अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ा तनाव, ट्रंप ने विज्ञापन विवाद पर कनाडा पर बढ़ाया 10 फीसदी टैरिफ

ट्रंप रीगन के विज्ञापन को लेकर कनाडा पर भड़क गए. उनका गुस्सा टैरिफ के रूप में निकला और इसे 10 फीसदी और बढ़ा दिया.

TRUMP RAISES TARIFFS ON CANADA
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी  (फाइल फोटो) (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 7:34 AM IST

4 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर बहुत अधिक भड़क गए हैं. उन्होंने अपना गुस्सा कनाडा पर 10 फीसदी टैरिफ और बढ़ाकर निकाला है. यह मामला पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक ऐतिहासिक भाषण का कनाडा द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने से बढ़ा.

ट्रंप इससे इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने से इनकार कर दिया. ट्रंप ने विज्ञापन विवाद पर लिखा कि ये धोखा है. उन्होंने कहा कि रीगन के टैरिफ पर भाषण का फर्जी विज्ञापन चलाया गया.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कनाडा पर टैरिफ में 10 प्रतिशत की वृद्धि की. ये पहले से लगाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है. यह वृद्धि एमएलबी वर्ल्ड सीरीज के दौरान प्रसारित किए गए पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के धोखाधड़ी वाले विज्ञापन के कारण की गई.

ट्रंप ने एयर फोर्स वन में सवार होकर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ के पक्षधर थे, लेकिन कनाडा ने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं! उनका (कनाडा का) विज्ञापन तुरंत हटा लिया जाना था. लेकिन उन्होंने इसे कल रात वर्ल्ड सीरीज के दौरान चलने दिया. यह जानते हुए भी कि यह एक धोखाधड़ी है. तथ्यों की उनकी गंभीर गलत व्याख्या और शत्रुतापूर्ण कृत्य के कारण मैं कनाडा पर टैरिफ में 10 फीसदी की वृद्धि कर रहा हूँ.'

कई कनाडाई उत्पादों पर पहले से ही 35फीसदी टैरिफ लागू है, जबकि स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और ऊर्जा उत्पादों पर केवल 10 फीसदी टैरिफ लागू है. ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अतिरिक्त 10 प्रतिशत किन उत्पादों या क्षेत्रों पर लागू होगा. ट्रंप ने आगे दावा किया कि कनाडा टैरिफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बचाव की उम्मीद कर रहा है और उन्होंने विज्ञापन को तुरंत हटाने की मांग की.

इस धोखाधड़ी का एकमात्र उद्देश्य कनाडा की यह आशा थी कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उन टैरिफों पर उनकी बचाव करेगा जिनका इस्तेमाल उन्होंने वर्षों से अमेरिका को नुकसान पहुँचाने के लिए किया है. अब अमेरिका उच्च और दबंग कनाडाई टैरिफो से अपनी रक्षा कर सकता है.

इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने एशिया की अपनी यात्रा के लिए व्हाइट हाउस से प्रस्थान करने से कुछ ही क्षण पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलने से इनकार कर दिया. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह कार्नी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जो एशिया में भी होंगे, तो ट्रंप ने जवाब दिया, 'नहीं, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है.'

इस विवादास्पद विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की एक क्लिप का इस्तेमाल किया गया है. इसे कथित तौर पर टैरिफ के खिलाफ बताकर गलत व्याख्या की गई है. ओंटारियो सरकार ने कथित तौर पर इस विज्ञापन के लिए भुगतान किया है, जो प्रमुख अमेरिकी नेटवर्क पर चलाया जा रहा है और जिसकी लागत 75 मिलियन डॉलर है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 7 अक्टूबर को व्यापार, सीमा सुरक्षा और दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही वार्ता पर चर्चा की थी. इससे वार्ता के अचानक समाप्त होने का माहौल तैयार हो गया.

ओवल ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने व्यापार वार्ता को जटिल, शायद व्यापार पर हमारे किसी भी अन्य समझौते से भी ज्यादा जटिल बताया. उन्होंने बताया कि यह जटिलता दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और नजदीकी दोनों से उपजी है. इसे स्वाभाविक संघर्ष और पारस्परिक प्रेम का मिश्रण बताया.

