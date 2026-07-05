अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर ट्रंप ने देशभक्ति के साथ दलगत राजनीति का भी रंग घोला
ट्रंप ने कहा, अमेरिका को कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमने इसके खिलाफ दुनियाभर में जंग लड़ी
Published : July 5, 2026 at 3:11 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में देशभक्ति की अपील के साथ दलगत राजनीति को भी शामिल किया.
ट्रंप ने इस अवसर को ‘‘अब तक के सबसे उल्लासपूर्ण और गौरवशाली पड़ावों में से एक’’ बताया. ट्रंप ने तूफान के कारण यहां ‘नेशनल मॉल’ को खाली कराए जाने के बावजूद बाद में इसी निर्धारित स्थान से संबोधन दिया. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के कई पूर्व सैनिकों समेत पूर्व सैन्यकर्मियों को सम्मानित किया.
#WATCH | At the 'Salute to America Celebration' on the 250th Independence Day of the USA, President Donald Trump says, " our rise to being the world's strongest and most powerful nation was no accident of history. we rebuilt our military in my first term. we use it a little bit in… pic.twitter.com/NvfmmuPYiV— ANI (@ANI) July 5, 2026
ट्रंप ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में असामान्य रूप से दलगत राजनीति को भी शामिल गया. राष्ट्रपति इस अवसर पर आमतौर पर देश को एकजुट करने की अपील करते हैं. ट्रंप ने चुनाव संबंधी विधेयक ‘सेव अमेरिका अधिनियम’ के प्रति एक बार फिर अपना समर्थन दोहराया. इस विधेयक को संसद में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सदस्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन के प्रति अपना समर्थन दोहराया, जो हथियार रखने के अधिकार से संबंधित है.
ट्रंप ने कहा, ‘‘हम हमेशा शीर्ष पर रहेंगे. हम अपने देश को कभी गिरने नहीं देंगे. हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेंगे.’’
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह वाशिंगटन में खराब मौसम के कारण ‘नेशनल मॉल’ को खाली कराए जाने के बावजूद इसी निर्धारित स्थान पर भाषण देंगे. वाशिंगटन में तूफान की आशंका के मद्देनजर नेशनल मॉल को खाली कराने का शनिवार शाम आदेश दिया गया था.
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