगे,' ट्रंप ने द्वीप के बारे में पूछे जाने पर कहा.