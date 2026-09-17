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ट्रंप ने भारत और चीन को 23 बड़े नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले देशों में शामिल किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By PTI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान को 23 बड़े ड्रग्स ट्रांजिट और गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों में शामिल किया और उनके नेताओं से इस मुद्दे पर बात करने की अपील की. अमेरिकी कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति के एक फैसले में ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका-भारत ड्रग्स पालिसी फ्रेमवर्क के जरिए लगातार सहयोग की उम्मीद करते हैं. बुधवार को सार्वजनिक किए गए आधिकारिक निर्देश में उन्होंने कहा, 'मैं गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने और सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की कोशिशों का स्वागत करता हूं.' ट्रंप ने यह भी साफ किया कि बड़े ड्रग्स ट्रांजिट या गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों की लिस्ट में आना, भूगोल, व्यापार और अर्थव्यवस्था की असलियत को मानना ​​है, न कि किसी सरकार की ईमानदारी पर कोई फैसला. राष्ट्रपति के एक फैसले में कहा गया है कि देशों को अमेरिकी कानून के हिसाब से लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि भौगोलिक, व्यावसायिक और आर्थिक कारण जो ड्रग्स या प्रतिबंधित रसायनों को आने-जाने या बनने देते हैं. भले ही सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल और कानून लागू करने के कड़े और मेहनती तरीके अपनाए हों. दूसरे बड़े ड्रग्स ट्रांजिट या बड़े गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों की पहचान की गई है, वे हैं अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेज़ुएला.