ETV Bharat / international

ट्रंप ने NATO की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, ग्रीनलैंड पर बयानबाजी तेज की

ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को लेकर हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए प्रेशर टैक्टिक्स का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं.

Trump questions NATO reliability
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By IANS

Published : January 21, 2026 at 9:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वॉशिंगटन: ग्रीनलैंड पर अपनी बयानबाजी तेज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के भरोसे पर सवाल उठाए और इशारा किया कि यूरोप के लिए सुरक्षा प्रतिबद्धताएं तेजी से आर्थिक और रणनीतिक लाभ से जुड़ सकते हैं. ऑफिस में लौटने के एक साल पूरे होने पर व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह बताने से मना कर दिया कि ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिका के हितों को सुरक्षित करने के लिए वॉशिंगटन किस हद तक जा सकता है.

सीधे पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, 'आपको पता चल जाएगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या जबरदस्ती का इस्तेमाल एक ऑप्शन है, तो ट्रंप ने खास बातें बताने से परहेज किया. इसके बजाय उन्होंने इकोनॉमिक टूल्स की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि टैरिफ, लाइसेंसिंग और दूसरे ऑप्शन मौजूद थे और उन्हें सबसे अच्छा, सबसे मजबूत सबसे तेज बताया.

ट्रंप ने कहा कि डेवोस की अपनी यात्रा के दौरान ग्रीनलैंड में उनकी मीटिंग प्लान हैं. उन्होंने कहा, 'ग्रीनलैंड में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स प्लान हैं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि चीजें बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी.' राष्ट्रपति ने उन टिप्पणियों को नाटो की नई आलोचना के साथ जोड़ा. उन्होंने दोहराया कि उन्होंने सदस्यों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दबाव डालकर गठबंधन को मजबूत किया.

उन्होंने कहा कि सहयोगी खर्च को जीडीपी के लंबे समय से चले आ रहे 2 प्रतिशत के टारगेट से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर सहमत हुए. उन्होंने कहा, 'उन्हें जीडीपी के पांच परसेंट तक ले जाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुमकिन है.' साथ ही, ट्रंप ने सवाल किया कि क्या यह अलायंस किसी संकट में अमेरिका के साथ खड़ा होगा.

उन्होंने कहा, 'नाटो उतना ही अच्छा है जितने हम हैं. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के बिना, यह अलायंस बहुत मजबूत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि क्या सहयोगी देश वॉशिंगटन की मदद के लिए आएंगे. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नाटो की स्थिति में सुधार किया है लेकिन इसके स्ट्रक्चर को लेकर उन्हें शक है.

उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका पर बोझ का ज्यादा हिस्सा है. उन्होंने कहा कि उनके तरीके ने सहयोगियों को अमेरिका से ज्यादा पैसे देने और ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर किया. उन्होंने पेरिस में प्रस्तावित जी-7 इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने के विचार को खारिज कर दिया. यह पूछे जाने पर कि क्या वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बुलावे पर जाएंगे, ट्रंप ने कहा, 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा.'

उन्होंने मैक्रों की राजनीतिक उम्र पर सवाल उठाया और कहा कि वह उन नेताओं के साथ मीटिंग करना पसंद करते हैं जो सीधे तौर पर शामिल हों. ट्रंप ने कहा कि मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ उनकी पर्सनली बनती है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इमिग्रेशन और ऊर्जा को यूरोप की मुख्य चुनौतियों के तौर पर बताया.

उन्होंने नेताओं से पवन ऊर्जा पर फिर से सोचने और घरेलू ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया. ये बातें ट्रंप की विदेश नीति के बड़े नजरिए से मेल खाती है. वह अक्सर सुरक्षा गारंटी को आर्थिक दबाव से जोड़ते हैं. उनका तर्क है कि टैरिफ और व्यापार लाभ सहयोगी और विरोधी देशों को बातचीत करने के लिए मजबूर करते हैं. ट्रंप ने कहा कि इस रणीनीति ने अमेरिका को अमीर और ज्यादा सुरक्षित बनाया है.

उन्होंने कहा, 'हम अब तक के सबसे अमीर हैं और इस फायदे का क्रेडिट प्रेशर टैक्टिक्स को दिया. आर्कटिक और यूरोप में कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ ग्रीनलैंड और नाटो की अहमियत बढ़ गई है. ट्रंप की बातों से पता चलता है कि अमेरिका की नीति गठबंधन, इलाके और ट्रेड को और करीब से जोड़ना जारी रखेगी.

TAGGED:

GREENLAND RHETORIC
GREENLAND CRISIS
ट्रंप ग्रीनलैंड बयानबाजी
ट्रंप नाटो विश्वसनीयता सवाल
TRUMP QUESTIONS NATO RELIABILITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.