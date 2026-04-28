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ट्रंप ने होर्मुज खोलने के ईरान के प्रस्ताव पर चर्चा की, जारी कर सकते हैं बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो) ( IANS )

By PTI 4 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात की और ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के नए प्रस्ताव पर चर्चा की. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया भर में तेल सप्लाई का पांचवां हिस्सा ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी समुद्री मार्ग है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ट्रंप ईरान के हालिया प्रस्ताव पर बात कर रहे थे, लेकिन मीटिंग के नतीजे पर प्रेसिडेंट या उनकी सिक्योरिटी टीम से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे. लेविट ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, 'मैं बस इतना कहूंगी कि आज सुबह एक चर्चा हुई थी, जिसके बारे में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती और मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक पर बहुत जल्द सीधे प्रेसिडेंट से सुनेंगे.' इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फॉक्स न्यूज को बताया था कि ईरानी वार्ताकारों अमेरिका के साथ डील करने को लेकर गंभीर थे लेकिन वे खुद के लिए और समय की मांग कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि वे जिस मुश्किल में हैं उससे बाहर निकलने के लिए वे सीरियस हैं. ईरान को भी यही दिक्कतें थी.' रुबियो ने कहा कि ईरानी बातचीत करने वाले अक्सर ईरानी सरकार के दूसरे ग्रुप्स से सहमत नहीं होते, जिससे शांति बातचीत का दायरा बहुत कम हो जाता है. ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के पोर्ट्स पर चल रही नेवल ब्लॉकेड के असर पर अच्छा नजरिया दिखाया. एबीसी न्यूज ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि हालांकि ईरान ने वीकेंड में देशों के बीच झगड़े को और पक्के तौर पर सुलझाने के लिए एक डील के लिए नई शर्तें रखी हैं, लेकिन वे शर्तें अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रेड लाइन्स से काफी कम लगती है.