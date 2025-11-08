ETV Bharat / international

हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर ट्रंप का विचार, दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का स्वागत करते हुए. ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार कर रहे हैं ताकि भूमि से घिरे यूरोपीय राष्ट्र को ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद मिल सके. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ संयुक्त बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिछले महीने लगाए गए रूसी तेल प्रतिबंधों से छूट के लिए ओरबान के अनुरोध पर विचार कर रहा है. ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ लंच के दौरान संवाददाताओं से कहा, 'हम इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए दूसरे क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है.' उन्होंने आगे कहा, 'यह एक बड़ा देश है लेकिन उनके पास समुद्र नहीं है. उनके पास बंदरगाह नहीं हैं. इसलिए उनके सामने एक कठिन समस्या है.' उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ भी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय लंच में शामिल हुए. फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप की यह टिप्पणी अक्टूबर में उनके प्रशासन द्वारा रूस की सरकारी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के कुछ हफ्ते बाद आई है. यह प्रतिबंध तब लगाया गया था जब मास्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही बातचीत से हट गया था. उस समय ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए कहा था, 'जब भी मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूँ, अच्छी बातचीत होती है और फिर बात आगे नहीं बढ़ती. मुझे लगा कि अब समय आ गया है. हमने बहुत इंतजार किया है. ये प्रतिबंध जो राष्ट्रपति पद पर वापसी के बाद से ट्रंप द्वारा उठाए गए सबसे कठोर कदमों में से एक हैं. इसका उद्देश्य यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण के लिए मास्को पर दबाव बनाना है.