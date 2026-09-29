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अगर ईरान परमाणु मुद्दों पर ऑफर की पेशकश करता है तो ट्रंप प्रतिबंधों से राहत के लिए तैयार हैं: अमेरिकी अधिकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 6 Min Read

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने और फाइनल डील के हिस्से के तौर पर रुके हुए फंड जारी करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तेहरान परमाणु मुद्दे पर ठोस ऑफर दे. एक अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार (लोकल टाइम) को सीएनएन को बताया, क्योंकि मीडिएटर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकारी ने कहा कि अमेरिका मीडिएटर्स के जरिए सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक परमाणु मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता, कोई डील नहीं होगी. ट्रंप ने शनिवार (लोकल टाइम) को ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के नए प्रस्ताव को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यह मंजूर नहीं है. रविवार (लोकल टाइम) को ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस हफ़्ते ईरान के साथ और बातचीत होगी. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो अमेरिका की तरफ से बातचीत को लीड कर रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ईरान को कोई छूट 'ऑफर' की. सोमवार को ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं किया!' ट्रंप ने रविवार को कहा, 'वे एक डील करना चाहते हैं, लेकिन यह वह डील नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ. यह वह डील है जिस पर हम शायद एक साल पहले सहमत हो गए होते. उन्होंने ज्यादा ही दांव खेला.' अधिकारी के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि वह न्यूक्लियर मुद्दों पर लचीला है, लेकिन दोनों पक्ष कमिटमेंट के समय पर किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि तेहरान ने न्यूयॉर्क में कतर के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ आगे की अप्रत्यक्ष बातचीत की है, जैसा कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि ईरान वाशिंगटन से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, उम्मीद है कि मंगलवार तक जवाब मिल जाएगा. संवाददाताओं से बात करते हुए अराघची ने कहा कि पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के उनके दौरे का मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में गंभीर सुरक्षा स्थिति पर ईरान का रुख बताना था. अल जजीरा के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने दोहराया कि तेहरान ने संकट को हल करने और जरूरी शिपिंग लेन को फिर से खोलने के लिए एक सही और लॉजिकल प्लान पेश किया है, बशर्ते कुछ खास शर्तें पूरी हों. अराघची ने कहा, 'हमारा मिशन इन शर्तों के बारे में अमेरिकी पक्ष के साथ-साथ दूसरे सभी देशों को बताना था, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले कि ईरान के पास इस बारे में एक प्लान है.' अराघची ने आगे कहा कि मौजूदा मतभेदों को कम करने और तेहरान के प्रस्तावों को लागू करने में मदद करने के मकसद से कतरी मीडिएटर्स ने हाल की मीटिंग के दौरान नए इनपुट दिए थे, और अब ये आइडिया वॉशिंगटन को वापस भेजे जा रहे हैं.