ट्रंप ने जेलेंस्की को मुश्किल में डाला; रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के US प्लान का पुतिन ने किया स्वागत

जेलेंस्की दोहरी मुश्किल में फंस गए हैं. वहीं ट्रंप को उम्मीद है कि वे गुरुवार तक US के 28-पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव का जवाब देंगे.

Russia Ukraine War
यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : November 22, 2025 at 12:37 PM IST

9 Min Read
कीव: यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें अपने सॉवरेन अधिकारों के लिए खड़े होने और अमेरिकी सपोर्ट को बनाए रखने के बीच एक अहम चुनाव करना पड़ सकता है. इसको लेकर नेता US के एक शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे रूस के पक्ष में माना जा रहा है.

इस बीच, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मॉस्को के लगभग चार साल के युद्ध को खत्म करने के US प्लान का सावधानी से स्वागत किया. इसमें क्रेमलिन की कई पुरानी मांगें शामिल हैं. इसमें यूक्रेन को सीमित सुरक्षा गारंटी दी गई है.

पुतिन ने कहा कि यह "आखिरी शांति समझौते का आधार बन सकता है", जबकि उन्होंने यूक्रेन पर प्लान का विरोध करने और अवास्तविक होने का आरोप लगाया.

इस प्लान में यूक्रेन को रूस को इलाका सौंपने की बात कही गई है, जिसे कीव ने बार-बार खारिज किया है. वहीं प्रस्ताव में ये भी है कि यूक्रेन अपनी सेना का आकार कम करेगा और NATO मेंबरशिप के लिए भी पहल नहीं करेगा.

जेलेंस्की ने कुछ घंटे पहले अपने भाषण में इस प्लान को पूरी तरह से मना नहीं किया, बल्कि सही बर्ताव पर जोर दिया और वॉशिंगटन और दूसरे पार्टनर्स के साथ "शांति से काम करने" का वादा किया. उन्होंने इसे "सच में हमारे इतिहास के सबसे मुश्किल पलों में से एक" कहा. उन्होंने कहाकि उन्होंने शुक्रवार को US के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल के साथ शांति प्रस्ताव पर लगभग एक घंटे बात की.

जेलेंस्की ने रिकॉर्ड किए गए भाषण में कहा, "अभी, यूक्रेन पर दबाव सबसे मुश्किल में से एक है." "यूक्रेन को अब एक बहुत मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ सकता है, या तो अपनी इज़्जत खोनी होगी या एक अहम पार्टनर को खोने का रिस्क."

उधर रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बोलते हुए, पुतिन ने इस प्लान को अगस्त में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का समिट से पहले US के साथ हुई बातचीत का "एक नया वर्शन" और "एक मॉडर्नाइज़्ड प्लान" कहा, और कहा कि मॉस्को को यह मिल गया है.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह भी एक आखिरी शांति समझौते का आधार बन सकता है." लेकिन उन्होंने कहा कि "टेक्स्ट पर हमारे साथ किसी भी तरह से कोई खास चर्चा नहीं हुई है, और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा क्यों है," और कहा कि वॉशिंगटन अब तक यूक्रेन की मंजूरी नहीं ले पाया है. पुतिन ने कहा, "यूक्रेन इसके खिलाफ है. जाहिर है, यूक्रेन और उसके यूरोपियन साथी अब भी गलतफहमी में हैं. और युद्ध के मैदान में रूस को स्ट्रेटेजिक हार देने का सपना देख रहे हैं."

वहीं ट्रंप का कहना है कि वह चाहते हैं कि यूक्रेन एक हफ़्ते के अंदर जवाब दे. ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को US के प्रपोजल के साथ समझौता करना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो "मुझे लगता है कि उन्हें बस लड़ते रहना चाहिए."

रिपोर्टरों ने जब पूछा कि जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश के सामने एक मुश्किल चॉइस है, तो ट्रंप ने फरवरी में हुई उनकी टेंशन वाली मीटिंग का जिक्र किया, जिससे US-यूक्रेन के रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई थी. "आपको याद है, कुछ समय पहले ओवल ऑफिस में? मैंने कहा था कि आपके पास कार्ड नहीं हैं."

शुक्रवार को पहले एक रेडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह गुरुवार तक अपने 28-पॉइंट प्लान पर जेलेंस्की से जवाब चाहते हैं, लेकिन कहा कि शर्तों को फाइनल करने के लिए समय बढ़ाया जा सकता है.

फॉक्स न्यूज रेडियो पर "द ब्रायन किलमीड शो" में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मेरे पास बहुत सारी डेडलाइन थीं, लेकिन अगर चीजें ठीक चल रही हैं, तो आप डेडलाइन बढ़ा देते हैं." "लेकिन गुरुवार ही सही समय है - हमें लगता है." जेलेंस्की ने US और रूस के साथ बातचीत करने का ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि अगर यूक्रेन कोई स्टैंड लेता है तो उसे अमेरिकी सपोर्ट खोने की संभावना का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने यूक्रेन के लोगों से एक-दूसरे से “लड़ना बंद करने” की अपील की, शायद एक बड़े करप्शन स्कैंडल का ज़िक्र करते हुए, जिसकी वजह से सरकार की कड़ी आलोचना हुई है, और कहा कि अगले हफ़्ते शांति वार्ता “बहुत मुश्किल होगी.”

