ETV Bharat / international

ट्रंप ने ग्रीनलैंड के पीएम की टिप्पणियों पर लगाई फटकार, जानें उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( ANI )

By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने अमेरिका के बजाय डेनमार्क के साथ रहना पसंद किया. ट्रंप ने उस बयान को खारिज कर दिया और चेतावनी दी कि यह उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ये टिप्पणियां तब आई जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि यह स्व-शासित डेनिश क्षेत्र अमेरिका में शामिल होने के बजाय डेनमार्क का हिस्सा बने रहना चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं हैं और कहा कि वह उन्हें नहीं जानते. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'खैर, यह उनकी समस्या है. मैं उनसे सहमत नहीं हूं. मैं नहीं जानता कि वह कौन है. उसके बारे में कुछ नहीं जानता. लेकिन यह उसके लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है.' डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ कोपेनहेगन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए नीलसन ने कहा कि आर्कटिक का यह स्वायत्त क्षेत्र डेनमार्क का हिस्सा बने रहना पसंद करेगा. उन्होंने कहा, 'हम अभी एक भू-राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं, और अगर हमें अभी अमेरिका और डेनमार्क के बीच चुनना पड़े, तो हम डेनमार्क को चुनेंगे.'