'परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान' दोहा महावार्ता से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
ट्रंप के अनुसार, ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खुद ईरान भी अब इस बात पर राजी है.
Published : June 30, 2026 at 9:44 AM IST
वाशिंगटन: कतर की राजधानी दोहा में होने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समय सैन्य और राजनयिक दोनों मोर्चों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है. उन्होंने दोहा वार्ता के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की टीम इस बातचीत के लिए कतर पहुंच चुकी है, जिससे मध्य पूर्व के संकट को टालने में मदद मिल सकती है.
ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण ही मुख्य लक्ष्य
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के इरादों को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि वाशिंगटन का उद्देश्य बेहद सीधा और साफ है, और वह है ईरान का पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण. ट्रंप के अनुसार, ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और खुद ईरान भी अब इस बात पर राजी हो चुका है. हालांकि, राष्ट्रपति ने इस कथित सहमति की शर्तों, समय-सीमा या इसकी कानूनी रूपरेखा को लेकर कोई विस्तृत जानकारी मीडिया के सामने साझा नहीं की.
सैन्य कार्रवाई से अमेरिका का पलड़ा भारी
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हाल ही में ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कारण ही यह कूटनीतिक प्रगति संभव हो पाई है. उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि अमेरिका सैन्य मोर्चे पर लगभग जीत हासिल कर चुका है और इसी दबाव के कारण ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ है. ट्रंप ने इस कूटनीतिक हलचल का संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा और बताया कि इस तनाव के कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 69 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं.
घरेलू नीति के मंच से अंतरराष्ट्रीय घोषणा
दिलचस्प बात यह रही कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी यह बड़ी घोषणा एक घरेलू नीति कार्यक्रम के दौरान सामने आई. राष्ट्रपति ट्रंप असल में अमेरिकी उपभोक्ताओं को अपने वाहनों की खुद मरम्मत करने का कानूनी अधिकार देने वाले एक प्रशासनिक ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे थे. पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के प्रशासक ली जेल्डिन ने इसे 'फ्रीडम टू फिक्स' अभियान का हिस्सा बताया. इस नीति का उद्देश्य ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरे पक्ष के पुर्जों के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और पार्ट्स के प्रमाणीकरण पर कैलिफोर्निया राज्य के एकाधिकार को समाप्त करना है.
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