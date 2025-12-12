ETV Bharat / international

AP-NORC पोलिंग सर्वे में इकॉनमी और इमिग्रेशन मुद्दे पर ट्रंप की 'सेहत में गिरावट'

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 10 दिसंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में बिजनेस लीडर्स के साथ एक राउंडटेबल डिस्कशन के दौरान बोल रहे हैं. ( AP )

वॉशिंगटन: एक नए AP-NORC पोल के मुताबिक, मार्च के बाद से इकॉनमी और इमिग्रेशन पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पसंद में काफी गिरावट आई है. यह इस बात का नया संकेत है कि दो खास मुद्दे, जिनकी वजह से उन्हें मुश्किल से एक साल पहले चुना गया था, अब उनकी पार्टी के 2026 के मिडटर्म के लिए तैयारी शुरू करने के साथ ही लायबिलिटी बन सकते हैं. एसोसिएटेड प्रेस-NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के पोल में पता चला है कि अब सिर्फ़ 31% U.S. एडल्ट्स ही इस बात से सहमत हैं कि ट्रंप इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं. यह मार्च के 40% से कम है और यह उनके पहले या दूसरे टर्म में AP-NORC पोल में दर्ज की गई सबसे कम इकॉनमिक अप्रूवल है. रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को दूसरे मुद्दों, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट के उनके मैनेजमेंट पर पब्लिक के गुस्से से उबरने में भी मुश्किल हुई है, और पिछले महीने रिकॉर्ड-लंबे गवर्नमेंट शटडाउन को खत्म करने के लिए कांग्रेसी डेमोक्रेट्स के असरदार तरीके से झुकने के बाद भी उनकी अप्रूवल में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है. शायद ट्रंप के लिए सबसे चिंता की बात यह है, जो अपनी पार्टी की पहचान बनते जा रहे हैं, कि वे उन मुद्दों पर फिसल गए हैं, जो उनकी बड़ी ताकत थे. कुछ महीने पहले, 53% अमेरिकियों ने क्राइम से निपटने के ट्रंप के तरीके को पसंद किया था, लेकिन नए पोल में यह घटकर 43% हो गया है. इमिग्रेशन पर भी इसी तरह की गिरावट आई है, मार्च में 49% अप्रूवल से अब 38% हो गया है. नए पोल से साफ पता चलता है कि ट्रंप ऑफिस लौटने के बाद से पॉलिटिकल जीत को बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक ​​कि बॉर्डर सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा जिस पर उनकी पसंद अy भी काफr ज़्यादा है. उसमें भी हाल के महीनों में थोड़ी कम हुई है. ट्रंप के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी कुल पसंद में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है. नए पोल में पाया गया कि 36% अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर उनके काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, जो मार्च के 42% से थोड़ा कम है. इससे पता चलता है कि भले ही कुछ लोग उनके तरीके से खुश न हों, लेकिन वे यह कहने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि वह प्रेसिडेंट के तौर पर बुरा काम कर रहे हैं. और जबकि कुछ मुद्दों पर रिपब्लिकन के बीच नाराजगी बढ़ रही है, वे अब भी ज़्यादातर उनके साथ हैं. इकॉनमी पर रिपब्लिकन की भी पसंद कम हो रही है: रिपब्लिकन, ट्रंप के कार्यकाल के पहले कुछ महीनों की तुलना में इकॉनमी पर उनके काम से ज़्यादा नाखुश हैं. दिसंबर के पोल में लगभग 10 में से 7 रिपब्लिकन, यानी 69%, इस बात से खुश हैं कि ट्रंप इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं, जो मार्च में 78% से कम है. ओहायो के वड्सवर्थ से 74 साल के रिटायर्ड और रिपब्लिकन वोटर लैरी रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्हें U.S. ट्रेडिंग पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के ट्रंप के प्लान पर भरोसा है, लेकिन उन्हें लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे "अब एक ऐसा बुरा चक्कर बन गया हैं, जहां वे टैरिफ को सही नहीं ठहरा रहे हैं." रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्हें यह भी लगता है कि कोरोनावायरस महामारी के दौरान महंगाई एक समस्या बन गई और ट्रंप चाहे कुछ भी करें, इकॉनमी जल्दी ठीक नहीं होगी. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह बहुत जल्द होगा. मुझे लगता है कि इसमें बस समय लगेगा।" ट्रंप का बेस अब भी काफी हद तक उनके साथ है, जो उनके पहले के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो एक डेमोक्रेट थे, के लिए हमेशा ऐसा नहीं था. 2022 की गर्मियों में, सिर्फ़ आधे डेमोक्रेट्स ही इस बात से सहमत थे कि बाइडेन इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं. दो साल बाद 2024 के प्रेसिडेंशियल रेस से हटने से कुछ समय पहले, यह संख्या बढ़कर लगभग दो-तिहाई डेमोक्रेट्स तक पहुंच गई थी.