गाजा में 'बहुत जल्द' एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात होगा, ट्रंप ने कर दिया साफ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 नवंबर, 2025 को वाशिंगटन स्थित व्हॉइट हाउस के ईस्ट रूम में मध्य एशियाई देशों के नेताओं के साथ एक रात्रिभोज में शामिल हुए. ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच दो साल के युद्ध के बाद, गाजा में "बहुत जल्द" एक अमेरिकी समन्वित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात होगा. गौर करें तो यह बहुराष्ट्रीय बल, जिसमें संभवतः मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक शामिल होंगे. ट्रंप की गाजा के लिए युद्धोत्तर शासन योजना का हिस्सा है. इस योजना से 10 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के बीच एक नाजुक युद्ध विराम हुआ, लेकिन गाजा में मानवीय संकट कम नहीं हुआ. मध्य एशियाई नेताओं के साथ व्हॉइट हाउस में आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने कहा, "यह बहुत जल्द होने वाला है, और गाजा में हालात बहुत अच्छे हैं." उन्होंने आगे कहा, "आप समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर हमास के साथ कोई समस्या है, तो हमारे पास ऐसे देश हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से मदद की है."