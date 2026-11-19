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शेनझेन का 'पावर समिट': जब मिले ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग, टिकीं दुनिया की निगाहें

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बीच में) खड़े हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में वेलकम बैंक्वेट से पहले हाथ मिला रहे हैं. ( AP )

शेनझेन (चीन): जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे तो यह दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ हो सकता है. या यह एक जल्दी भुला दिया जाने वाला फोटो ऑप बन सकता है.

ट्रंप, जो इस तीन-तरफ़ा मीटिंग में एक एक्सपर्ट डीलमेकर के तौर पर अपनी रेप्युटेशन टेस्ट करेंगे, ने शी और पुतिन – अमेरिका के दो बड़े कॉम्पिटिटर- के साथ अपने समय को न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के नियमों पर बातचीत करने और यूक्रेन और ईरान में युद्धों को सुलझाने के मौके के तौर पर प्रमोट किया है. एक्सपर्ट्स ने बड़ी कामयाबी की उम्मीद कम रखी है.

ट्रंप ने शी के साथ एक अलग वन-ऑन-वन ​​मीटिंग करने का प्लान बनाया है. इस साल यह शी के साथ उनकी तीसरी बड़ी मीटिंग होगी. ठीक ट्राइलेटरल मीटिंग से पहले. उन्होंने अपने शेड्यूल में पुतिन के साथ एक अलग मीटिंग भी जोड़ी, जो पिछले साल अलास्का में हुई बातचीत के बाद पहली बार है, जिसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध को कम करने के लिए कोई डील नहीं हो पाई थी. ट्रंप अक्सर पुतिन के साथ अपने अच्छे रिश्तों की बड़ाई करते रहे हैं, भले ही हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हों. ट्रंप ने रूस पर नए बैन को खारिज कर दिया, जबकि युद्ध के दौरान कीव अपने ड्रोन के लिए सैटेलाइट सपोर्ट में रुकावटों से कमजोर पड़ गया था. इस ट्रिप पर एलन मस्क भी हैं- लेकिन अभी तक लो प्रोफाइल बनाए हुए हैं. जिनकी कंपनी स्पेसएक्स ने बीच-बीच में मिलिट्री-ग्रेड स्टारशील्ड सैटेलाइट सिस्टम को धीमा कर दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन अपने ड्रोन लॉन्च करने और रूस से आने वाले हमलों को रोकने के लिए करता है. यह त्रिपक्षीय बैठक गुरुवार सुबह एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में नेताओं के साथ एक सेशन के बाद होने वाली है और उम्मीद है कि यह ट्रंप की एशिया ट्रिप का आखिरी हिस्सा होगी, जो मंगलवार को फिलीपींस से शुरू हुई थी. ट्रंप ने कहा है कि वह नेताओं से उनके न्यूक्लियर स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हैं. रूस और अमेरिका के बीच पिछला न्यूक्लियर हथियार समझौता, जिसे न्यू स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, फरवरी में खत्म हो गया था, और ट्रंप ने कहा है कि वह 'एक नई, बेहतर और मॉडर्न' डील चाहते हैं जिसमें चीन भी शामिल हो. लेकिन चीन में लिमिट मानने का मोटिवेशन कम है, क्योंकि उसके 600 से ज़्यादा वॉरहेड्स का जखीरा, अमेरिका और रूस के स्टॉक में मौजूद 5,000 से ज़्यादा वॉरहेड्स से कई गुना छोटा है. आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेरिल किमबॉल ने कहा कि ट्रंप का दिखावा ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर सकता है जिससे आखिरकार न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए लगातार बातचीत हो सके.