अगर ईरान परमाणु मुद्दों पर ऑफर की पेशकश करता है तो ट्रंप प्रतिबंधों से राहत के लिए तैयार हैं: अमेरिकी अधिकारी
ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ईरान को कोई छूट 'ऑफर' की और कहा कि वे एक डील करना चाहते हैं.
By ANI
Published : September 29, 2026 at 10:45 AM IST
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को प्रतिबंधों से राहत देने और फाइनल डील के हिस्से के तौर पर रुके हुए फंड जारी करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तेहरान परमाणु मुद्दे पर ठोस ऑफर दे. एक अमेरिकी अधिकारी ने सोमवार (लोकल टाइम) को सीएनएन को बताया, क्योंकि मीडिएटर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.
अधिकारी ने कहा कि अमेरिका मीडिएटर्स के जरिए सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक परमाणु मुद्दों को सुलझाया नहीं जाता, कोई डील नहीं होगी. ट्रंप ने शनिवार (लोकल टाइम) को ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के नए प्रस्ताव को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यह मंजूर नहीं है.
रविवार (लोकल टाइम) को ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस हफ़्ते ईरान के साथ और बातचीत होगी. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो अमेरिका की तरफ से बातचीत को लीड कर रहे हैं.
हालांकि, ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ईरान को कोई छूट 'ऑफर' की. सोमवार को ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने उन्हें कुछ भी ऑफर नहीं किया!' ट्रंप ने रविवार को कहा, 'वे एक डील करना चाहते हैं, लेकिन यह वह डील नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ. यह वह डील है जिस पर हम शायद एक साल पहले सहमत हो गए होते. उन्होंने ज्यादा ही दांव खेला.'
अधिकारी के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि वह न्यूक्लियर मुद्दों पर लचीला है, लेकिन दोनों पक्ष कमिटमेंट के समय पर किसी समझौते पर नहीं पहुँचे हैं. इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि तेहरान ने न्यूयॉर्क में कतर के मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ आगे की अप्रत्यक्ष बातचीत की है, जैसा कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है.
उन्होंने कहा कि ईरान वाशिंगटन से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, उम्मीद है कि मंगलवार तक जवाब मिल जाएगा. संवाददाताओं से बात करते हुए अराघची ने कहा कि पिछले हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के उनके दौरे का मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में गंभीर सुरक्षा स्थिति पर ईरान का रुख बताना था.
अल जजीरा के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने दोहराया कि तेहरान ने संकट को हल करने और जरूरी शिपिंग लेन को फिर से खोलने के लिए एक सही और लॉजिकल प्लान पेश किया है, बशर्ते कुछ खास शर्तें पूरी हों. अराघची ने कहा, 'हमारा मिशन इन शर्तों के बारे में अमेरिकी पक्ष के साथ-साथ दूसरे सभी देशों को बताना था, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले कि ईरान के पास इस बारे में एक प्लान है.'
अराघची ने आगे कहा कि मौजूदा मतभेदों को कम करने और तेहरान के प्रस्तावों को लागू करने में मदद करने के मकसद से कतरी मीडिएटर्स ने हाल की मीटिंग के दौरान नए इनपुट दिए थे, और अब ये आइडिया वॉशिंगटन को वापस भेजे जा रहे हैं.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, 'कतर और पाकिस्तानी बिचौलियों के बीच इस तरह के कम्युनिकेशन और मैसेज का लेन-देन हमेशा से होता रहा है लेकिन अब, ईरान ने जो प्रपोजल रखा है, उसे देखते हुए यह प्रोसेस और भी सीरियस हो गया है.'
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार (लोकल टाइम) को ट्रंप ने कन्फर्म किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर मीडिएटर्स के साथ बातचीत की. ओवल ऑफिस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने बातचीत को कन्फर्म किया लेकिन बातचीत के बारे में और डिटेल्स शेयर नहीं की.
अल जजीरा द्वारा कोट किए गए ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक अराघची तेहरान और वाशिंगटन के बीच की स्थिति में लेटेस्ट प्रपोजल्स और डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क में मीडिएटर्स से मिलने वाले थे. यह मीटिंग पिछले हफ़्ते कतर के एक डेलीगेशन के अमेरिका जाने और इकोनॉमिक रिलीफ के बदले होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के बारे में अमेरिकी अधिकारियों के सामने ईरानी प्रपोजल पेश करने के बाद हुई.
पिछले हफ्ते 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर अराघची ने सात दिन का एक प्रपोजल बताया जिसके तहत अगर वॉशिंगटन कुछ शर्तें पूरी करता है, तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा. ईरान ने कहा कि यह प्रपोजल बिचौलियों के जरिए दिया गया था और पानी के रास्ते को फिर से खोलने को अमेरिकी मिलिट्री दबाव कम करने जैसे उपायों से जोड़ा गया था.
हालांकि रविवार (लोकल टाइम) को संयुक्तराष्ट्र में अमेरिकी एम्बेसडर माइक वाल्ट्ज ने कहा कि वॉशिंगटन ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, और दावा किया कि तेहरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत से पहले सेंक्शन में राहत और अरबों के फ्रोजन एसेट्स तक एक्सेस मांगा था.
वाल्ट्ज ने कहा कि अमेरिका को आखिरकार ईरान के साथ किसी तरह का एग्रीमेंट करना होगा, लेकिन ट्रंप सभी ऑप्शन खुले रखेंगे. अमेरिकी अधिकारी ने वाल्ट्ज की बात दोहराई कि अमेरिका को ईरान के वादों पर शक है, क्योंकि देश ने जुलाई में कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग करके अमेरिका-ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया था.
अराघची ने वॉल्ट्ज के प्रपोजल की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी एम्बेसडर ने प्लान नहीं देखा है. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान नई दुश्मनी की संभावना के लिए तैयारी करते हुए डिप्लोमेसी के लिए तैयार है. होर्मुज स्ट्रेट इस टकराव में झगड़े का मुख्य मुद्दा बना हुआ है. ईरान ने कहा कि वह एक समझौते के तहत समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए तैयार है, जबकि अमेरिका ने तेहरान के नए प्रपोजल को मना कर दिया. इसलिए न्यूयॉर्क में सोमवार की मीटिंग में मीडिएटर्स के जरिए बताए जा रहे नए प्रपोजल और पोजीशन पर फोकस रहने की उम्मीद थी और तय बातचीत में अमेरिका की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी.