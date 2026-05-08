ETV Bharat / international

होर्मुज में अमेरिका और ईरान के जहाजों के बीच गोलीबारी, IRGC ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया

आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के खिलाफ एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से मिलकर एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसे काफी नुकसान होने का दावा किया गया और कहा गया कि अमेरिकी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे हट गए.

यह ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी कमांड के एक्स पर कई पोस्ट में यह दावा करने के बाद हुआ है कि अमेरिकी नौसेना ने दक्षिणी ईरान में जस्क पोर्ट के पास एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरानी नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के तीन डिस्ट्रॉयर होर्मुज स्ट्रेट से बहुत सफलतापूर्वक निकल गए. उन्होंने बताया कि रास्ते में ईरानी सेना ने उन पर गोलियां चलाई. तीन डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को बहुत नुकसान हुआ है.'

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (लोकल टाइम) को कन्फर्म किया कि दोनों पक्षों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट के बीच होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी और ईरानी नेवी फोर्स के बीच फायरिंग हुई. उन्होंने कहा कि हमले के बावजूद तीन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर रणनीतिक समुद्री मार्ग से सफलतापूर्वक निकल गए.

कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'इंटेलिजेंस सर्विलांस से पता चलता है कि अमेरिका को इस हमले में काफी नुकसान हुआ है, और उसके तीन हमलावर जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इलाके से जल्दी से भाग गए.'

बुधवार को पहले अमेरिकी नेवी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ अपनी चल रही नौसेनिक नाकेबंदी के तहत ओमान की खाड़ी में एमटी हस्ना नाम के एक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर पर फायरिंग की, यह दावा करते हुए कि जहाज इस इलाके में अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करने में फेल रहा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि ईरानी नौसेना की नावें पूरी तरह से तबाह हो गई और कहा कि जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया गया. पोस्ट में आगे कहा गया, 'हमारे डेस्ट्रॉयर पर मिसाइलें दागी गई, और उन्हें आसानी से गिरा दिया गया. इसी तरह, ड्रोन आए और हवा में ही जलकर राख हो गए.

वे बहुत खूबसूरती से समुद्र में गिरे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तितली अपनी कब्र में गिरती है.' ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ईरानी पक्ष को काफी नुकसान हुआ और कहा कि इस घटना के दौरान कई छोटी नावें तबाह हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के मौजूदा लीडरशिप की कड़ी आलोचना की और तनाव बढ़ने पर और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी, और कहा कि जहाज हमारे नेवी ब्लॉकेड में फिर से शामिल हो जाएंगे और स्टील की दीवार का जिक्र किया.

उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान जल्दी डील के लिए राजी नहीं हुआ तो भविष्य में उसे और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. एक नॉर्मल देश इन डिस्ट्रॉयर्स को जाने देता, लेकिन ईरान कोई नॉर्मल देश नहीं है. उन्हें पागल लोग लीड कर रहे हैं, और अगर उन्हें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का मौका मिलता, तो वे बिना किसी सवाल के ऐसा करते लेकिन उन्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा.'

आगे कहा,' जैसे हमने आज उन्हें फिर से बाहर कर दिया, वैसे ही हम भविष्य में उन्हें और भी ज्यादा जोर से और बहुत ज्यादा हिंसक तरीके से बाहर करेंगे. अगर वे अपनी डील जल्दी साइन नहीं करते! हमारे तीन डिस्ट्रॉयर्स, अपने शानदार क्रू के साथ अब हमारे नौसेनिक नाकेबंदी में फिर से शामिल होंगे, जो सच में 'स्टील की दीवार' है, पोस्ट में आगे कहा गया.'