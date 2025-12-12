ETV Bharat / international

रूस-यूक्रेन शांति समझौते में देरी से ट्रंप 'बहुत निराश'! व्हॉइट हाउस का छलका दर्द

वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस ने गुरुवार (लोकल टाइम) को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे युद्ध को खत्म करने की धीमी तरक्की को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों से "बहुत निराश" हैं और "सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग्स" करने को तैयार नहीं हैं.

एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, व्हॉइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट उन मीटिंग्स से थक चुके हैं, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता और वे नतीजे चाहते हैं, बातें नहीं, क्योंकि US चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मुख्य मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है.

लेविट ने कहा, "प्रेसिडेंट इस युद्ध के दोनों पक्षों से बहुत फ्रस्ट्रेट हैं. वह सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग्स से तंग आ चुके हैं. वह और बात नहीं करना चाहते. वह एक्शन चाहते हैं. वह चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए."

उन्होंने आगे कन्फर्म किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शांति की कोशिशों में एक्टिव रूप से शामिल है, प्रेसिडेंट ट्रंप बुधवार को यूरोपियन लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों के साथ "सचमुच अभी भी बात कर रही है." सीधी बातचीत जारी रखे हुए है. इस वीकेंड होने वाली बातचीत में US के हाई-लेवल पार्टिसिपेशन की संभावना के बारे में, लेविट ने कहा कि फैसला अभी "अनिश्चित" है.

लेविट ने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं. प्रेसिडेंट ने कल यूरोपियन्स से बात की थी. उनके स्पेशल दूत विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं. अगर शांति समझौते पर साइन करने का कोई असली मौका है, अगर हमें लगता है कि ये मीटिंग्स इस वीकेंड यूनाइटेड स्टेट्स के समय में किसी के लायक हैं, तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे. यह अब भी हवा में है कि क्या हमें लगता है कि असली शांति हो सकती है और हम सच में इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं."