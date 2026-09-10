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ट्रंप का दावा, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( AP )

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (लोकल टाइम) को दावा किया कि आने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान के साथ जंग तुरंत खत्म हो जाएगी. उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि वह इस उम्मीद में इंतजार कर रहा है कि वॉशिंगटन में पॉलिटिकल पावर में बदलाव से उसे न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत मिल जाएगी. टेक्सास के डलास में रिपब्लिकन मिडटर्म कन्वेंशन के लिए निकलने से पहले रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान वॉशिंगटन में ज़्यादा नरम एडमिनिस्ट्रेशन पाने के लिए अमेरिकी वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा. वे चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहां अच्छे, कमजोर लोगों का एक ग्रुप बना सकें और उन्हें अकेला छोड़ दें और उन्हें अपना न्यूक्लियर वेपन रखने दें.' सीधे पूछे जाने पर कि उन्हें क्यों लगता है कि वोट के बाद लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ट्रंप ने दोहराया कि तेहरान के पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं. उन्होंने कहा, 'क्योंकि वे अब और नहीं रुक सकते. वे चुनाव पर असर डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वहां कुछ कमजोर लोगों को ला सकें और उन्हें अकेला छोड़ सकें और उन्हें अपना न्यूक्लियर वेपन दे सकें. उन्हें बस एक न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता, तो पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल में पड़ जाती.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डिप्लोमैटिक बातचीत फिर से शुरू होने या मिलिट्री कैंपेन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने इशारा किया कि वॉशिंगटन को बातचीत करने की कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा कि हाल के ऑपरेशन्स ने ईरानी सरकार को बहुत कमज़ोर कर दिया है. ट्रंप ने एक रिपोर्टर से कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो हम ऐसा नहीं चाहते. असल में मैं एक डील करना चाहता था. हम बहुत पीछे हैं. उनके पास अभी बहुत कम देश बचा है, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते. हां, बातचीत हो सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं. यह जंग हमारे चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो जाएगी.'