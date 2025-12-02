ETV Bharat / international

ट्रंप तंदुरुस्त, MRI रिपोर्ट जारी, डेमोक्रेट ने दिमागी और सेहत पर उठाए थे सवाल

पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज समेत कई डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की दिमागी ताकत और पूरी सेहत पर सवाल उठाए थे. जिसके बाद ट्रंप पर अपने मेडिकल टेस्ट के नतीजे बताने का दबाव बढ़ गया था. ट्रंप ने इस गर्मी की शुरुआत में भी अपने टखनों में सूजन और दाहिने हाथ के पिछले हिस्से में चोट के निशान की वजह से वह चर्चा में थे.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर लग रहे कयासों के बीच व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि वह बिल्कुल तनदुरुस्त हैं. डोनाल्ड ट्रंप के एमआईरआई स्कैन की रिपोर्ट जारी की गई. इसकी जांच ट्रंप ने अक्टूबर में करवायी थी.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सोमवार को ट्रंप के डॉक्टर से मिली रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की उम्र में के हिसाब से सेबह बहुत अच्छी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेविट ने कहा कि एमआरआई स्कैन का मकसद किसी भी समस्या का जल्दी पता लगाने के लिए बचाव करना था.

हेल्थ रिपोर्ट पढ़कर उन्होंने कन्फर्म किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग पूरी तरह से नॉर्मल थी. आर्टेरियल सिकुड़ने से ब्लड फ्लो में रुकावट या दिल या मेन वेसल्स में कोई असामान्यता का कोई सबूत नहीं था. दिल के चैंबर का साइज नॉर्मल है. खून की नसों की दीवारें चिकनी और हेल्दी दिख रही हैं और उनमें सूजन या क्लॉटिंग के कोई निशान नहीं हैं. कुल मिलाकर, उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी हेल्थ दिखा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, 'उनके पेट की इमेजिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है. सभी मुख्य अंग बहुत हेल्दी और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. जांच की गई हर चीज नॉर्मल लिमिट में काम कर रही है और तीव्र या पुरानी परेशानी नहीं है.' अक्टूबर में ट्रंप के कार्डियोवैस्कुलर और पेट के सिस्टम का मूल्यांकन हुआ था.

पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अक्टूबर एमआरआई के नतीजे जारी किए क्योंकि वे एयर फोर्स वन में रिपोर्टर्स को यह नहीं बता पाए कि उनके शरीर के किस हिस्से का स्कैन किया गया था. ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा, 'यह सिर्फ एक एमआरआई था.' शरीर का कौन सा हिस्सा? यह दिमाग का नहीं था क्योंकि मैंने एक कॉग्निटिव टेस्ट दिया था और मैं उसमें पास हो गया था.'