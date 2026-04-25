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राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजा

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ( Screenshot of PTI video )