यूरोप का कहना है कि वह यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा. जेलेंस्की ने पहले जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं से फोन पर बात की, जिन्होंने उन्हें अपने लगातार सपोर्ट का भरोसा दिलाया, जबकि यूरोपियन अधिकारी US के उन प्रस्तावों पर जवाब देने में लगे थे, जिनसे वे शायद अनजान थे. ट्रंप को नाराज करने से सावधान, यूरोपियन और यूक्रेनी नेताओं ने सावधानी से अपने जवाब दिए और अमेरिकी शांति प्रयासों की खुलकर तारीफ की.

मर्ज के ऑफिस ने कहा कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, फ़्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन में "स्थायी और सही शांति के रास्ते में अपने बिना बदलाव और पूरे सपोर्ट" का भरोसा दिलाया.

चारों नेताओं ने युद्ध खत्म करने के लिए US के प्रयासों का स्वागत किया. बयान में आगे कहा गया, "खासकर, उन्होंने यूक्रेन की सॉवरेनिटी के लिए कमिटमेंट और यूक्रेन को पक्की सुरक्षा गारंटी देने की तैयारी का स्वागत किया."

उन्होंने कहा कि संपर्क की लाइन एक समझौते के लिए शुरुआती पॉइंट होनी चाहिए, और "यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स को यूक्रेन की सॉवरेनिटी की असरदार तरीके से रक्षा करने की स्थिति में रहना चाहिए." स्टार्मर ने कहा कि यूक्रेन का "अपनी संप्रभुता के तहत अपना भविष्य तय करने का अधिकार एक बुनियादी सिद्धांत है."

यूरोप के लिए अस्तित्व का खतरा: यूरोपीय देश रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में अपना भविष्य दांव पर लगा हुआ देखते हैं और शांति की कोशिशों में उनसे सलाह लेने पर जोर देते हैं. EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने ब्रसेल्स में कहा, "यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध यूरोप के लिए अस्तित्व का खतरा है. हम सभी चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो. लेकिन यह कैसे खत्म होता है, यह मायने रखता है." "रूस को उस देश से किसी भी तरह की छूट पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिस पर उसने हमला किया है. आखिरकार, किसी भी समझौते की शर्तें यूक्रेन को तय करनी होती हैं."

ट्रंप ने अपने रेडियो इंटरव्यू में इस बात का विरोध किया कि यह समझौता, जो रूस को बहुत सारी छूट देता है, पुतिन को अपने यूरोपीय पड़ोसियों पर और बुरी कार्रवाई करने के लिए हिम्मत देगा.

ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा, "वह और युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं." "वह सजा के बारे में सोच रहे हैं. जो कहना है कहो. मेरा मतलब है, यह एक दिन का युद्ध होना था, जिसे अब चार साल हो गए हैं." एक यूरोपीय सरकार के अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी योजनाओं को यूक्रेन के यूरोपीय समर्थकों के सामने आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया गया था.

अधिकारी ने कहा कि कई प्रस्ताव “काफी चिंताजनक” हैं, और कहा कि यूक्रेन के लिए एक खराब डील यूरोप की बड़ी सुरक्षा के लिए भी खतरा होगी. अधिकारी को इस प्लान पर पब्लिक में चर्चा करने की इजाजत नहीं थी और उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस से बात की. जोहान्सबर्ग में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने US प्रस्तावों के बारे में कहा, “यूरोपियन यूनियन को ऑफिशियली कोई प्लान नहीं बताया गया है.”

US सीनेट में प्रपोजल पर शक: सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रिपब्लिकन चेयर, सेनेटर रोजर विकर ने कहा, “इस तथाकथित ‘पीस प्लान’ में असली दिक्कतें हैं, और मुझे बहुत शक है कि इससे शांति मिलेगी.” “यूक्रेन को दुनिया के सबसे बड़े वॉर क्रिमिनल्स में से एक व्लादिमीर पुतिन को अपनी जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.”

विकर ने आगे कहा कि यूक्रेन को अपनी मिलिट्री का साइज तय करने की इजाजत दी जानी चाहिए और पुतिन को US डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कून्स, जो सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में काम करते हैं, के भरोसे से इनाम नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि “आम तौर पर चिंता और डर है कि यह रूस की विश लिस्ट का प्रपोजल है.”

यूक्रेन प्रपोजल्स की जांच कर रहा: यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि वे U.S. प्रपोजल्स पर सोच-विचार कर रहे हैं, और जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें आने वाले दिनों में ट्रंप से इस बारे में बात करने की उम्मीद है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अधिकारी, जिन्हें पब्लिक में कमेंट करने का अधिकार नहीं था और जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बताया. उनके मुताबिक US के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ की जेलेंस्की के टॉप सलाहकार रुस्तम उमेरोव से बातचीत के तुरंत बाद US की एक टीम ने प्लान बनाना शुरू कर दिया.

अधिकारी ने आगे कहा कि उमेरोव ने कई बदलाव करने के बाद प्लान के ज़्यादातर हिस्से पर सहमति जताई और फिर इसे जेलेंस्की के सामने पेश किया. हालांकि, उमेरोव ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ मीटिंग ऑर्गनाइज कीं और बातचीत की तैयारी की. उन्होंने कहा कि US और यूक्रेन के बीच कीव में टेक्निकल बातचीत जारी है.

उन्होंने कहा, "हम यूक्रेन के कभी न बदलने वाले सिद्धांतों सॉवरेनिटी, लोगों की सिक्योरिटी और एक सही शांति के फ्रेमवर्क में पार्टनर्स के प्रपोजल पर सोच-समझकर काम कर रहे हैं."

PUTIN WELCOMES US PLAN
VOLODYMYR ZELENSKYY
VLADIMIR PUTIN
DONALD TRUMP
RUSSIA UKRAINE WAR

