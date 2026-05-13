ईरान संकट के बीच चीन दौरे पर रवाना हुए ट्रंप, दोहराया-तेहरान मामले में किसी मदद की जरूरत नहीं
ट्रंप ऐसे समय में चीन के दौरे पर गए हैं जब ईंधन की समस्या गंभीर है. ईरान युद्धविराम को लेकर अपनी मांगों पर अड़ा है.
By PTI
Published : May 13, 2026 at 7:50 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीन के दौरे पर गए. इस दौरान वे एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ से बिगड़े ट्रेड रिश्तों को सुधारने पर बात करेंगे.
चीन जाते समय व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से ट्रंप ने कहा, 'हम प्रेसिडेंट शी से कई अलग-अलग चीजों पर बात करेंगे. मैं कहूंगा कि सबसे ज़्यादा बात ट्रेड पर होगी.' चीनी प्रेसिडेंट के साथ अपनी मीटिंग के बारे में ट्रंप ने कहा, 'वह मेरे दोस्त रहे हैं. वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है. यह बहुत ही रोमांचक ट्रिप होने वाली है. बहुत सी अच्छी चीजें होने वाली हैं.'
🇺🇸✈️🇨🇳 Trump leaves for China!— Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 12, 2026
Accompanying Trump on China visit
Tech :
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Finance:
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ट्रंप ने ईरान को लेकर शी जिनपिंग के साथ मतभेदों और इस लड़ाई का वैश्विक तेल बाजारों पर पड़ रहे असर को कम करके दिखाने की कोशिश की. शी जिनपिंग के साथ लड़ाई पर चर्चा करने के अपने प्लान के बारे में ट्रंप ने कहा, 'हम इस बारे में लंबी बात करेंगे. सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह काफी अच्छे रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं. सच कहूं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि ईरान उनमें से एक है, क्योंकि ईरान काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमें ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत है, और हम इसे किसी न किसी तरह जीतेंगे. हम इसे जीतेंगे. हम इसे शांति से या किसी और तरह से जीतेंगे. नेवी चली गई है. उनकी एयर फोर्स चली गई है. उनकी वॉर मशीन का हर एक हिस्सा चला गया है.'
🇺🇸🇮🇷 Trump on Iran ahead of his China visit: " we'll win it peacefully of otherwise" pic.twitter.com/ALE9EEjJJU— Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 12, 2026
उन्होंने कहा, 'ईरान पर हमारा पूरा कंट्रोल है. या तो हम डील करेंगे या उन्हें खत्म कर देंगे, तो किसी भी तरह, हम जीतेंगे.' एयर फोर्स वन में ट्रंप के साथ विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर, एरिक ट्रंप और लॉरा ट्रंप वगैरह हैं. ट्रंप के दौरे के दौरान टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओ का एक बड़ा डेलीगेशन भी बीजिंग में होगा.
व्हाइट हाउस ने इस हफ्ते ट्रंप के चीन दौरे पर उनके साथ आने के लिए टॉप सीईओ को बुलाया है, जिनमें एलन मस्क (टेस्ला), टिम कुक (एप्पल), लैरी फिंक (ब्लैकरॉक), और केली ऑर्टबर्ग (बोइंग) शामिल हैं.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के लिए ट्रंप के डेलीगेशन में ब्लैकस्टोन के स्टीफन श्वार्ज़मैन, कारगिल के ब्रायन साइक्स, सिटीग्रुप की जेन फ्रेजर, सिस्को के चक रॉबिंस, कोहेरेंट के जिम एंडरसन, जीई एयरोस्पेस के एच. लॉरेंस कल्प जूनियर, गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, इलुमिना के जैकब थायसेन, मास्टरकार्ड के माइकल मिबैक, मेटा प्लेटफॉर्म्स की एग्जीक्यूटिव डिना पॉवेल मैककॉर्मिक, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो अमोन और वीजा के रयान मैकइनर्नी के भी शामिल होने की उम्मीद है.