इस्लामाबाद में अहम बातचीत से पहले ट्रंप का दावा, अमेरिका ईरान के खिलाफ 'जीत रहा है'
ट्रंप ने अगर आप 'फेक न्यूज़' पढ़ते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल तो आपको लगेगा कि हम यह जंग हार रहे हैं.
By ANI
Published : April 21, 2026 at 6:59 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को दावा किया कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिका एक मजबूत स्थिति में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों ने तेहरान को कमजोर कर दिया है, जबकि दूसरी ओर नई कूटनीतिक बातचीत शुरू होने वाली है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका 'जीत रहा है' और ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी कम हो गई हैं. साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों की आलोचना भी की जो स्थिति को अलग ढंग से पेश कर रहे थे. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'मैं एक जंग जीत रहा हूँ और वह भी बहुत बड़े अंतर से.
हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना ने जबरदस्त काम किया है लेकिन अगर आप 'फेक न्यूज़' पढ़ते हैं जैसे कि 'द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स', बेहद घटिया और घिनौना 'वॉल स्ट्रीट जर्नल', या फिर अब लगभग खत्म हो चुका (जो कि अच्छी बात है) 'वॉशिंगटन पोस्ट' तो आपको सच में यही लगेगा कि हम यह जंग हार रहे हैं.'
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟭𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 20, 2026
I’m winning a War, BY A LOT, things are going very well, our Military has been amazing and, if you read the Fake News, like The Failing New York Times, the absolutely horrendous and…
दुश्मन असमंजस में है, क्योंकि उन्हें भी मीडिया की यही रिपोर्टें मिलती हैं, और फिर भी उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है. उनकी वायुसेना अब अंधेरे रनवे पर सिमट गई है. उनके पास मिसाइल-रोधी या विमान-रोधी कोई भी उपकरण नहीं बचा है. उनके ज़्यादातर पुराने नेता अब जा चुके हैं (बाकी सब बातों के अलावा, यह एक 'सत्ता परिवर्तन' भी है!) और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'नाकेबंदी' जिसे हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता. ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है.
उन्हें हर दिन 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है. यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे संभालना नामुमकिन है. यहाँ तक कि कम समय के लिए भी. अमेरिका-विरोधी 'फेक न्यूज मीडिया' चाहता है कि ईरान जीते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कमान मेरे हाथों में है! ठीक वैसे ही, जैसे इन देश-विरोधी लोगों ने चुनाव में मुझसे लड़ने के लिए अपनी सीमित ताकत का एक-एक कतरा लगा दिया था, वे अब ईरान के मामले में भी वैसा ही कर रहे हैं. इसका नतीजा भी वही होगा और असल में वह हो भी चुका है! पोस्ट में यह लिखा था.
ये टिप्पणियां बातचीत के दूसरे दौर से पहले आई है. इस महीने की शुरुआत में 21 घंटे तक चली लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी. अब कूटनीतिक प्रयास एक अहम मोड़ पर पहुँच गए हैं और चेतावनी दी जा रही है कि अगर बातचीत नाकाम रही, तो हालात और बिगड़ सकते हैं.
एक उच्च-स्तरीय अमेरिकी बातचीत टीम, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, ईरानी नेतृत्व के साथ अहम बातचीत शुरू करने के लिए पाकिस्तान जा रही है. चूँकि बुधवार को संघर्ष-विराम खत्म होने वाला है, इसलिए इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे पर युद्ध छिड़ने से पहले, कूटनीति का आखिरी रास्ता है.
हालाँकि अमेरिका का कहना है कि एक निष्पक्ष और उचित समझौता मेज पर है, लेकिन ईरानी नेतृत्व का नाकाबंदी के साये में बातचीत करने से इनकार यह संकेत देता है कि पिछले दौर की 21 घंटे की लंबी बातचीत शायद एक कहीं ज़्यादा गंभीर टकराव की सिर्फ एक प्रस्तावना भर थी.