ट्रंप ने किया ज्ञानेश कुमार का जिक्र, भारतीय चुनाव व्यवस्था के मुरीद हुए अमेरिकी राष्ट्रपति
वोटर आईडी को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मतदाता के लिए वैध पहचान पत्र होना जरूरी है.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 7:01 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को भारत की चुनाव प्रणाली और वोटर पहचान की जरूरतों का जिक्र करते हुए 'सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (SAVE) अमेरिका एक्ट' को पास करने की अपनी मांग फिर से दोहराई.
ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में वोटर आइडेंटिफिकेशन की जरूरतों के बारे में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कही गई बातों का जिक्र किया. ट्रंप ने कहा, 'इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा था कि बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं?'
भारत के पिछले आम चुनाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ वोटर थे! 1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था.'
ट्रंप ने कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट (SAVE America Act) पास करने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, 'हमें सेव अमेरिका एक्ट को अभी पास करने की जरूरत है!' व्हाइट हाउस के अनुसार इस कानून का मकसद यह पक्का करना है कि संघीय चुनावों के फैसले में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही हिस्सा लें.
व्हाइट हाउस ने 'सेव अमेरिका एक्ट' को 'समझदारी भरा और दोनों पार्टियों का समर्थन वाला बिल' बताते हुए कहा, 'अमेरिकी चुनाव का फैसला अमेरिकी नागरिकों को ही करना चाहिए और सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही.' व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत संघीय चुनाव में वोट देने के लिए रजिस्टर करने से पहले वोटरों को अपनी नागरिकता के सबूत के साथ-साथ वैध पहचान-पत्र भी देना होगा.
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इसमें मेल-इन बैलेट पर भी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है, ताकि इनका इस्तेमाल सिर्फ बीमारी, विकलांगता, मिलिट्री सर्विस या यात्रा के मामलों में ही किया जा सके. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह एक्ट राज्यों को वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाने का निर्देश देगा जो नागरिक नहीं हैं.
व्हाइट हाउस ने कहा, 'अगर आप अमेरिका में वोट देने के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका का नागरिक होना होगा.' प्रशासन ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रियाओं की तुलना दूसरे देशों की प्रक्रियाओं से भी की और तर्क दिया कि चुनाव से जुड़ी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू करने के मामले में अमेरिका अन्य देशों से पीछे है.
व्हाइट हाउस ने कहा, 'भारत और ब्राजील में वोटर पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ा जाता है, जबकि अमेरिका में नागरिकता के लिए मुख्य रूप से खुद के दावे (सेल्फ-अटेस्टेशन) पर ही भरोसा किया जाता है.' इस कानून को पारित करने के लिए बिल 29 जनवरी को पेश किया गया था.