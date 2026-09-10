ट्रंप का दावा, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा
ट्रंप ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन में ज़्यादा नरम एडमिनिस्ट्रेशन पाने के लिए अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.
By ANI
Published : September 10, 2026 at 9:09 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (लोकल टाइम) को दावा किया कि आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान के साथ जंग तुरंत खत्म हो जाएगी. उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि वह इस उम्मीद में इंतजार कर रहा है कि वॉशिंगटन में पॉलिटिकल पावर में बदलाव से उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत मिल जाएगी.
टेक्सास के डलास में रिपब्लिकन मिडटर्म कन्वेंशन के लिए निकलने से पहले रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन में ज़्यादा नरम एडमिनिस्ट्रेशन पाने के लिए अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा.
वे चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां अच्छे, कमजोर लोगों का एक ग्रुप बना सकें और उन्हें अकेला छोड़ दें और उन्हें अपना न्यूक्लियर वेपन रखने दें.' सीधे पूछे जाने पर कि उन्हें क्यों लगता है कि वोट के बाद लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने दोहराया कि तेहरान के पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'क्योंकि वे अब और नहीं रुक सकते. वे चुनाव पर असर डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वहां कुछ कमजोर लोगों को ला सकें और उन्हें अकेला छोड़ सकें और उन्हें अपना न्यूक्लियर वेपन दे सकें. उन्हें बस एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता, तो पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल में पड़ जाती.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डिप्लोमैटिक बातचीत फिर से शुरू होने या मिलिट्री कैंपेन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने इशारा किया कि वॉशिंगटन को बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा कि हाल के ऑपरेशन्स ने ईरानी सरकार को बहुत कमज़ोर कर दिया है.
ट्रंप ने एक रिपोर्टर से कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो हम ऐसा नहीं चाहते. असल में मैं एक डील करना चाहता था. हम बहुत पीछे हैं. उनके पास अभी बहुत कम देश बचा है, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते. हां, बातचीत हो सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं. यह जंग हमारे चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो जाएगी.'
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी आखिरी डिप्लोमैटिक हल पारंपरिक न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स से कहीं आगे होगा. ट्रंप ने कहा, 'मैं न्यूक्लियर डील से कहीं ज़्यादा कर रहा हूँ. न्यूक्लियर से कहीं ज़्यादा है. हम न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं. यह 99.9 है, लेकिन टेबल पर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो तीन महीने पहले टेबल पर नहीं होती.'
इलाके में एक्टिव मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करते हुए, ट्रंप ने खाड़ी में ईरानी समुद्री एसेट्स और तेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को टारगेट करने वाले हालिया हमलों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका की जिम्मेदारी की पुष्टि की, और चेतावनी दी कि आगे और भी एक्शन लिया जाएगा.
ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा, 'हमने उनके नौ जहाज़ों को मार गिराया है. मैं कहूंगा कि हमले हमारी वजह से हुए हैं और आप और भी बहुत कुछ देखेंगे. हमने उनके लगभग नौ टैंकर ले लिए हैं. उनमें से कई खराब हो गए हैं.' जब वह बढ़ते इंटरनेशनल टेंशन और सिक्योरिटी सावधानियों के बीच टेक्सास जाने वाले प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उन्हें यात्रा करते हुए सुरक्षित महसूस हो रहा है, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'हाँ, मैं हूँ - वरना मैं इसमें नहीं होता.'
उनकी यह बात अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के इस कन्फर्मेशन के बाद आई है कि अमेरिकी सेना ने मंगलवार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े पांच ईरानी टैंकरों को निशाना बनाया. यह कार्रवाई पिछले 48 घंटों में अमेरिकी नेवी के एक वॉरशिप पर बार-बार किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में की गई.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका के एसेट्स ने ओमान की खाड़ी में मौजूद चार क्रूड ऑयल कैरियर्स के साथ-साथ फारस की खाड़ी के अंदर खार्ग आइलैंड के पास पांचवें जहाज पर हमला किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आगे कहा कि टारगेट किया गया अमेरिकी वॉरशिप आने वाले हमलों से सफलतापूर्वक बच निकला.
अपने रीजनल पेट्रोल रूट पर बना रहा, और किसी भी अमेरिकी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि टैंकरों पर सवार क्रू को हमलों से पहले निकलने का निर्देश दिया गया था. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बुधवार, 9 सितंबर को जॉर्डन को निशाना बनाकर जवाबी मिसाइल हमले किए, जिसमें अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस को निशाना बनाया गया.