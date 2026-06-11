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ट्रंप का बढ़ते खर्च पर एक नया और चौंकाने वाला बयान, कहा-उन्हें महंगाई से प्यार है

ट्रंप के महंगाई से प्यार वाले बेतुके बोल की विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की. एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने ट्रंप को एंटरटेनिंग पर्सन कहा.

Trump love inflation
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : June 11, 2026 at 10:54 AM IST

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वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बताया कि कैसे उन्होंने महंगाई की चिंता करना बंद कर दिया है और बस, अपने शब्दों में इसे 'पसंद' करना सीख लिया है. जब उनसे नई रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि मई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले 4.2फीसदी बढ़ा है, तो राष्ट्रपति ने इस मुश्किल खबर पर हैरानी की बात है कि पॉजिटिव रुख अपनाया.

ट्रंप ने अफोर्डेबिलिटी के मुद्दे को डेमोक्रेट्स का शुरू किया हुआ 'धोखा' कहकर खारिज नहीं किया, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है. न ही उन्होंने यह दावा किया कि वे रहने का खर्च कम कर रहे हैं. इसके बजाय, जब सरकार ने कहा कि महंगाई अप्रैल 2023 के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है, तो ट्रंप ने नंबरों की तारीफ की.

उन्होंने कहा, 'आपको पता है मुझे सच में क्या पसंद है? 'मुझे महंगाई पसंद है.' यह एक अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले वोटर्स ने इकॉनमी को सबसे बड़ी चिंता बताया है और इस मुद्दे पर ट्रंप को कम नंबर दिए हैं.

कैमरे पर उनके कमेंट के कुछ ही मिनटों में डेमोक्रेट्स ने इसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करना शुरू कर दिया. ट्रंप ने अपने 2024 के कैंपेन में महंगाई को जल्दी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन अब उनका तर्क है कि ज़्यादा कीमतें सिर्फ ईरान युद्ध की वजह से बढ़ती एनर्जी कॉस्ट की वजह से है.

उन्होंने बुधवार को दावा किया कि राहत पहले से ही आ रही है क्योंकि एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत 100 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से निकाला गया जो दुनिया की 20 फीसदी ग्लोबल तेल सप्लाई के लिए मुख्य शिपिंग चैनल है. ये फरवरी के आखिर से युद्ध की वजह से बंद हो गया है. सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने एक्स पर तुरंत पोस्ट किया, 'ट्रंप ने सच में कहा, मुझे महंगाई पसंद है. एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट से जब ट्रंप की खास बातों के बारे में पूछा गया, तो राइट ने कहा, 'वह एक एंटरटेनिंग, बढ़ा-चढ़ाकर बोलने वाले आदमी हैं जिन्होंने जबरदस्त लीडरशिप की है.'

ट्रंप ने दावा किया कि सीक्रेट शिपमेंट की वजह से तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई, जबकि अप्रैल की शुरुआत में यह 110 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई थी. ट्रंप ने कहा, 'मैं आज पहली बार अनाउंस कर रहा हूं, लेकिन हम हर रात लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं.'

सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट ने कहा, 'मिशन पिछले महीने शुरू हुआ था और इसके नतीजे में 100 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल स्ट्रेट से होकर ओपन मार्केट में पहुंचा है. 200 से ज्यादा कमर्शियल जहाज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजर चुके हैं.' नई महंगाई रिपोर्ट पर जवाब देते हुए व्हाइट हाउस ने बताया कि मई में पिछले महीने के मुकाबले कुछ खर्च कम हुए हैं. जैसे, नई गाड़ियों, डॉक्टर की लिखी दवाओं और ऑटो इंश्योरेंस की कीमत. लेकिन जब कुल महंगाई के नंबर को घंटे के हिसाब से सैलरी में बदलाव के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक निराशाजनक संकेत है कि लोगों की अपनी कमाई के मुकाबले खर्च करने की ताकत कम हुई है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार कहा है कि ईरान का मामला सुलझने के बाद तेल और गैस की कीमतें और इस तरह कुल महंगाई गिर जाएगी और प्रशासन अमेरिकियों को उनकी मेहनत की कमाई का ज़्यादा हिस्सा रखने में मदद करने के लिए हमारे अफोर्डेबिलिटी एजेंडा को आगे बढ़ाता रहेगा.' व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक ईमेल में कहा.

ये भी पढ़ें- हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, ट्रंप बोले-इसका जवाब देना ही होगा

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