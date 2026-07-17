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ट्रंप ने ईरान में बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि बहुत जल्द नतीजा मिलेगा

ट्रंप ने कहा, 'बदकिस्मती से अब हमें इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.' हाल की अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का जिक्र करते हुए ट्रंप ने ईरान की ओर मुड़ने से पहले वेनेजुएला में सफलता का दावा किया. उन्होंने इस साल की शुरुआत में साउथ अमेरिकन देश में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का जिक्र करते हुए कहा, 'हम वेनेजुएला में जीते, जो अब हमारे साथ मिलकर लाखों-करोड़ों बैरल तेल बना रहा है.'

राष्ट्रपति ने कहा कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी मिलिट्री को 'रीबिल्ट' किया है, जिसे उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स बताया. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हालात ने मिलिट्री एक्शन को जरूरी बना दिया है.

अमेरिका चुनावों की ईमानदारी की रक्षा और उन्हें प्रभावित करने की विदेशी कोशिशों पर फोकस करते हुए देश के नाम प्राइमटाइम भाषण में ये बाते कही. ट्रंप ने ईरान समेत विदेशों में चल रहे अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन्स पर संक्षेप में बात की.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (लोकल टाइम) को दावा किया कि अमेरिका ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहा है. साथ ही कहा कि अमेरिकियों को चल रही मिलिट्री कोशिशों का नतीजा बहुत जल्द दिखेगा.

ईरान के साथ चल रहे युद्ध पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हम ईरान में भी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, और आप उस मेहनत का फल बहुत, बहुत जल्द देखेंगे.' ट्रम्प ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि सैन्य अभियान के रिजल्ट से उनका क्या मतलब है या संबोधन के दौरान अधिक जानकारी नहीं दी.

इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में लगा हुआ है और उसने वाशिंगटन के साथ एक समझौते पर पहुंचने की इच्छा व्यक्त की है. जबकि अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में ईरानी ठिकानों पर कई दौर के हमले किए.

एक प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या तेहरान पर लगभग एक सप्ताह की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद तेहरान के साथ बातचीत रुकी हुई है, लेविट ने कहा कि हमलों के बावजूद ईरान अमेरिका के संपर्क में है. लेविट ने कहा, 'ईरान लगातार अमेरिका से बात कर रहा है और व्यक्त कर रहा है कि वे हमारे साथ एक समझौता करना चाहते हैं क्योंकि वे हमारी अमेरिकी सेना की ओर से विनाशकारी प्रहार झेल रहे हैं.'

14 सूत्री समझौता ज्ञापन के टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच बढ़ती शत्रुता के बीच ईरान पर अमेरिकी हमले गुरुवार को लगातार छठी रात जारी रहे. यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार ऑपरेशन ने ईरानी सैन्य क्षमताओं को टारगेट किया. इसके बारे में उसने कहा कि इसका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को धमकी देने के लिए किया गया था. दोनों ओर से हमले पश्चिम एशिया में संघर्ष के हालिया गंभीर हालात को उजागर करता है.