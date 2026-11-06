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ट्रंप ने रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर भरोसा जताया, कहा- डील में पूरा यूरोप शामिल हो सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

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वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता हो सकता है. उन्होंने इस होने वाले समझौते को एक 'बड़ा, सुंदर समझौता' बताया है, जो दो लड़ते हुए देशों से आगे बढ़कर पूरे यूरोप को शामिल कर सकता है.

व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को आसान बनाने के लिए फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मानवीय कोशिशों की तारीफ की और इशारा किया कि डिप्लोमैटिक कोशिशें लड़ाई के संभावित समाधान की ओर बढ़ रही हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि युद्ध खत्म हो सकता है, ट्रंप ने कहा, 'हां, मुझे लगता है. मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हम- मुझे लगता है कि हम रूस, यूक्रेन के साथ समझौता करने के बहुत करीब हैं.' ट्रंप ने यह भी कन्फर्म किया कि वह व्हाइट हाउस में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव से मिले थे. अपनी बातचीत की डिटेल्स बताने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत से बड़ी डिप्लोमैटिक समझ बन सकती है. ट्रंप ने कहा, 'हाँ, मैंने किया. मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने क्या चर्चा की, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ, एक एग्रीमेंट होने वाला है. यह एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है, और इसमें यूक्रेन से ज़्यादा लोग शामिल होंगे. यह बहुत बड़ा होने वाला है. इसमें यूक्रेन से ज़्यादा लोग शामिल होंगे और मैं यह भी कह सकता हूँ कि इसमें पूरा यूरोप शामिल हो सकता है. यह एक बड़ा, सुंदर एग्रीमेंट होने वाला है और हर कोई बहुत खुश होगा.'