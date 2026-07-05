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अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर ट्रंप ने देशभक्ति के साथ दलगत राजनीति का भी रंग घोला

देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया. ( AP )

वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में देशभक्ति की अपील के साथ दलगत राजनीति को भी शामिल किया.

ट्रंप ने इस अवसर को ‘‘अब तक के सबसे उल्लासपूर्ण और गौरवशाली पड़ावों में से एक’’ बताया. ट्रंप ने तूफान के कारण यहां ‘नेशनल मॉल’ को खाली कराए जाने के बावजूद बाद में इसी निर्धारित स्थान से संबोधन दिया. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के कई पूर्व सैनिकों समेत पूर्व सैन्यकर्मियों को सम्मानित किया.

ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में असामान्य रूप से दलगत राजनीति को भी शामिल गया. राष्ट्रपति इस अवसर पर आमतौर पर देश को एकजुट करने की अपील करते हैं. ट्रंप ने चुनाव संबंधी विधेयक ‘सेव अमेरिका अधिनियम’ के प्रति एक बार फिर अपना समर्थन दोहराया. इस विधेयक को संसद में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है.