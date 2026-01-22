ETV Bharat / international

पीएम मोदी शानदार व्यक्ति, उनका बहुत सम्मान करता हूं, एक अच्छी डील होने वाली है, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप बोले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By ANI 2 Min Read

दावोस: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर भरोसा जताया और कहा कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी डील होने वाली है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना करीबी दोस्त और सम्मानित नेता बताया. ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें ​​सालाना समिट में अपने भाषण के बाद मनीकंट्रोल से बात करते हुए यह बात कही. मनीकंट्रोल द्वारा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक शानदार इंसान हैं और मेरे दोस्त हैं, और हम एक अच्छी डील करने जा रहे हैं.' इससे पहले, भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता का पहला चरण जिसका बेसब्री से इंतजार था, बहुत पास है, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई. दोनों देशों की लीडरशिप के निर्देशों के बाद फरवरी में ऑफिशियली प्रपोज़ किया गया BTA, 2030 तक मौजूदा USD 191 बिलियन से बढ़कर USD 500 बिलियन तक, दोनों देशों के बीच ट्रेड को दोगुना से ज़्यादा करने की कोशिश करता है.