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राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजा

ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका ने दो लोगों को पाकिस्तान भेजा है. इसमें उपराष्ट्रपति वेंस शामिल नहीं हैं.

White House Press Secretary Caroline Leavitt
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट (Screenshot of PTI video)
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By AP (Associated Press)

Published : April 25, 2026 at 7:06 PM IST

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दुबई : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के लिए शनिवार को अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं. व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने ‘फॉक्स न्यूज चैनल’ पर एक साक्षात्कार में कहा कि विटकॉफ और कुशनर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत करेंगे. लीविट ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि ये एक सार्थक बातचीत होगी और उम्मीद है कि इससे समझौते की दिशा में प्रगति होगी.’’

उन्होंने कहा कि उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे अमेरिकी वार्ता दल के सदस्यों के करीबी संपर्क में रहेंगे.

लीविट ने कहा कि वेंस विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ अमेरिका में मौजूद रहेंगे और ‘‘जरूरत पड़ने पर’’ पाकिस्तान जाने के लिए ‘‘तैयार’’ रहेंगे.

हालांकि ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा उस युद्ध को लेकर चिंतित है जिसने होर्मुज जलडमरूमध्य से महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्यात को बाधित कर दिया है, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को धूमिल कर दिया है और मध्य पूर्व में हजारों लोगों की जान ले ली है.

वहीं शुक्रवार को इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने एक्स पर लिखा था कि वे "द्विपक्षीय मामलों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों" पर केंद्रित यात्रा के लिए पाकिस्तान, ओमान और रूस जा रहे हैं. इस्लामाबाद ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता को फिर से गति देने की कोशिश कर रहा है, जो इस सप्ताह उम्मीद के मुताबिक फिर से शुरू नहीं हो पाई.

ये भी पढ़ें- अराघची की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका वार्ता की कोई योजना नहीं: ईरानी विदेश मंत्रालय

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