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चुनावी झटके से घरेलू मोर्चे पर घिरे ट्रंप की एशिया यात्रा से राजनीतिक हवा का रुख बदलने की उम्मीद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( file photo-AP )

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह एशिया दौरे पर रवाना हो रहे हैं. उनका मकसद वैश्विक मंच पर कुछ बड़ी और प्रभावशाली पहल कर राजनीतिक हवा का रुख बदलना है. दरअसल, मध्यावधि चुनावों में उनकी पार्टी को मिली करारी हार ने घरेलू मोर्चे पर उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर कर दी है.

रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस अंतरराष्ट्रीय दौरे के जरिए राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु हथियारों के जखीरे पर चर्चा के लिए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.

ट्रंप लंबे समय से अमेरिका के दो सबसे बड़े वैश्विक प्रतिद्वंद्वी देशों के नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाने का दावा करते रहे हैं. हालांकि, अब तक वह दोनों नेताओं के साथ किसी बड़े समझौते या ठोस सफलता हासिल करने में नाकाम रहे हैं. ट्रंप सबसे पहले फिलीपीन जाएंगे, जहां मंगलवार को उनकी मुलाकात दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं से होगी. ये नेता क्षेत्र में चीन की आक्रामक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद कर रहे हैं.