ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया 'महान व्यक्ति', बोले- रूस से अब ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत

अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा के आग्रह पर व्हाइट हाउस में दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसकी मेजबानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की.

Trump Diwali celebrations
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली समारोह में भाग लेते हुए. (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 7:06 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक विशेष दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति बताया और कहा कि वह भारत के लोगों से प्यार करते हैं.

इस कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, एफबीआई निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड शामिल हुए. भारतीय समुदाय के प्रमुख व्यापारिक नेता भी इस समारोह का हिस्सा थे.

ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीया जलाया और इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय में विश्वास का प्रतीक बताया और भारत के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ दी. उन्होंने आगे कहा, 'यह अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत है.'

दिवाली के दौरान उत्सव मनाने वाले लोग शत्रुओं की पराजय, बाधाओं के दूर होने और बंदियों की मुक्ति की प्राचीन कहानियों को याद करते हैं. दीये की लौ की चमक हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने, लगन से काम करने और अपने अनेक आशीर्वादों के लिए सदैव धन्यवाद देने की याद दिलाती है.

भारतीय राजदूत ने दिवाली के त्योहार के उपलक्ष्य में व्हाइट हाउस खोलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति महोदय, सबसे पहले मैं दिवाली के प्रकाशोत्सव के अवसर पर व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, आपके घर को खोलने के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसे मानवता का पाँचवाँ हिस्सा मनाता है. आप इस उत्सव के माध्यम से विविधता की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह वास्तव में एक बड़ा सम्मान है. अपने प्रधानमंत्री और अपनी ओर से मैं आपको और आपके प्रियजनों को विशेष रूप से अमेरिका में 50 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और अंत में एक कामना करता हूँ, जो हम दिवाली पर करते हैं.

हम कामना करते हैं कि दिवाली का प्रकाश आपकी सफलता और भारत की शक्ति पर चमकता रहे.' ट्रंप प्रशासन में सेवारत सबसे प्रमुख भारतीय अमेरिकियों में से एक, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने के लिए ट्रम्प की प्रशंसा की.

उन्होंने आगे कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से विनम्र करने वाला है। दुनिया भर के भारतीय अमेरिकी, दुनिया भर के भारतीय इस बात से रोमांचित हैं कि आप दुनिया के साथ इस विविधता को साझा करने वाले इतने प्रखर नेता हैं. पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की और दोनों पक्ष अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं.

हमने व्यापार के बारे में बात की. हमने कई चीजों पर बात की, लेकिन खासकर व्यापार जगत पर. वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे.

