ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के चौंकाने वाले आदेश से दुनिया को अटकलों में उलझाया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एशिया से लौटने के बाद, गुरुवार, 30 अक्टूबर, 2025 को मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर एयर फ़ोर्स वन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए. ( AP )

एयर फोर्स वन में: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि वह अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या उनका आशय उस आदेश में विस्फोटों से था, जिसने वैश्विक तनाव और भ्रम को जन्म दिया है.

एएफपी के एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उनका मतलब 1992 के बाद पहली बार अमेरिका में भूमिगत विस्फोट करने से है, ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा: "मैं कुछ नहीं कहूंगा."

"आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं, हां. दूसरे देश भी ऐसा करते हैं. अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं, तो हम भी करेंगे." उन्होंने फ्लोरिडा स्थित अपने गोल्फ रिसॉर्ट में हैलोवीन मनाने जाते समय कहा.

उत्तर कोरिया के अलावा किसी भी देश ने दशकों से विस्फोटक परमाणु हथियार परीक्षण नहीं किया है. रूस और चीन ने क्रमशः 1990 और 1996 के बाद से ऐसे परीक्षण नहीं किए हैं.

79 वर्षीय रिपब्लिकन ने दक्षिण कोरिया में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में जाने से कुछ मिनट पहले, गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने आश्चर्यजनक परीक्षण की घोषणा की.

यह घोषणा रूस द्वारा यह घोषणा करने के बाद की गई कि उसने एक नई परमाणु-संचालित क्रूज़ मिसाइल, बुरेवेस्टनिक, और एक परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया है.

ईरान, जिसके अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर इस साल की शुरुआत में ट्रम्प के आदेश पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की थी, ने ट्रंप के निर्देश को "प्रतिगामी और गैर-जिम्मेदाराना" बताया.

विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "एक परमाणु-सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है. वहीं धौंसिया देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है."

'काफी जिम्मेदाराना': जापानी परमाणु बम पीड़ितों के समूह निहोन हिडांक्यो ने जापान स्थित अमेरिकी दूतावास को एक विरोध पत्र भेजा. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता समूह ने एएफपी द्वारा प्राप्त पत्र में कहा कि यह आदेश "दुनिया भर के देशों द्वारा परमाणु हथियारों के बिना एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

विदेशों और अमेरिकी कांग्रेस में कुछ लोगों की चिंता के बीच, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन ट्रंप के आदेशों का पालन करने के लिए "तेजी से" आगे बढ़ रहा है और कहा कि परीक्षण "जिम्मेदाराना" था.

उन्होंने कुआलालंपुर में संवाददाताओं से कहा, "राष्ट्रपति स्पष्ट थे. हमें एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की आवश्यकता है."