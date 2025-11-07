गाजा में 'बहुत जल्द' एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा, ट्रंप ने कर दिया साफ
इस बहुराष्ट्रीय बल में मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक होंगे. ट्रंप की गाजा के लिए युद्धोत्तर शासन योजना का हिस्सा है.
Published : November 7, 2025 at 9:27 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच दो साल के युद्ध के बाद, गाजा में "बहुत जल्द" एक अमेरिकी समन्वित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात होगा.
गौर करें तो यह बहुराष्ट्रीय बल, जिसमें संभवतः मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक शामिल होंगे. ट्रंप की गाजा के लिए युद्धोत्तर शासन योजना का हिस्सा है.
इस योजना से 10 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के बीच एक नाजुक युद्ध विराम हुआ, लेकिन गाजा में मानवीय संकट कम नहीं हुआ.
मध्य एशियाई नेताओं के साथ व्हॉइट हाउस में आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने कहा, "यह बहुत जल्द होने वाला है, और गाजा में हालात बहुत अच्छे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "आप समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर हमास के साथ कोई समस्या है, तो हमारे पास ऐसे देश हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से मदद की है."
यह बल मिस्र और जॉर्डन के समर्थन से गाजा पट्टी में जांच-परख वाली फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षित और सहायता प्रदान करेगा. इसे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और हमास को हथियारों की तस्करी रोकने का भी काम सौंपा जाएगा, जिसने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमला करके संघर्ष को जन्म दिया था.
बुधवार को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साझेदार देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का मसौदा भेजा, जिसका उद्देश्य ट्रंप की योजना को मजबूत करना है. इसमें अंतर्राष्ट्रीय बल को हरी झंडी देना भी शामिल है.
अमेरिकी मिशन के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि वॉशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र दूत माइक वाल्ट्ज़ ने सुरक्षा परिषद के 10 निर्वाचित सदस्यों और कई क्षेत्रीय साझेदारों मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और तुर्की के साथ यह मसौदा साझा किया. मतदान अभी निर्धारित नहीं है.
राजनयिक सूत्रों के अनुसार, कई देशों ने इस बल में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैनिकों की वास्तविक तैनाती से पहले सुरक्षा परिषद के आदेश पर जोर दे रहे हैं.
मध्य पूर्व के लिए जिम्मेदार सैन्य कमान, अमेरिकी मध्य कमान के प्रमुख ने पिछले महीने गाजा की अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि वहां कोई भी अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं किया जाएगा.
