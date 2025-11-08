ETV Bharat / international

हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर ट्रंप का विचार, दिया बड़ा बयान

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात कर रूसी तेल प्रतिबंध पर चर्चा की.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) शुक्रवार, 7 नवंबर, 2025 को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का स्वागत करते हुए. (AP)
By ANI

Published : November 8, 2025 at 7:28 AM IST

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह हंगरी को रूसी तेल पर प्रतिबंधों से छूट देने पर विचार कर रहे हैं ताकि भूमि से घिरे यूरोपीय राष्ट्र को ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद मिल सके.

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ संयुक्त बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पिछले महीने लगाए गए रूसी तेल प्रतिबंधों से छूट के लिए ओरबान के अनुरोध पर विचार कर रहा है. ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री के साथ लंच के दौरान संवाददाताओं से कहा, 'हम इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए दूसरे क्षेत्रों से तेल और गैस प्राप्त करना बहुत मुश्किल है.' उन्होंने आगे कहा, 'यह एक बड़ा देश है लेकिन उनके पास समुद्र नहीं है. उनके पास बंदरगाह नहीं हैं. इसलिए उनके सामने एक कठिन समस्या है.'

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ भी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय लंच में शामिल हुए. फॉक्स न्यूज के अनुसार ट्रंप की यह टिप्पणी अक्टूबर में उनके प्रशासन द्वारा रूस की सरकारी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के कुछ हफ्ते बाद आई है. यह प्रतिबंध तब लगाया गया था जब मास्को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही बातचीत से हट गया था.

उस समय ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए कहा था, 'जब भी मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करता हूँ, अच्छी बातचीत होती है और फिर बात आगे नहीं बढ़ती. मुझे लगा कि अब समय आ गया है. हमने बहुत इंतजार किया है. ये प्रतिबंध जो राष्ट्रपति पद पर वापसी के बाद से ट्रंप द्वारा उठाए गए सबसे कठोर कदमों में से एक हैं. इसका उद्देश्य यूक्रेन पर चल रहे आक्रमण के लिए मास्को पर दबाव बनाना है.

हालाँकि, हंगरी, जो पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले रूसी तेल और गैस पर बहुत अधिक निर्भर है, लंबे समय से मास्को पर कड़े ऊर्जा प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है. रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने वाले यूरोप के कुछ नेताओं में से एक ओरबान ने इस कदम को हंगरी के दृष्टिकोण से एक गलती बताया.

इससे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि हंगरी की अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी व्यवस्था कैसे बनाई जाए क्योंकि हंगरी रूसी तेल और गैस पर बहुत निर्भर है. ओरबान ने पिछले महीने कहा था. उनके बिना, ऊर्जा की कीमतें आसमान छू जाएँगी. ओरबान ने शुक्रवार की बैठक से पहले कहा कि हंगरी में तेल और गैस लाने वाला पाइपलाइन नेटवर्क महत्वपूर्ण है और वह सीधे ट्रंप के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं. अपनी बातचीत के दौरान ट्रंप और ओरबान ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की.

ट्रंप ने सुझाव दिया कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आगे कहा, 'मूल विवाद यह है कि वे अभी रुकना नहीं चाहते और मुझे लगता है कि वे रुकेंगे. मुझे लगता है कि इसका रूस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.' दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होगी.

मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ भी की. ट्रंप ने ओरबान को एक महान नेता बताया और खास तौर पर उनकी सख्त इमीग्रेशन नीतियों की सराहना की. ओर्बन ने बदले में अमेरिका-हंगरी संबंधों को बहाल करने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान इन संबंधों को नुकसान हुआ था.

ओरबान ने कहा, 'आपके राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, सब कुछ मूल रूप से अवरुद्ध, बर्बाद और रद्द कर दिया गया था. पिछले प्रशासन ने बहुत नुकसान पहुँचाया था. व्हाइट हाउस ने इस बारे में तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की कि हंगरी के छूट अनुरोध पर अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा.

