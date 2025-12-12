AP-NORC पोलिंग सर्वे में इकॉनमी और इमिग्रेशन मुद्दे पर ट्रंप की 'सेहत में गिरावट'

ETV Bharat / international

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 10 दिसंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में बिजनेस लीडर्स के साथ एक राउंडटेबल डिस्कशन के दौरान बोल रहे हैं.
वॉशिंगटन: एक नए AP-NORC पोल के मुताबिक, मार्च के बाद से इकॉनमी और इमिग्रेशन पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पसंद में काफी गिरावट आई है. यह इस बात का नया संकेत है कि दो खास मुद्दे, जिनकी वजह से उन्हें मुश्किल से एक साल पहले चुना गया था, अब उनकी पार्टी के 2026 के मिडटर्म के लिए तैयारी शुरू करने के साथ ही लायबिलिटी बन सकते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस-NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के पोल में पता चला है कि अब सिर्फ़ 31% U.S. एडल्ट्स ही इस बात से सहमत हैं कि ट्रंप इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं. यह मार्च के 40% से कम है और यह उनके पहले या दूसरे टर्म में AP-NORC पोल में दर्ज की गई सबसे कम इकॉनमिक अप्रूवल है.

रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को दूसरे मुद्दों, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट के उनके मैनेजमेंट पर पब्लिक के गुस्से से उबरने में भी मुश्किल हुई है, और पिछले महीने रिकॉर्ड-लंबे गवर्नमेंट शटडाउन को खत्म करने के लिए कांग्रेसी डेमोक्रेट्स के असरदार तरीके से झुकने के बाद भी उनकी अप्रूवल में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है.

शायद ट्रंप के लिए सबसे चिंता की बात यह है, जो अपनी पार्टी की पहचान बनते जा रहे हैं, कि वे उन मुद्दों पर फिसल गए हैं, जो उनकी बड़ी ताकत थे. कुछ महीने पहले, 53% अमेरिकियों ने क्राइम से निपटने के ट्रंप के तरीके को पसंद किया था, लेकिन नए पोल में यह घटकर 43% हो गया है. इमिग्रेशन पर भी इसी तरह की गिरावट आई है, मार्च में 49% अप्रूवल से अब 38% हो गया है.

नए पोल से साफ पता चलता है कि ट्रंप ऑफिस लौटने के बाद से पॉलिटिकल जीत को बनाए रखने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक ​​कि बॉर्डर सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा जिस पर उनकी पसंद अy भी काफr ज़्यादा है. उसमें भी हाल के महीनों में थोड़ी कम हुई है.

ट्रंप के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी कुल पसंद में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है. नए पोल में पाया गया कि 36% अमेरिकी प्रेसिडेंट के तौर पर उनके काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, जो मार्च के 42% से थोड़ा कम है. इससे पता चलता है कि भले ही कुछ लोग उनके तरीके से खुश न हों, लेकिन वे यह कहने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि वह प्रेसिडेंट के तौर पर बुरा काम कर रहे हैं. और जबकि कुछ मुद्दों पर रिपब्लिकन के बीच नाराजगी बढ़ रही है, वे अब भी ज़्यादातर उनके साथ हैं.

इकॉनमी पर रिपब्लिकन की भी पसंद कम हो रही है: रिपब्लिकन, ट्रंप के कार्यकाल के पहले कुछ महीनों की तुलना में इकॉनमी पर उनके काम से ज़्यादा नाखुश हैं. दिसंबर के पोल में लगभग 10 में से 7 रिपब्लिकन, यानी 69%, इस बात से खुश हैं कि ट्रंप इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं, जो मार्च में 78% से कम है.

ओहायो के वड्सवर्थ से 74 साल के रिटायर्ड और रिपब्लिकन वोटर लैरी रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्हें U.S. ट्रेडिंग पार्टनर्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के ट्रंप के प्लान पर भरोसा है, लेकिन उन्हें लगता है कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे "अब एक ऐसा बुरा चक्कर बन गया हैं, जहां वे टैरिफ को सही नहीं ठहरा रहे हैं."

रेनॉल्ड्स ने कहा कि उन्हें यह भी लगता है कि कोरोनावायरस महामारी के दौरान महंगाई एक समस्या बन गई और ट्रंप चाहे कुछ भी करें, इकॉनमी जल्दी ठीक नहीं होगी. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह बहुत जल्द होगा. मुझे लगता है कि इसमें बस समय लगेगा।"

ट्रंप का बेस अब भी काफी हद तक उनके साथ है, जो उनके पहले के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो एक डेमोक्रेट थे, के लिए हमेशा ऐसा नहीं था. 2022 की गर्मियों में, सिर्फ़ आधे डेमोक्रेट्स ही इस बात से सहमत थे कि बाइडेन इकॉनमी को कैसे संभाल रहे हैं. दो साल बाद 2024 के प्रेसिडेंशियल रेस से हटने से कुछ समय पहले, यह संख्या बढ़कर लगभग दो-तिहाई डेमोक्रेट्स तक पहुंच गई थी.

