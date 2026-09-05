मास्को-कीव के दौरे पर जाएंगे विटकॉफ-कुश्नर, युद्ध खत्म करने की दिशा में होगी चर्चा... ट्रंप ने की पुष्टि
ट्रंप ने बताया कि, कुशनर और विटकाफ मॉस्को और कीव जाएंगे. साथ ही कहा कि, पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं.
By ANI
Published : September 5, 2026 at 7:17 AM IST
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि किया कि, उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर, रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के मकसद से शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन की कूटनीतिक कोशिशों के तहत मॉस्को और कीव की यात्रा पर जाएंगे.
ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि, उन्होंने विटकॉफ और कुशनर को यह पता लगाने के लिए भेजा था कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच समझौते की दिशा में कोई बात आगे बढ़ सकती है.
ट्रंप ने कहा, "हमने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे दो बेहतरीन वार्ताकारों को भेजा. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हमने उन्हें यह देखने के लिए भेजा कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, और इस बात की अच्छी संभावना हो सकती है कि हम इसे कर लेंगे."
इस सवाल के जवाब में कि क्या प्रस्तावित शांति योजना के तहत यूक्रेन को इलाका छोड़ना पड़ सकता है. ट्रंप ने इलाके के मुद्दे पर इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि उनका प्रशासन शांति के लिए एक विचार पेश करेगा. जबकि उन्होंने तर्क दिया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष दोनों नेताओं के बीच संबंधों के कारण विशेष रूप से मुश्किल हो गया था.
ट्रंप ने कहा, "यह रूस-यूक्रेन में एक व्यक्तित्व की समस्या है. आपके पास राष्ट्रपति जेलेंस्की और पुतिन हैं. वे सच में एक-दूसरे से नफरत करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "उनके बीच बहुत ज्यादा नफरत है, और यह उनके रास्ते में आ रही है." अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध के दौरान प्रभावित होने वाले सैनिक की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि,
US प्रेसिडेंट ने लड़ाई में लगातार हो रहे मिलिट्री कैजुअल्टी की ओर भी इशारा किया, और कहा कि क्षति का पैमाना को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच आपसी समझौता और भी ज्यादा जरूरी हो गया है. उन्होंने कहा, "वे हर महीने कम से कम 25,000 सैनिक खो रहे हैं. इसे ठीक करना होगा."
इससे पहले दिन में, जेलेंस्की ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन जाएंगे. विटकॉफ और कुशनर के पहले मॉस्को और फिर रविवार को कीव जाने की उम्मीद है. एक्स पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के लिए तैयारी कर रहे हैं. जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में कहा, "आज, यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के राजदूत यूक्रेन और रूस में होंगे."
जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन, अमेरिका के बातचीत करने वालों के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षित आवाजाही में मदद करेगा, जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के लिए रूसी एयरस्पेस का सामान्य कामकाज पक्का करना भी शामिल है. उन्होंने कहा, "हम उनका ध्यान रख रहे हैं, रूस का नहीं."
ज़ेलेंस्की ने बातचीत के दौरान मॉस्को से भी संयम बरतने को कहा है. उन्होंने कहा कि बैठक करने और उससे जुड़े रसद व्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी समय तक दोनों तरफ से कोई एयर स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए.
पोस्ट में लिखा था, "हमारी तरफ से कोई एयर स्ट्राइक (हवाई हमला) नहीं होगी, और रूस को भी ऐसा ही करना चाहिए. यह पक्का करना चाहिए कि इन बातचीत को करने और इस अमेरिकी दौरे से जुड़े लॉजिस्टिक मामलों को संभालने के लिए जरूरी समय तक उसकी तरफ से कोई एयर स्ट्राइक न हो."
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि कीव का मकसद यूएस डेलीगेशन के साथ बातचीत को जितना हो सके रचनात्मक और ठोस बनाना और जंग खत्म करने के लिए व्यावहारिक विकल्प पहचानना है.
ये प्लान किए गए कूटनीतिक दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब वॉशिंगटन दोनों पक्षों को बातचीत की ओर बढ़ाना चाहता है. ट्रंप ने बार-बार रूस-यूक्रेन विवाद को खत्म करने को विदेश नीति की एक बड़ी प्राथमिकता के तौर पर पेश किया है.
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