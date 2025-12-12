ETV Bharat / international

रूस-यूक्रेन शांति समझौते में देरी से ट्रंप 'बहुत निराश'! व्हॉइट हाउस का छलका दर्द

व्हॉइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहाकि राष्ट्रपति उन मीटिंग्स से थक चुके हैं, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता.

Russia Ukraine Peace Deal
रूस-यूक्रेन शांति समझौते में देरी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निराश. (AP)
By ANI

December 12, 2025

वॉशिंगटन: व्हॉइट हाउस ने गुरुवार (लोकल टाइम) को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे युद्ध को खत्म करने की धीमी तरक्की को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों से "बहुत निराश" हैं और "सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग्स" करने को तैयार नहीं हैं.

एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, व्हॉइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट उन मीटिंग्स से थक चुके हैं, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता और वे नतीजे चाहते हैं, बातें नहीं, क्योंकि US चार साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मुख्य मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है.

लेविट ने कहा, "प्रेसिडेंट इस युद्ध के दोनों पक्षों से बहुत फ्रस्ट्रेट हैं. वह सिर्फ मीटिंग के लिए मीटिंग्स से तंग आ चुके हैं. वह और बात नहीं करना चाहते. वह एक्शन चाहते हैं. वह चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो जाए."

उन्होंने आगे कन्फर्म किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शांति की कोशिशों में एक्टिव रूप से शामिल है, प्रेसिडेंट ट्रंप बुधवार को यूरोपियन लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों के साथ "सचमुच अभी भी बात कर रही है." सीधी बातचीत जारी रखे हुए है. इस वीकेंड होने वाली बातचीत में US के हाई-लेवल पार्टिसिपेशन की संभावना के बारे में, लेविट ने कहा कि फैसला अभी "अनिश्चित" है.

लेविट ने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं. प्रेसिडेंट ने कल यूरोपियन्स से बात की थी. उनके स्पेशल दूत विटकॉफ और उनकी टीम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं. अगर शांति समझौते पर साइन करने का कोई असली मौका है, अगर हमें लगता है कि ये मीटिंग्स इस वीकेंड यूनाइटेड स्टेट्स के समय में किसी के लायक हैं, तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे. यह अब भी हवा में है कि क्या हमें लगता है कि असली शांति हो सकती है और हम सच में इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं."

इससे पहले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि US यूक्रेन से डोनेट्स्क इलाके से अपनी सेना वापस बुलाने की वकालत कर रहा है, ताकि पूर्वी यूक्रेन के कीव-कंट्रोल्ड इलाकों में एक "फ्री इकोनॉमिक जोन" बनाया जा सके, जिस पर मॉस्को अपना दबदबा बनाना चाहता है, जैसा कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है.

जेलेंस्की ने गुरुवार को कन्फर्म किया कि यूक्रेन ने सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के साथ सिक्योरिटी गारंटी पर चल रही बातचीत के हिस्से के तौर पर US को 20-पॉइंट के काउंटर-प्रपोजल दिए हैं. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी इलाके में छूट के लिए नेशनल रेफरेंडम से मंजूरी लेनी होगी.

इस बीच, जेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौते के लिए वॉशिंगटन से दबाव बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ट्रंप क्रिसमस तक समझौता चाहते हैं, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया. पूरी शांति योजना में 20-पॉइंट का फ्रेमवर्क शामिल है. साथ ही सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन के पुनर्निर्माण से जुड़े अलग-अलग डॉक्यूमेंट भी हैं.

बदले हुए फ्रेमवर्क की पूरी जानकारी, जो रूस के पक्ष में देखे जा रहे पहले के US ड्राफ़्ट को एडजस्ट करता है, पब्लिक नहीं की गई है. जेलेंस्की ने बताया कि असहमति के मुख्य पॉइंट डोनबास में डोनेट्स्क इलाके का कंट्रोल और जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का भविष्य का गवर्नेंस हैं, जो अभी रूस के कंट्रोल में है, जैसा कि अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है.

