ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के चौंकाने वाले आदेश से दुनिया को अटकलों में उलझाया

ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने शुक्रवार को इस निर्देश को "प्रतिगामी और गैर-ज़िम्मेदाराना" बताया और कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है.

Trump Nuclear Test Order
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एशिया से लौटने के बाद, गुरुवार, 30 अक्टूबर, 2025 को मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचने पर एयर फ़ोर्स वन की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए. (AP)
By AFP

Published : November 1, 2025 at 12:33 PM IST

एयर फोर्स वन में: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया कि वह अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्या उनका आशय उस आदेश में विस्फोटों से था, जिसने वैश्विक तनाव और भ्रम को जन्म दिया है.

एएफपी के एक पत्रकार द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उनका मतलब 1992 के बाद पहली बार अमेरिका में भूमिगत विस्फोट करने से है, ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा: "मैं कुछ नहीं कहूंगा."

"आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन हम कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं, हां. दूसरे देश भी ऐसा करते हैं. अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं, तो हम भी करेंगे." उन्होंने फ्लोरिडा स्थित अपने गोल्फ रिसॉर्ट में हैलोवीन मनाने जाते समय कहा.

उत्तर कोरिया के अलावा किसी भी देश ने दशकों से विस्फोटक परमाणु हथियार परीक्षण नहीं किया है. रूस और चीन ने क्रमशः 1990 और 1996 के बाद से ऐसे परीक्षण नहीं किए हैं.

79 वर्षीय रिपब्लिकन ने दक्षिण कोरिया में चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में जाने से कुछ मिनट पहले, गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने आश्चर्यजनक परीक्षण की घोषणा की.

यह घोषणा रूस द्वारा यह घोषणा करने के बाद की गई कि उसने एक नई परमाणु-संचालित क्रूज़ मिसाइल, बुरेवेस्टनिक, और एक परमाणु-संचालित और परमाणु-सक्षम अंडरवाटर ड्रोन का परीक्षण किया है.

ईरान, जिसके अपने विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर इस साल की शुरुआत में ट्रम्प के आदेश पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की थी, ने ट्रंप के निर्देश को "प्रतिगामी और गैर-जिम्मेदाराना" बताया.

विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "एक परमाणु-सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है. वहीं धौंसिया देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है."

'काफी जिम्मेदाराना': जापानी परमाणु बम पीड़ितों के समूह निहोन हिडांक्यो ने जापान स्थित अमेरिकी दूतावास को एक विरोध पत्र भेजा. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता समूह ने एएफपी द्वारा प्राप्त पत्र में कहा कि यह आदेश "दुनिया भर के देशों द्वारा परमाणु हथियारों के बिना एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिल्कुल विपरीत है और पूरी तरह से अस्वीकार्य है."

विदेशों और अमेरिकी कांग्रेस में कुछ लोगों की चिंता के बीच, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि पेंटागन ट्रंप के आदेशों का पालन करने के लिए "तेजी से" आगे बढ़ रहा है और कहा कि परीक्षण "जिम्मेदाराना" था.

उन्होंने कुआलालंपुर में संवाददाताओं से कहा, "राष्ट्रपति स्पष्ट थे. हमें एक विश्वसनीय परमाणु निवारक की आवश्यकता है."

"परीक्षण फिर से शुरू करना ऐसा करने का एक बहुत ही जिम्मेदाराना, बहुत ही जिम्मेदाराना तरीका है. मुझे लगता है कि इससे परमाणु संघर्ष की संभावना कम हो जाती है."

लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का "ईमानदारी से पालन" करने का आग्रह किया.

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने एक प्रवक्ता के माध्यम से कहा कि "किसी भी परिस्थिति में परमाणु परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती."

संयुक्त राज्य अमेरिका 1996 से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षरकर्ता रहा है, जो सैन्य या नागरिक उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है.

रूस ने किया विरोध: रूस ने इस विचार का विरोध किया कि उसके हालिया हथियार प्रणालियों के परीक्षण, लाइव परीक्षण विस्फोटों की ओर वापसी को उचित ठहरा सकते हैं. क्रेमलिन ने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप को पूरी जानकारी थी. साथ ही यह भी कहाकि अगर ट्रंप पहले ऐसा करते हैं, तो रूस खुद लाइव विस्फोट करेगा.

प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने पत्रकारों से कहा कि हालिया हथियार अभ्यासों को "किसी भी तरह से परमाणु परीक्षण नहीं माना जा सकता." "हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप तक यह जानकारी सही ढंग से पहुंचाई गई होगी."

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, रूस के पास तैनात और संग्रहीत आयुधों का भंडार 4,309 है. वहीं अमेरिका के पास 3,700 और चीन के पास 600 आयुध हैं. यह वह आंकड़ा है, जिसमें नष्ट किए जाने वाले सैकड़ों अन्य आयुधों को शामिल नहीं किया गया है.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 16 जुलाई, 1945 (जब पहला परीक्षण न्यू मैक्सिको में किया गया था) से लेकर 1992 तक 1,054 परमाणु परीक्षण किए.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर किए गए उसके दो परमाणु हमलों ने उसे युद्ध में इन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश बना दिया.

अमेरिका का आखिरी परमाणु परीक्षण विस्फोट सितंबर 1992 में हुआ था, जो नेवादा परमाणु सुरक्षा स्थल पर 20 किलोटन का भूमिगत विस्फोट था.

तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने अक्टूबर 1992 में आगे के परीक्षणों पर रोक लगा दी थी, जिसे बाद के प्रशासनों ने जारी रखा.

ये भी पढ़ें - परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू होगा, ट्रंप के इस कदम से क्या होगा!

