ट्रंप ने भारत, चीन समेत 16 देशों के खिलाफ शुरू की ट्रेड को लेकर ये जांच, टैरिफ को लेकर जबरदस्त तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन

वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश समेत 16 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के कथित 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' की नई जांच शुरू की है. इस कदम का मकसद पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद टैरिफ प्रेशर को फिर से लागू करना है, जिसमें टैरिफ को गैर-कानूनी बताया गया था. ये पूछताछ 1974 के ट्रेड एक्ट के 'सेक्शन 301' के तहत की जा रही है. यह कानून अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को उन देशों के खिलाफ टैरिफ या दूसरी सजा देने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं. अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमीसन ग्रीर ने बताया कि जांच के नतीजे में आने वाली गर्मियों तक चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और मेक्सिको पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं. 'एक्सेस कैपेसिटी' जांच कई दूसरे पार्टनर्स तक भी फैली हुई है, जिनमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं. खास बात यह है कि कनाडा, जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसे लिस्ट से बाहर रखा गया है. ग्रीर ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान रिपोर्टर्स को बताया कि जांच उन इकॉनमी पर फोकस करेगी जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं कि उनमें अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल ज्यादा कैपेसिटी और प्रोडक्शन दिख रहा है, जैसे कि बड़े लगातार ट्रेड सरप्लस या कम इस्तेमाल हुई या बिना इस्तेमाल हुई कैपेसिटी के जरिए.' कैपेसिटी जांच के अलावा ग्रीर ने घोषणा की कि वह गुरुवार को सेक्शन 301 के तहत एक अलग जांच शुरू करेंगे. इस दूसरी जांच का मकसद जबरदस्ती मजदूरी से बने प्रोडक्ट के अमेरिका इम्पोर्ट पर रोक लगाना है और इसके 60 से ज्यादा देशों को कवर करने की उम्मीद है. हालांकि अमेरिका ने पहले उइगर जबरदस्ती मजदूरी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चीन के शिनजियांग इलाके से सोलर पैनल और दूसरी चीजों को टारगेट किया है, लेकिन यह नई जांच ऐसे प्रतिबंधों को दूसरे देशों तक बढ़ा सकती है. ग्रीर ने इच्छा जताई कि इंटरनेशनल पार्टनर्स भी जबरदस्ती मजदूरी वाले सामानों के खिलाफ इसी तरह के बैन अपनाएं, और लगभग एक सदी पुराने ट्रेड कानून के स्टैंडर्ड का जिक्र किया.