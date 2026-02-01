ट्रंप का डेमोक्रेटिक-शासित शहरों को लेकर नया आदेश, मदद मांगने पर दखल देंगे DHS
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इमिग्रेशन को लेकर हाल की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने के लिए लोकल अधिकारियों की आलोचना की.
By ANI
Published : February 1, 2026 at 8:40 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) को निर्देश दिया कि वह डेमोक्रेटिक-शासित शहरों में 'विरोध प्रदर्शनों या दंगों में तब तक दखल न दे, जब तक स्थानीय अधिकारी औपचारिक रूप से संघीय सहायता का अनुरोध न करें. यह निर्देश उनके प्रशासन द्वारा आक्रामक इमिग्रेशन लागू करने के उपायों के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच आया है.
ट्रुथ सोशल पर एक डिटेल्ड पोस्ट में ट्रंप ने इस संबंध में जानकारी दी है. उन्होंने कहा, 'मैंने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में हम अलग-अलग खराब तरीके से चलाए जा रहे डेमोक्रेट शहरों में उनके विरोध प्रदर्शनों या दंगों में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक वे हमसे मदद नहीं मांगते.'
Donald J. Trump Truth Social Post 02:55 PM EST 01.31.26— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 31, 2026
I have instructed Secretary of Homeland Security, Kristi Noem, that under no circumstances are we going to participate in various poorly run Democrat Cities with regard to their Protests and/or Riots unless, and until, they…
ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि संघीय एजेंसियां खुद से दखल नहीं देंगी, लेकिन वे संघीय इमारतों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करती रहेंगी. हालांकि, हम उन सभी संघीय भवनों की बहुत मजबूती से रक्षा करेंगे, जिन पर इन ऊंची सैलरी पाने वाले पागलों, आंदोलनकारियों और विद्रोहियों ने हमला किया है.
सीएनएन के मुताबिक यह घोषणा मिनियापोलिस में एलेक्स प्रेटी और रेनी गुड की जानलेवा गोलीबारी के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसने इमिग्रेशन लागू करने पर राष्ट्रीय बहस को नया रूप दिया है और ऐसा लगता है कि इससे व्हाइट हाउस के रुख में हालिया बदलाव पर भी असर पड़ा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने के लिए लोकल अधिकारियों की और आलोचना की. इसमें ओरेगन के यूजीन में एक संघीय बिल्डिंग में हुई चोरी का जिक्र किया और लॉस एंजिल्स दंगों के दौरान पिछले फेडरल दखल का भी हवाला दिया.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य, स्थानीय और संघीय संपत्तियों की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों की है, और संघीय सहायता केवल अनुरोध करने पर ही दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा,'यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी संघीय प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, पार्क और बाकी सब चीजों की भी रक्षा करें.
हम संघीय प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सिर्फ बैकअप के तौर पर हैं, क्योंकि ऐसा करना लोकल और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. यूजीन, ओरेगन में इन अपराधियों ने एक संघीय बिल्डिंग में घुसकर बहुत नुकसान पहुँचाया, और मेहनती कर्मचारियों को डराया-धमकाया भी. स्थानीय पुलिस ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया. हम अब ऐसा नहीं होने देंगे! इसलिए, सभी शिकायत करने वाली स्थानीय सरकारों, गवर्नरों और मेयरों से, हमें बताएं कि आप कब तैयार हैं, और हम वहां होंगे -- लेकिन, ऐसा करने से पहले, आपको 'प्लीज' शब्द का इस्तेमाल करना होगा.'
हालांकि, ओरेगन के यूजीन में लोकल अधिकारियों ने राष्ट्रपति के बयान को खारिज कर दिया और कहा कि पुलिस ने घटना पर कार्रवाई की थी, जैसा कि सीएनएन ने रिपोर्ट किया है. शुक्रवार देर रात जारी एक बयान में यूजीन पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि फेडरल बिल्डिंग में स्थिति को दंगा घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट्स पर हुई तोड़फोड़ के बाद लोगों को तितर-बितर होने का आदेश दिया.
ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि वह इंसरेक्शन एक्ट लागू कर सकते हैं, यह एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति को देश में अशांति को दबाने के लिए सेना तैनात करने का पूरा अधिकार देता है. याद रखें कि मैंने बहुत ही सख्त शब्दों में कहा था कि सावधान रहें - आईसीई, बॉर्डर पेट्रोल या, अगर जरूरत पड़ी तो, हमारी सेना, हमारी फेडरल प्रॉपर्टी की सुरक्षा में बहुत शक्तिशाली और सख्त होगी.
हम अपनी अदालतों, फेडरल इमारतों, या हमारी सुरक्षा के तहत किसी भी चीज को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देंगे.' ट्रंप ने कहा. उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार को फेडरल सरकार की इमिग्रेशन लागू करने की कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के बाद, सप्ताहांत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की उम्मीदों के बीच आई.