शेनझेन का 'पावर समिट': जब मिले ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग, टिकीं दुनिया की निगाहें
ट्रंप अक्सर पुतिन के साथ अपने अच्छे रिश्तों की बड़ाई करते हैं, भले ही हाल में अमेरिका- यूक्रेन के बीच रिश्ते खराब होते दिखे हों.
Published : November 19, 2026 at 7:20 AM IST
शेनझेन (चीन): जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे तो यह दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ हो सकता है. या यह एक जल्दी भुला दिया जाने वाला फोटो ऑप बन सकता है.
ट्रंप, जो इस तीन-तरफ़ा मीटिंग में एक एक्सपर्ट डीलमेकर के तौर पर अपनी रेप्युटेशन टेस्ट करेंगे, ने शी और पुतिन – अमेरिका के दो बड़े कॉम्पिटिटर- के साथ अपने समय को न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के नियमों पर बातचीत करने और यूक्रेन और ईरान में युद्धों को सुलझाने के मौके के तौर पर प्रमोट किया है. एक्सपर्ट्स ने बड़ी कामयाबी की उम्मीद कम रखी है.
ट्रंप ने शी के साथ एक अलग वन-ऑन-वन मीटिंग करने का प्लान बनाया है. इस साल यह शी के साथ उनकी तीसरी बड़ी मीटिंग होगी. ठीक ट्राइलेटरल मीटिंग से पहले. उन्होंने अपने शेड्यूल में पुतिन के साथ एक अलग मीटिंग भी जोड़ी, जो पिछले साल अलास्का में हुई बातचीत के बाद पहली बार है, जिसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध को कम करने के लिए कोई डील नहीं हो पाई थी.
ट्रंप अक्सर पुतिन के साथ अपने अच्छे रिश्तों की बड़ाई करते रहे हैं, भले ही हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हों. ट्रंप ने रूस पर नए बैन को खारिज कर दिया, जबकि युद्ध के दौरान कीव अपने ड्रोन के लिए सैटेलाइट सपोर्ट में रुकावटों से कमजोर पड़ गया था.
इस ट्रिप पर एलन मस्क भी हैं- लेकिन अभी तक लो प्रोफाइल बनाए हुए हैं. जिनकी कंपनी स्पेसएक्स ने बीच-बीच में मिलिट्री-ग्रेड स्टारशील्ड सैटेलाइट सिस्टम को धीमा कर दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन अपने ड्रोन लॉन्च करने और रूस से आने वाले हमलों को रोकने के लिए करता है.
यह त्रिपक्षीय बैठक गुरुवार सुबह एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में नेताओं के साथ एक सेशन के बाद होने वाली है और उम्मीद है कि यह ट्रंप की एशिया ट्रिप का आखिरी हिस्सा होगी, जो मंगलवार को फिलीपींस से शुरू हुई थी. ट्रंप ने कहा है कि वह नेताओं से उनके न्यूक्लियर स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हैं.
रूस और अमेरिका के बीच पिछला न्यूक्लियर हथियार समझौता, जिसे न्यू स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, फरवरी में खत्म हो गया था, और ट्रंप ने कहा है कि वह 'एक नई, बेहतर और मॉडर्न' डील चाहते हैं जिसमें चीन भी शामिल हो. लेकिन चीन में लिमिट मानने का मोटिवेशन कम है, क्योंकि उसके 600 से ज़्यादा वॉरहेड्स का जखीरा, अमेरिका और रूस के स्टॉक में मौजूद 5,000 से ज़्यादा वॉरहेड्स से कई गुना छोटा है.
आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेरिल किमबॉल ने कहा कि ट्रंप का दिखावा ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर सकता है जिससे आखिरकार न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए लगातार बातचीत हो सके.
किमबॉल ने कहा, 'हमें अपेक (APEC) में शी, पुतिन और ट्रंप के बीच डिप्लोमैटिक थिएटर और फोटो खिंचवाने के मौकों से ज़्यादा की जरूरत है. और एक मीटिंग से शायद कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा.'
पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने रिपोर्टरों को बताया कि पुतिन, ट्रंप और शी शायद यूक्रेन में युद्ध पर बात करेंगे, हालांकि एजेंडा पूरी तरह से तय नहीं हुआ है. ट्रंप ने कहा है कि वह उस युद्ध पर चर्चा करना चाहते हैं- साथ ही ईरान में संघर्ष पर भी.
उनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी ताकतों की पॉलिटिक्स के उस दौर की याद दिलाती हैं जब अमीर देश खुद को कमतर लगने वाले देशों की किस्मत का फैसला करने का हकदार समझते थे. ट्रंप यूक्रेन या जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को शामिल किए बिना चीन और रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनका भी किसी भी बातचीत के नतीजे में हिस्सा होता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने के बावजूद खुलेआम नोबेल पीस प्राइज की मांग की है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में डेनमार्क से ग्रीनलैंड जबरदस्ती छीनने की धमकी भी दी थी, इस चाल की वजह से अमेरिका मिलिट्री बेस बनाने का एग्रीमेंट हुआ था.
ट्रंप लंबे समय से मानते रहे हैं कि पर्सनल कनेक्शन बनाने की उनकी काबिलियत उन्हें डिप्लोमैटिक बढ़त देती है. शी ने बुधवार को एयरपोर्ट के टरमैक पर एयर फोर्स वन का स्वागत करके उनके ईगो को खुश किया, जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाने के बाद एक हाथ से गले मिलने का फैसला किया.
लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप के बीच हमेशा शी और पुतिन जैसे कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित गहरे रिश्ते रहे हैं. ट्रंप ने दोनों तानाशाहों की जितनी भी तारीफ की है, उनके बीच हमेशा गर्मजोशी नहीं रही है. बुधवार को अपेक (APEC) में शी ने पुतिन को 'मेरा पुराना दोस्त' कहकर उनका स्वागत किया.
रूसी नेता ने जवाब में शी को अपना 'प्यारा दोस्त' बताया. चीन ने 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को आर्थिक मदद दी है, जिससे अमेरिका और उसके साथियों के नए बैन लगाने के बाद पुतिन को फाइनेंशियल मदद मिली है. शी ने पुतिन से कहा, 'लंबे समय का नजरिया रखते हुए, चीन-रूस के रिश्ते मुश्किलों के बावजूद मजबूत बने रहे हैं.'