ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम किया, भारत के आम-चाय निर्यात को हो सकता है फायदा

By IANS 3 Min Read

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आयात पर शुल्क कम कर दिया है, क्योंकि "किफायतीपन" एक संभावित राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है, और भारत के आम, अनार और चाय निर्यात को इससे फायदा हो सकता है. व्हॉइट हाउस ने शुक्रवार को घोषणा की कि उष्णकटिबंधीय फल और जूस, चाय और मसाले उन आयातों में शामिल हैं, जिन पर पारस्परिक शुल्क नहीं लगेगा. व्हॉइट हाउस फैक्टशीट में कॉफी और चाय, कोको, संतरे, टमाटर और बीफ का भी जिक्र है. ट्रंप ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क जोड़ा. लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ट्रम्प ने पहले जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से मुक्त कर दिया. इससे भारत को फायदा हुआ, जो अमेरिका में निर्धारित जेनेरिक दवाओं का 47 प्रतिशत आपूर्ति करता है. खाद्य उत्पाद की कीमतों में कुछ वृद्धि उच्च टैरिफ के कारण हुई थी, जो आयातकों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पारित कर दी गई थी. न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी और वर्जीनिया के हालिया चुनावों में, डेमोक्रेट्स के अभियान का ध्यान "सामर्थ्य" पर था. उच्च लागत ने मतदाताओं के बजट को बढ़ा दिया, जिससे उनकी जीत में योगदान मिला. जबकि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मामलों, टैरिफ और निवेश में तल्लीन रहे हैं, मतदाता कीमतों के अधिक सांसारिक मुद्दे से चिंतित थे.