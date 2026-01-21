ETV Bharat / international

ट्रंप ने NATO की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, ग्रीनलैंड पर बयानबाजी तेज की

वॉशिंगटन: ग्रीनलैंड पर अपनी बयानबाजी तेज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के भरोसे पर सवाल उठाए और इशारा किया कि यूरोप के लिए सुरक्षा प्रतिबद्धताएं तेजी से आर्थिक और रणनीतिक लाभ से जुड़ सकते हैं. ऑफिस में लौटने के एक साल पूरे होने पर व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह बताने से मना कर दिया कि ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिका के हितों को सुरक्षित करने के लिए वॉशिंगटन किस हद तक जा सकता है.

सीधे पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, 'आपको पता चल जाएगा.' जब उनसे पूछा गया कि क्या जबरदस्ती का इस्तेमाल एक ऑप्शन है, तो ट्रंप ने खास बातें बताने से परहेज किया. इसके बजाय उन्होंने इकोनॉमिक टूल्स की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि टैरिफ, लाइसेंसिंग और दूसरे ऑप्शन मौजूद थे और उन्हें सबसे अच्छा, सबसे मजबूत सबसे तेज बताया.

ट्रंप ने कहा कि डेवोस की अपनी यात्रा के दौरान ग्रीनलैंड में उनकी मीटिंग प्लान हैं. उन्होंने कहा, 'ग्रीनलैंड में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स प्लान हैं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि चीजें बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी.' राष्ट्रपति ने उन टिप्पणियों को नाटो की नई आलोचना के साथ जोड़ा. उन्होंने दोहराया कि उन्होंने सदस्यों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दबाव डालकर गठबंधन को मजबूत किया.

उन्होंने कहा कि सहयोगी खर्च को जीडीपी के लंबे समय से चले आ रहे 2 प्रतिशत के टारगेट से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर सहमत हुए. उन्होंने कहा, 'उन्हें जीडीपी के पांच परसेंट तक ले जाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुमकिन है.' साथ ही, ट्रंप ने सवाल किया कि क्या यह अलायंस किसी संकट में अमेरिका के साथ खड़ा होगा.

उन्होंने कहा, 'नाटो उतना ही अच्छा है जितने हम हैं. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के बिना, यह अलायंस बहुत मजबूत नहीं होगा. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि क्या सहयोगी देश वॉशिंगटन की मदद के लिए आएंगे. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नाटो की स्थिति में सुधार किया है लेकिन इसके स्ट्रक्चर को लेकर उन्हें शक है.