ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम किया, भारत के आम-चाय निर्यात को हो सकता है फायदा

ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम किया. इससे भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को फायदा हो सकता है.

Trump drops tariffs
ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम किया. (IANS)
By IANS

Published : November 15, 2025 at 11:14 AM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम कर दिया है, क्योंकि "किफायतीपन" एक संभावित राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, और भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को इससे फायदा हो सकता है.

व्हॉइट हाउस ने शुक्रवार को घोषणा की कि उष्णकटिबंधीय फल और जूस, चाय और मसाले उन आयातों में शामिल हैं, जिन पर पारस्परिक शुल्क नहीं लगेगा. व्हॉइट हाउस फैक्टशीट में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ का भी जिक्र है.

ट्रंप ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क जोड़ा. लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ट्रम्प ने पहले जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से मुक्त कर दिया. इससे भारत को फायदा हुआ, जो अमेरिका में निर्धारित जेनेरिक दवाओं का 47 प्रतिशत आपूर्ति करता है.

खाद्य उत्पाद की कीमतों में कुछ वृद्धि उच्च टैरिफ के कारण हुई थी, जो आयातकों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पारित कर दी गई थी.

न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और वर्जीनिया के हालिया चुनावों में, डेमोक्रेट्स के अभियान का ध्यान "सामर्थ्य" पर था. उच्च लागत ने मतदाताओं के बजट को बढ़ा दिया, जिससे उनकी जीत में योगदान मिला. जबकि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मामलों, टैरिफ और निवेश में तल्लीन रहे हैं, मतदाता कीमतों के अधिक सांसारिक मुद्दे से चिंतित थे.

इस सप्ताह जारी एनबीसी न्यूज पोल में, सभी पंजीकृत मतदाताओं में से 63 प्रतिशत ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने "नौकरी" का मुद्दा उठाया. इसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में पेट्रोल और ऊर्जा की कम कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति दर की ओर इशारा किया गया, जब एक समय यह 19.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी.

हालांकि बाइडेन के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की तेज गति पर बहस हुई है, फिर भी यह अभी भी तेजी से बढ़ रही है और सितंबर में 3 प्रतिशत दर्ज की गई. लेकिन कुछ खाद्य उत्पादों की कीमतों में टैरिफ के कारण वृद्धि दर्ज की गई है. सितंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार, भुनी हुई कॉफी की कीमतों में 18.9 प्रतिशत और बीफ और वील की कीमतों में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

भारतीय किराना दुकानों में भारत से मसालों और खाद्य आयात की कीमतें लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गई हैं. पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा 2006 में बड़े धूमधाम से प्रतिबंध हटाने के बाद से भारत से आम के आयात ने भारत-अमेरिका संबंधों में एक विशेष स्थान बना लिया है.

मिसाइलों, परमाणु सहयोग और प्रौद्योगिकी नवाचार के साथ-साथ आम को फरवरी में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान उनके संयुक्त बयान में जगह मिली. बयान में कहा गया है, "भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आमों और अनार के निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की."

