ETV Bharat / international

ट्रंप ने शी जिनपिंग को 'बाल्ड ईगल' की मूर्ति गिफ्ट की, कहा कि US-चीन के रिश्ते पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे

ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग को एक बहुत बढ़िया अमेरिकन आर्टिस्ट का बनाया हुआ तोहफा दिया.

Trump gifts Xi bald eagle statue
ट्रंप ने शी जिनपिंग को बाल्ड ईगल की मूर्ति गिफ्ट की (AP)
author img

By ANI

Published : September 25, 2026 at 7:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (लोकल टाइम) को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के लिए चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सिस्टम में अंतर के बावजूद उनके बीच रिश्ते मजबूत हुए हैं.

बीजिंग की अपनी यात्रा को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीनी लोगों की मेहमाननवाजी पूरी तरह दिखी और उम्मीद जताई कि शी जिनपिंग की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भी अमेरिका उन्हें ऐसा ही सम्मान देगा. उन्होंने कहा, 'यह बहुत सम्मान की बात है. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग , मैडम पेंग और चीनी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, मेलानिया और मैं व्हाइट हाउस में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं. आप सच में बहुत अच्छे, कमाल के लोग हैं.'

Trump gifts Xi bald eagle statue
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में व्हाइट हाउस में राजकीय भोज किया (AP)

उन्होंने कहा, 'बीजिंग की मेरी यात्रा के दौरान चीनी लोगों की मेहमाननवाजी पूरी तरह दिखी. हम उम्मीद करते हैं कि आपको वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा आप एक दशक से ज़्यादा समय में पहली बार वाशिंगटन लौटे हैं.' ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच के अंतर को समझा और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया.

ट्रंप ने कहा, 'हमारे दोनों देशों के नेताओं के तौर पर प्रेसिडेंट शी और मैं दोनों समझते हैं कि हम अलग-अलग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के बीच रिश्ते बने हुए हैं, और हम पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे. साथ मिलकर, हम ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाली और सुरक्षा को बढ़ावा दें.' व्हाइट हाउस में हुए राजकीय भोज के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक बाल्ड ईगल (गंजा चील) की मूर्ति तोहफे में दी.

डिनर में प्रेसिडेंट की बातों के मुताबिक पोडियम पर रखी लगभग तीन फुट ऊंची मूर्ति को एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ मिलकर डिजाइन किया था. गंजा चील को अमेरिका स्टेट्स का सिंबल बताते हुए, ट्रंप ने कहा कि यह देश की आजाद और ऊंची उड़ान भरने वाली भावना को दिखाता है और उम्मीद जताई कि मूर्ति को बीजिंग में किसी खास जगह पर दिखाया जाएगा.

ट्रंप ने कहा, 'मैं प्रेसिडेंट शी को एक बहुत बढ़िया अमेरिकन आर्टिस्ट का बनाया हुआ तोहफ़ा देता हूं, जो दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट में से एक है और जिसे मेलानिया और मेरे पर्सनल कोलेबोरेशन से डिजाइन किया गया है. गंजा चील अमेरिका का राष्ट्रीय चिंन्ह है और अमेरिका की आजाद और ऊंची उड़ान भरने वाली भावना का एक उदाहरण है. हमें उम्मीद है कि इसे बीजिंग में एक अच्छी जगह, एक शानदार जगह मिलेगी.'

ये भी पढ़ें- 1962 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर किया स्वागत

TAGGED:

बाल्ड ईगल गंजा चील मूर्ति
डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग गिफ्ट
चीनी प्रेसिडेंट अमेरिका दौरा
चीन अमेरिका संबंध
TRUMP GIFTS XI BALD EAGLE STATUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.