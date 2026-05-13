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ईरान संकट के बीच चीन दौरे पर रवाना हुए ट्रंप, दोहराया-तेहरान मामले में किसी मदद की जरूरत नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

By PTI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन के दौरे पर गए. इस दौरान वे एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ से बिगड़े ट्रेड रिश्तों को सुधारने पर बात करेंगे. चीन जाते समय व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से ट्रंप ने कहा, 'हम प्रेसिडेंट शी से कई अलग-अलग चीजों पर बात करेंगे. मैं कहूंगा कि सबसे ज़्यादा बात ट्रेड पर होगी.' चीनी प्रेसिडेंट के साथ अपनी मीटिंग के बारे में ट्रंप ने कहा, 'वह मेरे दोस्त रहे हैं. वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है. यह बहुत ही रोमांचक ट्रिप होने वाली है. बहुत सी अच्छी चीजें होने वाली हैं.' ट्रंप ने ईरान को लेकर शी जिनपिंग के साथ मतभेदों और इस लड़ाई का वैश्विक तेल बाजारों पर पड़ रहे असर को कम करके दिखाने की कोशिश की. शी जिनपिंग के साथ लड़ाई पर चर्चा करने के अपने प्लान के बारे में ट्रंप ने कहा, 'हम इस बारे में लंबी बात करेंगे. सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह काफी अच्छे रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं. सच कहूं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ईरान उनमें से एक है, क्योंकि ईरान काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है.'