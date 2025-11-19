पत्रकार खशोगी की हत्या पर ट्रंप बोले- क्राउन प्रिंस की इसमें कोई भूमिका नहीं, बताया बड़ी भूल
ट्रंप ने सऊदी अरब को पांचवीं पीढी का स्टील्थ फाइटर जेट एफ-35 देने की डील की.
Published : November 19, 2025 at 8:53 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी की. इस दौरान दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान ट्रंप से पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बारे में पूछा गया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना में क्राउन प्रिंस की कोई भूमिका नहीं थी.
व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार उन्होंने असैन्य परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज ढांचे और एआई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए. दोनों नेताओं ने एक अमेरिकी-सऊदी रणनीतिक रक्षा समझौते (एसडीए) पर भी हस्ताक्षर किए. इसके तहत ट्रंप ने एफ-35 जेट और टैंकों की बिक्री को मंजूरी दी.
यह क्राउन प्रिंस की सात सालों में व्हाइट हाउस की पहली यात्रा थी और इस दौरान पूरे औपचारिक सम्मान के साथ सैन्य गार्ड और अमेरिकी विमानों की उड़ान भरी गई. ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए उन्हें बेहद सम्मानित व्यक्ति बताया. साथ ही अपने दीर्घकालिक व्यक्तिगत संबंधों पर प्रकाश डाला.
अपने भाषण के दौरान प्रिंस मोहम्मद ने अमेरिका में सऊदी निवेश को अनुमानित 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर करने की योजना का उल्लेख किया. उन्होंने इस वृद्धि को अमेरिकी विकास के लिए एक रणनीतिक प्रतिबद्धता बताया और देश में कंप्यूटिंग शक्ति और उन्नत चिप्स की बढ़ती माँग की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, 'हमें अमेरिका के भविष्य पर विश्वास है.' इन अवसरों को वास्तविक और व्यावसायिक रूप से प्रेरित बताया.
ट्रंप ने जवाब दिया कि अमेरिका इसकी बहुत सराहना करता है. 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने अपना विचार दोहराया कि इस घटना में क्राउन प्रिंस की कोई भूमिका नहीं थी. प्रिंस मोहम्मद ने इस हत्या को सऊदी अरब के लिए दुखद बताया और इसे एक बड़ी भूल करार दिया.
उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य ने ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें वे सुधारात्मक और जरूरी मानते हैं. क्षेत्रीय कूटनीति के मुद्दे पर क्राउन प्रिंस ने पुष्टि की कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने में रुचि रखता है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने से पहले रियाद को द्वि-राष्ट्र समाधान की ओर एक स्पष्ट मार्ग की आवश्यकता है. बुधवार को दोनों नेता वाशिंगटन में एक अमेरिकी-सऊदी निवेश मंच में भाग लेंगे.