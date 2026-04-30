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ट्रंप ने पुतिन से की बात, यूक्रेन सीजफायर का दिया संकेत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बनाए रखा कड़ा रुख

ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने सीजफायर का सुझाव दिया और इशारा किया कि मॉस्को से एक ऑफिशियल घोषणा जल्द ही हो सकती है.

Trump call Putin
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) (IANS)
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By ANI

Published : April 30, 2026 at 7:08 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद यूक्रेन संघर्ष में संभावित सीजफायर का संकेत दिया, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं पर कड़ा रुख बनाए रखा.

राष्ट्रपति की बातों से यह पता चलता है कि रूस सही हालात मिलने पर डील की ओर बढ़ने को तैयार है. वहीं अमेरिकी प्रशासन वैश्विक सुरक्षा को नया आकार देने के लिए अपनी सैन्य और राजनयिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा किया कि रूसी नेता शायद दुश्मनी रोकने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि यूक्रेन में युद्ध अभी भी मुख्य टकराव का मुद्दा बना हुआ है, ट्रंप ने क्रेमलिन के रवैये में बदलाव पर ध्यान दिया.

ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने सीजफायर का सुझाव दिया और इशारा किया कि मॉस्को से एक ऑफिशियल घोषणा जल्द ही हो सकती है. ट्रंप ने अपना मानना ​​जताया कि पुतिन कुछ समय पहले ही डील करने के लिए तैयार थे लेकिन दावा किया कि बाहरी असर ने पहले रूसी प्रेसिडेंट के लिए बातचीत की टेबल पर आना मुश्किल कर दिया था.

ट्रंप ने कहा, 'मैंने आज व्लादिमीर पुतिन से बात की. मैंने यूक्रेन के बारे में बात की और मैंने थोड़ी ईरान के बारे में भी बात की. मैंने कुछ अलग-अलग विषयों पर बात की. ज्यादातर यूक्रेन के बारे में और हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. मुझे लगता है कि हम जल्दी ही कोई हल निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है. मुझे लगता है कि वह कोई हल देखना चाहेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ, और यह अच्छी बात है.'

बातचीत में मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान की न्यूक्लियर क्षमताओं पर भी बात हुई. एक हैरान करने वाले राजनयिक मोड़ में पुतिन ने कथित तौर पर ईरानी एनरिचमेंट के मामले में अमेरिकी की मदद करने की पेशकश की. जब पुतिन ने कथित तौर पर दूसरे ग्लोबल तनावों में मदद की पेशकश की तो ट्रंप अड़े रहे.

ट्रंप ने कहा,'हमने यूक्रेन में लड़ाई के बारे में और बात की, लेकिन वह (गल्फ वॉर खत्म करने में) मदद करना चाहते थे. मैंने कहा, इससे पहले कि आप मेरी मदद करें, मैं आपकी लड़ाई खत्म करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि वह कुछ समय पहले एक डील करने के लिए तैयार थे. मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उनके लिए डील करना मुश्किल बना दिया.'

ईरान के बारे में चर्चाओं पर जोर देते हुए ट्रंप ने आगे कहा, 'उन्होंने मुझसे कहा कि अगर वह हमारी मदद कर सकते हैं तो वह (ईरान में) (न्यूक्लियर) एनरिचमेंट में शामिल होना चाहेंगे. मैंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप यूक्रेन में लड़ाई खत्म करने में शामिल हों. मेरे लिए यह ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि हमें यह करना ही होगा.'

ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा हालत के बारे में प्रेसिडेंट ने साफ-साफ कहा. हाल के ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल बनाने और लॉन्च करने की काबिलियत बुरी तरह कम हो गई है. उन्होंने कहा, 'हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे.

हमने उनकी नेवी, उनकी एयर फोर्स, उनके एंटी-एयरक्राफ्ट हर तरह के उपकरण, उनके पास जो कुछ भी था, सब खत्म कर दिया है. उनका रडार, उनके पास बहुत कम बचा है. उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, एक छोटा सा हिस्सा. उनके पास मिसाइल बनाने की थोड़ी सी फैसिलिटी हैं. हमने उनमें से लगभग 80फीसदी खत्म कर दिए हैं. अगर हम डील नहीं करते हैं तो बाकी बहुत जल्दी आ सकती हैं.'

ट्रंप ने आखिर में कहा, 'हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे. वे यह जानते हैं, और लगभग हर कोई जानता है. यह इशारा करते हुए कि हालांकि डील बेहतर है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो अमेरिका बाकी फैसिलिटी हटाने के लिए तैयार है.'

ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि रूस भी ईरान को नॉन-न्यूक्लियर बनाने के अमेरिका के लक्ष्य से सहमत है और कहा, 'वह भी नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हो.' खास तौर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार को अमेरिका के साथ हाल की लड़ाई के दौरान मॉस्को के रुख और सपोर्ट के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया, और ईरान-रूस संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया.

यूक्रेन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने तनाव कम करने के संभावित कदम का संकेत दिया. ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि वह इससे जुड़ी कोई घोषणा कर सकते हैं. रूसी समाचार एजेंसी तास (TASS) के मुताबिक यह कॉल करीब 90 मिनट तक चली और क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने इसे साफ और बिजनेस जैसा बताया.

यह बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच 2025 की शुरुआत में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से 12वीं बातचीत थी, जिसमें दोनों पक्ष लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कई लेवल पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.

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