ट्रंप ने भारत और चीन को 23 बड़े नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले देशों में शामिल किया
ट्रंप ने ड्रग्स पर अंकुश लगाने के लिए भारत के प्रयासों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 8:13 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान को 23 बड़े ड्रग्स ट्रांजिट और गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों में शामिल किया और उनके नेताओं से इस मुद्दे पर बात करने की अपील की.
अमेरिकी कांग्रेस के लिए राष्ट्रपति के एक फैसले में ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका-भारत ड्रग्स पालिसी फ्रेमवर्क के जरिए लगातार सहयोग की उम्मीद करते हैं. बुधवार को सार्वजनिक किए गए आधिकारिक निर्देश में उन्होंने कहा, 'मैं गैर-कानूनी अफीम की खेती को रोकने और सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की कोशिशों का स्वागत करता हूं.'
ट्रंप ने यह भी साफ किया कि बड़े ड्रग्स ट्रांजिट या गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों की लिस्ट में आना, भूगोल, व्यापार और अर्थव्यवस्था की असलियत को मानना है, न कि किसी सरकार की ईमानदारी पर कोई फैसला.
राष्ट्रपति के एक फैसले में कहा गया है कि देशों को अमेरिकी कानून के हिसाब से लिस्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि भौगोलिक, व्यावसायिक और आर्थिक कारण जो ड्रग्स या प्रतिबंधित रसायनों को आने-जाने या बनने देते हैं. भले ही सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल और कानून लागू करने के कड़े और मेहनती तरीके अपनाए हों.
दूसरे बड़े ड्रग्स ट्रांजिट या बड़े गैर-कानूनी ड्रग्स बनाने वाले देशों की पहचान की गई है, वे हैं अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेज़ुएला.
ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी और नार्कोटेररिस्ट संगठनों से निपटने में अपने प्रशासन द्वारा की गई ऐतिहासिक प्रगति पर भी जोर दिया. उन्होंने इस प्रगति के सबूत के तौर पर कड़ी बॉर्डर सुरक्षा, ड्रग्स की कम जब्ती और ओवरडोज से होने वाली मौतों में कमी की ओर इशारा किया.
ट्रंप ने दावा किया कि चार साल की ओपन बॉर्डर अफरा-तफरी के बाद अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर पर ड्रग्स की जब्ती आधी से ज़्यादा कम हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतें बहुत कम हो गई हैं और दावा किया कि सरकार ने हजारों अमेरिकियों की जान बचाई है.
ट्रंप ने कहा, 'चार साल की ओपन बॉर्डर अफरा-तफरी के बाद अमेरिका में तस्करी करके लाई जा रही फेंटानिल और दूसरी ड्रग्स की जब्ती आधी से ज़्यादा कम हो गई है और ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली मौतें भी कम हो गई है. उन्होंने चीन से फेंटानिल, मेथामफेटामाइन और दूसरी सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के प्रवाह को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने को कहा.
ट्रंप ने चीन को उसके ऑफिशियल नाम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से रेफर करते हुए कहा, 'पीपीसी दुनिया में फेंटानिल, मेथामफेटामाइन और दूसरी जानलेवा सिंथेटिक ड्रग्स को गैर-कानूनी तरीके से बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना हुआ है.' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने उठाया था.