ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया 'महान व्यक्ति', बोले- रूस से अब ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत
अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के आग्रह पर व्हाइट हाउस में दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसकी मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की.
Published : October 22, 2025 at 7:06 AM IST
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक विशेष दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति बताया और कहा कि वह भारत के लोगों से प्यार करते हैं.
इस कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, एफबीआई निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड शामिल हुए. भारतीय समुदाय के प्रमुख व्यापारिक नेता भी इस समारोह का हिस्सा थे.
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump lights lamps at the White House on the occassion of Diwali— ANI (@ANI) October 21, 2025
(Source: The White House) pic.twitter.com/fFBTU5KyMl
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीया जलाया और इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय में विश्वास का प्रतीक बताया और भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ दी. उन्होंने आगे कहा, 'यह अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत है.'
दिवाली के दौरान उत्सव मनाने वाले लोग शत्रुओं की पराजय, बाधाओं के दूर होने और बंदियों की मुक्ति की प्राचीन कहानियों को याद करते हैं. दीये की लौ की चमक हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने, लगन से काम करने और अपने अनेक आशीर्वादों के लिए सदैव धन्यवाद देने की याद दिलाती है.
भारतीय राजदूत ने दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस खोलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति महोदय, सबसे पहले मैं दिवाली के प्रकाशोत्सव के अवसर पर व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, आपके घर को खोलने के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसे मानवता का पाँचवाँ हिस्सा मनाता है. आप इस उत्सव के माध्यम से विविधता की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं.
#WATCH | Washington, DC | On the occassion of Diwali, US President Donald Trump says, " let me extend our warmest wishes to the people of india. i just spoke to your prime minister today. had a great conversation. we talked about trade... he's very interested in that. although we… pic.twitter.com/xqQeNKnIpq— ANI (@ANI) October 21, 2025
यह वास्तव में एक बड़ा सम्मान है. अपने प्रधानमंत्री और अपनी ओर से मैं आपको और आपके प्रियजनों को विशेष रूप से अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और अंत में एक कामना करता हूँ, जो हम दिवाली पर करते हैं.
हम कामना करते हैं कि दिवाली का प्रकाश आपकी सफलता और भारत की शक्ति पर चमकता रहे.' ट्रंप प्रशासन में सेवारत सबसे प्रमुख भारतीय अमेरिकियों में से एक, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के लिए ट्रम्प की प्रशंसा की.
#WATCH | Washington DC | US President Donald Trump says, " i love the people of india. we're working on some great deals between our countries. i spoke to prime minister modi today and we just have a very good relationship. he's not going to buy much oil from russia. he wants to… pic.twitter.com/BtdXfkz1eK— ANI (@ANI) October 22, 2025
उन्होंने आगे कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से विनम्र करने वाला है। दुनिया भर के भारतीय अमेरिकी, दुनिया भर के भारतीय इस बात से रोमांचित हैं कि आप दुनिया के साथ इस विविधता को साझा करने वाले इतने प्रखर नेता हैं. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की और दोनों पक्ष अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं.
हमने व्यापार के बारे में बात की. हमने कई चीजों पर बात की, लेकिन खासकर व्यापार जगत पर. वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे.