ट्रंप ने वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई को एक मजबूत मानवीय कदम बताया

वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है. ट्रंप सरकार लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी.

Trump Venezuela prisoners release
वेनेजुएला में जेल के बाहर अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग करते हुए लोग. (AP)
By ANI

Published : January 27, 2026 at 7:08 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को वेनेजुएला में राजनीतिक कैदियों की चल रही रिहाई का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तेजी पकड़ रही है और इसे वेनेजुएला का एक मजबूत मानवीय कदम बताया.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेनेज़ुएला अपने राजनीतिक कैदियों को तेजी से रिहा कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में यह दर और बढ़ेगी.' उन्होंने वेनेजुएला के सहयोग की भी तारीफ की और कहा, 'मैं वेनेज़ुएला के लीडरशिप को इस मजबूत मानवीय काम के लिए राजी होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ!'

ट्रंप की यह बात ऐसे समय में आई है जब रविवार को वेनेजुएला में 100 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया. गैर-सरकारी संगठन फोरो पेनल के मुताबिक अमेरिका के दबाव में कैदियों को धीरे-धीरे रिहा किया जा रहा है.

फ्रांस 24 के अनुसार फोरो पेनल ने सोशल मीडिया पर कहा, 'फोरो पेनल में हमने आज वेनेजुएला में 104 राजनीतिक कैदियों की रिहाई को सत्यापित किया है, जबकि पहले बताया गया था कि उसी दिन 80 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था.'

जैसे-जैसे रिहाई जारी रही, फोरो पेनल के डायरेक्टर अल्फ्रेडो रोमेरो ने कहा कि संगठन देश भर की जेलों से रिहा हुए लोगों की पहचान को सत्यापित कर रहा है, जबकि फोरो पेनल के अटॉर्नी गोंजालो हिमिओब ने कहा कि शुरुआती रिहाई दिन के शुरुआती घंटों में हुई थी.

फ्रांस 24 के अनुसार हिमिओब ने कहा, 'यह आंकड़ा अभी पक्का नहीं है और जैसे-जैसे हम वेरिफिकेशन करेंगे, यह बढ़ सकता है.' फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रगति वेनेजुएला के अंतरिम लीडर डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार के वादे के बाद हुआ है.

डेल्सी रोड्रिगेज ने इस महीने की शुरुआत में लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के अमेरिका स्पेशल फोर्स द्वारा पकड़े जाने के बाद सत्ता संभाली थी. उन्होंने जेल में बंद मादुरो के सैकड़ों विरोधियों में से बड़ी संख्या को रिहा करने का वादा किया है.

इससे पहले रविवार को वेनेजुएला के पूर्वी राज्य अंजोटेगुई में तेल कर्मचारियों को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज ने आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, 'वेनेजुएला में नेताओं के लिए वाशिंगटन से बहुत सारे आदेश आ गए हैं.

वेनेज़ुएला की राजनीति को हमारे मतभेदों और अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने दें. बहुत हो गई विदेशी ताकतें.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे देश में फासीवाद, कट्टरपंथ के नतीजों का सामना करने के लिए इस रिपब्लिक को बहुत कीमत चुकानी पड़ी है.'

फ्रांस 24 के अनुसार वेनेज़ुएला में अधिकारियों ने कहा कि लगातार रिहाई के बावजूद दिसंबर से अब तक 626 कैदियों को रिहा किया गया है, हालांकि फोरो पेनल ने इसी समय में केवल आधी संख्या ही दर्ज की है.

इस बीच वेनेजुएला के राजनीतिक विरोधी और मानव अधिकार समूह ने इस संबंध में प्रगति की धीमी रफ्तार की आलोचना की है, जबकि कैदियों के परिवार उनकी रिहाई का इंतजार करते हुए जेलों के बाहर डेरा डाले हुए हैं.

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला पर US की सैन्य कार्रवाई: विश्व व्यवस्था के लिए चुनौतियां... भारत की क्या है दुविधा?