हालांकि, मोटे तौर पर, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि अमेरिकियों को लगता है कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से इकॉनमी में सुधार हुआ है. लगभग दो-तिहाई अमेरिकी एडल्ट्स, यानी 68%, अब भी कहते हैं कि देश की इकॉनमी "खराब" है. यह तब से नहीं बदला है जब पिछली बार अक्टूबर में यह सवाल पूछा गया था, और यह मोटे तौर पर बाइडेन के ऑफिस में आखिरी साल के दौरान के विचारों से मिलता-जुलता है.

बॉर्डर सिक्योरिटी पर ट्रंप को इमिग्रेशन से ज़्यादा अप्रूवल क्यों मिलता है: मार्च से इमिग्रेशन पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी उनके लिए काफ़ी मजबूत मुद्दा बना हुआ है. U.S. के आधे एडल्ट, यानी 50%, इस बात से सहमत हैं कि ट्रंप बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे संभाल रहे हैं, जो सितंबर में 55% लोगों की मंज़ूरी से थोड़ा ही कम है.

बॉर्डर सिक्योरिटी पर ट्रंप की मजबूती का कुछ हिस्सा डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट लोगों का है. लगभग एक-तिहाई इंडिपेंडेंट लोग, यानी 36%, बॉर्डर पर ट्रंप को मंज़ूर करते हैं, जबकि 26% इमिग्रेशन पर उन्हें मंज़ूर करते हैं. जॉर्जिया के मैकॉन में 82 साल के इंडिपेंडेंट जिम रोलिंस ने कहा कि उनका मानना ​​है कि जब बॉर्डर बंद करने की बात आती है, तो ट्रंप ने "अच्छा काम" किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की कोशिशों पर फिर से सोचेगा.

रोलिंस ने कहा, "किंडरगार्टन से लोगों को निकालना, और थैंक्सगिविंग पर घर जा रहे लोगों को प्लेन से निकालना. अगर वे क्रिमिनल हैं, तो जरूर," उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पहले चुनाव में ट्रंप का सपोर्ट किया था लेकिन उसके बाद से नहीं. “लेकिन सरकार के अपने स्टैटिस्टिक्स के आधार पर परसेंटेज बताते हैं कि वे क्रिमिनल नहीं हैं. उन्होंने बस रजिस्टर नहीं कराया, और हो सकता है कि वे चुपके से बॉर्डर पार कर आए हों, और वे यहां 15 साल से हैं.”

दूसरे पोल्स से पता चला है कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बजाय बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना ज़्यादा पॉपुलर है, यहां तक ​​कि जो देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे हैं. सितंबर में AP-NORC पोलिंग में लगभग आधे अमेरिकियों ने कहा कि U.S.-मेक्सिको बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाना सरकार के लिए “एक हाई प्रायोरिटी” होनी चाहिए. U.S. में गैर-कानूनी तरीके से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बारे में 10 में से सिर्फ़ 3 ने ही ऐसा कहा.

फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन में 30 साल की इंडिपेंडेंट और होम हेल्थ एड, शानिक्वा कोपलैंड ने कहा कि वह ट्रंप के प्रेसिडेंसी को पूरी तरह से संभालने के तरीके से सहमत हैं, लेकिन उनका मानना ​​है कि उनके इमिग्रेशन एक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खासकर जब मास्क पहने फेडरल एजेंट्स बड़े रेड्स करते हैं.

कोपलैंड ने कहा, “अब वे बस किसी को भी उठा रहे हैं.” "वे बस लोगों को उठा लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं. यह पागलपन है."

हेल्थ केयर और सरकारी मैनेजमेंट ट्रंप के लिए कांटे बने हुए हैं: अमेरिका के लगभग 10 में से 3 बड़े लोग ट्रंप के हेल्थ केयर को संभालने के तरीके से सहमत हैं, जो नवंबर के मुकाबले थोड़ा कम है. नया पोल दिसंबर की शुरुआत में किया गया था, जब ट्रंप और कांग्रेस इस महीने के आखिर में खत्म होने वाली अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडी को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच डील करने की कोशिश कर रहे थे.

हेल्थ केयर की यही लड़ाई हाल ही में हुए सरकारी शटडाउन का भी कारण थी. अमेरिका के लगभग एक-तिहाई बड़े लोग, यानी 35%, ट्रंप के फेडरल सरकार को संभालने के तरीके से सहमत हैं, जो मार्च में 43% से कम है. लेकिन कुछ अमेरिकी ट्रंप के अलावा, देश की समस्याओं के लिए दूसरों को भी दोषी मान सकते हैं. कोपलैंड देश के हेल्थ केयर सिस्टम से नाखुश हैं और उन्हें लगता है कि हालात और खराब हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पक्का नहीं पता कि ट्रंप को दोष दें या बाइडेन को.

उन्होंने कहा, "कुछ साल पहले, मुझे एक डेंटिस्ट मिल जाता था और यह आसान होता. अब, मेरे पास एक अलग हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, और उनके साथ डेंटल (प्लान) ढूंढ़ना बहुत मुश्किल है." "और जो लोग वह बीमा लेते हैं, उनके बहुत सारे दूर-दूर के अपॉइंटमेंट तय होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं."

