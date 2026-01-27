ट्रंप ने वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को एक मजबूत मानवीय कदम बताया

ETV Bharat / international

वेनेजुएला में जेल के बाहर अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग करते हुए लोग. ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की चल रही रिहाई का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है और इसे वेनेजुएला का एक मजबूत मानवीय कदम बताया. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेनेज़ुएला अपने राजनीतिक कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में यह दर और बढ़ेगी.' उन्होंने वेनेजुएला के सहयोग की भी तारीफ की और कहा, 'मैं वेनेज़ुएला के लीडरशिप को इस मजबूत मानवीय काम के लिए राजी होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ!' ट्रंप की यह बात ऐसे समय में आई है जब रविवार को वेनेजुएला में 100 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया. गैर-सरकारी संगठन फोरो पेनल के मुताबिक अमेरिका के दबाव में कैदियों को धीरे-धीरे रिहा किया जा रहा है. फ्रांस 24 के अनुसार फोरो पेनल ने सोशल मीडिया पर कहा, 'फोरो पेनल में हमने आज वेनेजुएला में 104 राजनीतिक कैदियों की रिहाई को सत्यापित किया है, जबकि पहले बताया गया था कि उसी दिन 80 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था.' जैसे-जैसे रिहाई जारी रही, फोरो पेनल के डायरेक्टर अल्फ्रेडो रोमेरो ने कहा कि संगठन देश भर की जेलों से रिहा हुए लोगों की पहचान को सत्यापित कर रहा है, जबकि फोरो पेनल के अटॉर्नी गोंजालो हिमिओब ने कहा कि शुरुआती रिहाई दिन के शुरुआती घंटों में हुई थी.