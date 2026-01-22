पीएम मोदी शानदार व्यक्ति, उनका बहुत सम्मान करता हूं, एक अच्छी डील होने वाली है, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप बोले
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मौजूदा कारोबार 191 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़ाकर इसे 2030 तक 500 अमेरिकी बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
By ANI
Published : January 22, 2026 at 7:08 AM IST
दावोस: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर भरोसा जताया और कहा कि दोनों देशों के बीच एक अच्छी डील होने वाली है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना करीबी दोस्त और सम्मानित नेता बताया.
ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें सालाना समिट में अपने भाषण के बाद मनीकंट्रोल से बात करते हुए यह बात कही. मनीकंट्रोल द्वारा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'मैं आपके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं. वह एक शानदार इंसान हैं और मेरे दोस्त हैं, और हम एक अच्छी डील करने जा रहे हैं.'
इससे पहले, भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता का पहला चरण जिसका बेसब्री से इंतजार था, बहुत पास है, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई. दोनों देशों की लीडरशिप के निर्देशों के बाद फरवरी में ऑफिशियली प्रपोज़ किया गया BTA, 2030 तक मौजूदा USD 191 बिलियन से बढ़कर USD 500 बिलियन तक, दोनों देशों के बीच ट्रेड को दोगुना से ज़्यादा करने की कोशिश करता है.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित है. इसके तहत द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी. मौजूदा 191 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़ाकर इसे 2030 तक 500अमेरिकी बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. बातचीत की घोषणा सबसे पहले फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान की गई थी.
9 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे.
यानी, तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और आपसी फायदे वाले व्यापार समझौता पर पहुंचने के लिए कई राउंड की बातचीत की है.' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'कई मौकों पर, हम एक डील के करीब रहे हैं.'