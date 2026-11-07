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'MR. VETO' मिडटर्म चुनाव में करारी हार के बाद ट्रंप की 'ट्रुथ सोशल' पर चुनौती भरी पोस्ट

ट्रंप की 'ट्रुथ सोशल' पर चुनौती भरी पोस्ट ( Source: @realDonaldTrump and AFP )

वाशिंगटन, डीसी: एक कठिन चुनावी दौर के बाद बदलते राजनीतिक माहौल से बेफिक्र, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया का रुख किया है. उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) पर अपनी एक ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर साझा की है.

इस तस्वीर में वे एक डेस्क के ऊपर झुके हुए हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने 'मिस्टर वीटो' (MR. VETO) कैप्शन लिखा है. 'ट्रुथ सोशल' पर उनका ये ताजा आक्रामक पोस्ट 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के ठीक बाद आया है, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को शानदार जीत मिली है.

'ब्लू वेव' (डेमोक्रेटिक लहर) के रूप में देखी जा रही इस ऐतिहासिक जीत के साथ, डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों पर फिर से मजबूत पकड़ बना ली है, जिससे सत्ता का विधायी संतुलन पूरी तरह से बदल गया है. ये भारी नुकसान ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बचे हुए समय के लिए एक बड़ी बाधा बन गए हैं. अब कांग्रेस पूरी तरह से डेमोक्रेट्स के नियंत्रण में है, जो कार्यकारी शाखा (सरकार) को चुनौती देने के लिए तैयार है. चुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में कांग्रेस में डेमोक्रेट्स कई बड़े नीतिगत प्रस्ताव लाने, पिछली कार्यकारी कार्रवाइयों को पलटने और प्रशासन के कामकाज की कड़ी जांच-पड़ताल शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, बहुमत मिलने के बावजूद उन्हें विधायी मामलों पर पूरी छूट नहीं मिल जाती, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा कवच है. वह है किसी भी कानून को वीटो करने की शक्ति. इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे विपक्ष द्वारा लाए गए विधेयकों को रोक सकते हैं. चुनावी हार के बाद इस संवैधानिक अधिकार का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, "यह वीटो की शक्ति है. यह राष्ट्रपति के पास मौजूद सबसे ताकतवर अधिकारों में से एक है." अपनी बात पर सख्ती से कायम रहते हुए भी राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया है कि वे लगातार चलने वाले विधायी गतिरोध के बजाय बेहतर तरीके से शासन चलाने को प्राथमिकता देना चाहेंगे. 'पोलिटिको' (Politico) को अपना रुख समझाते हुए, ट्रंप ने कहा, "मैं दो साल तक बस वहां बैठकर हर चीज पर वीटो (veto) नहीं लगाना चाहता." अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I, धारा 7 के तहत, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives) और सीनेट (Senate) द्वारा पारित किसी भी विधायी प्रस्ताव को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास पहुंचना होता है. कार्यकारी शाखा (executive branch) के पास किसी बिल पर हस्ताक्षर करने, औपचारिक आपत्तियों के साथ उसे वापस भेजने या बिना हस्ताक्षर के ही उसे कानून बनने देने के लिए 10 दिनों का समय (रविवार को छोड़कर) होता है.