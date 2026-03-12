ट्रंप ने भारत, चीन समेत 16 देशों के खिलाफ शुरू की ट्रेड को लेकर ये जांच, टैरिफ को लेकर जबरदस्त तैयारी
ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन समेत 16 देशों के खिलाफ टैरिफ को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.
By ANI
Published : March 12, 2026 at 9:15 AM IST
वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन और बांग्लादेश समेत 16 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के कथित 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' की नई जांच शुरू की है. इस कदम का मकसद पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद टैरिफ प्रेशर को फिर से लागू करना है, जिसमें टैरिफ को गैर-कानूनी बताया गया था.
ये पूछताछ 1974 के ट्रेड एक्ट के 'सेक्शन 301' के तहत की जा रही है. यह कानून अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को उन देशों के खिलाफ टैरिफ या दूसरी सजा देने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं.
अमेरिका ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमीसन ग्रीर ने बताया कि जांच के नतीजे में आने वाली गर्मियों तक चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, साउथ कोरिया और मेक्सिको पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं. 'एक्सेस कैपेसिटी' जांच कई दूसरे पार्टनर्स तक भी फैली हुई है, जिनमें ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल हैं. खास बात यह है कि कनाडा, जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसे लिस्ट से बाहर रखा गया है.
ग्रीर ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान रिपोर्टर्स को बताया कि जांच उन इकॉनमी पर फोकस करेगी जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं कि उनमें अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल ज्यादा कैपेसिटी और प्रोडक्शन दिख रहा है, जैसे कि बड़े लगातार ट्रेड सरप्लस या कम इस्तेमाल हुई या बिना इस्तेमाल हुई कैपेसिटी के जरिए.'
कैपेसिटी जांच के अलावा ग्रीर ने घोषणा की कि वह गुरुवार को सेक्शन 301 के तहत एक अलग जांच शुरू करेंगे. इस दूसरी जांच का मकसद जबरदस्ती मजदूरी से बने प्रोडक्ट के अमेरिका इम्पोर्ट पर रोक लगाना है और इसके 60 से ज्यादा देशों को कवर करने की उम्मीद है.
हालांकि अमेरिका ने पहले उइगर जबरदस्ती मजदूरी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चीन के शिनजियांग इलाके से सोलर पैनल और दूसरी चीजों को टारगेट किया है, लेकिन यह नई जांच ऐसे प्रतिबंधों को दूसरे देशों तक बढ़ा सकती है. ग्रीर ने इच्छा जताई कि इंटरनेशनल पार्टनर्स भी जबरदस्ती मजदूरी वाले सामानों के खिलाफ इसी तरह के बैन अपनाएं, और लगभग एक सदी पुराने ट्रेड कानून के स्टैंडर्ड का जिक्र किया.
वॉशिंगटन ने लगातार आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने पश्चिमी इलाके में जातीय उइगर और दूसरे मुस्लिम समूह के लिए लेबर कैंप बनाए हैं. हालांकि, बीजिंग बुरे बर्ताव के किसी भी दावे से इनकार करता रहा है.
ग्रीर का कहना है कि उनका डिपार्टमेंट ट्रंप द्वारा फरवरी के आखिर में लगाए गए टेम्पररी टैरिफ के इस जुलाई में खत्म होने से पहले, सेक्शन 301 की जांच, जिसमें कोई भी प्रस्तावित उपाय शामिल है, पूरी करना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के ग्लोबल टैरिफ खत्म करने के फैसले के बाद ट्रंप ने 150 दिन के समय के लिए 10 परसेंट टैरिफ लागू करने के लिए 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया.
कैपेसिटी जांच की टाइमलाइन तेज होगी, जिसमें 15 अप्रैल तक पब्लिक फीडबैक का स्वागत किया जाएगा और लगभग 5 मई को पब्लिक हियरिंग तय है. ये कार्रवाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक 'भरोसेमंद टैरिफ खतरा' फिर से बनाने का एक तरीका देती है ताकि यह पक्का हो सके कि ट्रेडिंग पार्टनर बातचीत की टेबल पर बने रहें.
यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करने की कोशिश करती है जो मूल रूप से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत पहले लगाए गए ऊंचे रेट को कम करने के लिए बनाए गए थे. ग्रीर ने कहा कि इन उपायों का लंबे समय से इंतजार था और इनसे इंटरनेशनल पार्टनर को झटका नहीं लगना चाहिए. उन्होंने देशों से अपने मौजूदा एग्रीमेंट को मानने की अपील की, हालांकि उन्होंने इस बात की गारंटी नहीं दी कि ऐसा करने से वे सभी नए सेक्शन 301 टैरिफ से बच जाएंगे.
प्रेसिडेंट के पक्के इरादे पर जोर देते हुए ग्रीर ने कहा कि ट्रंप 'गलत ट्रेडिंग तरीकों से निपटने का कोई रास्ता निकाल लेंगे. वह हमारे ट्रेड डेफिसिट को कम करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे. वह अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे. हमारे पास ऐसा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं.'