चुनावी झटके से घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रंप की एशिया यात्रा से राजनीतिक हवा का रुख बदलने की उम्मीद
डोनाल्ड ट्रंप चीनी व रूसी समकक्ष शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से परमाणु हथियारों, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे.
Published : November 15, 2026 at 9:39 PM IST
वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह एशिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं. उनका मकसद वैश्विक मंच पर कुछ बड़ी और प्रभावशाली पहल कर राजनीतिक हवा का रुख बदलना है. दरअसल, मध्यावधि चुनावों में उनकी पार्टी को मिली करारी हार ने घरेलू मोर्चे पर उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर कर दी है.
रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस अंतरराष्ट्रीय दौरे के जरिए राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु हथियारों के जखीरे पर चर्चा के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.
ट्रंप लंबे समय से अमेरिका के दो सबसे बड़े वैश्विक प्रतिद्वंद्वी देशों के नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाने का दावा करते रहे हैं. हालांकि, अब तक वह दोनों नेताओं के साथ किसी बड़े समझौते या ठोस सफलता हासिल करने में नाकाम रहे हैं.
ट्रंप सबसे पहले फिलीपीन जाएंगे, जहां मंगलवार को उनकी मुलाकात दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं से होगी. ये नेता क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद कर रहे हैं.
इसके बाद ट्रंप बुधवार को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन जाएंगे. वहां उनकी इस साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तीसरी आमने-सामने की मुलाकात होगी. इस दौरान उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होगी.
एक साल पहले भी ट्रंप ने इसी तरह की एशिया यात्रा के दौरान चीन के साथ व्यापारिक तनाव कम करने पर सहमति जताई थी और जापान व दक्षिण कोरिया से निवेश के वादे हासिल किए थे. लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं. जनवरी से उनकी पार्टी का कांग्रेस (संसद) पर नियंत्रण नहीं रहेगा. इसके साथ ही 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जगह लेने की मंशा रखने वाले संभावित उम्मीदवारों पर भी राजनीतिक हलकों का ध्यान केंद्रित होने लगा है.
व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप मनीला में थाईलैंड के साथ एक व्यापार समझौते के साथ-साथ कई वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे और नेताओं के रात्रिभोज में ‘‘मुख्य अतिथि’’ होंगे. इसके बाद शेन्ज़ेन में वह शी (जिनपिंग) और (व्लादिमीर) पुतिन के साथ बैठक से पहले व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
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