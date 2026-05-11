शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर भड़के ट्रंप ने कहा- 'क्रेजी' शासन
ईरानी मांगों में सभी प्रतिबंधों को हटाना, बंदरगाहों पर नाकेबंदी समाप्त करना, अमेरिकी सेना की वापसी व अन्य चीजें शामिल हैं.
By ANI
Published : May 11, 2026 at 7:18 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान पर कड़ा रुख अपनाते हुए पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए तेहरान से मिले जवाब पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया.
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में तेहरान की कड़ी आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'प्रतिनिधियों' से मिला जवाब पसंद नहीं आया. 'मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित 'प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है. मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं! उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा.
JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 President Trump says he doesn’t like the response from Iran, calling it “TOTALLY UNACCEPTABLE.” pic.twitter.com/happU2BoIJ— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 10, 2026
ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को घोषणा की कि यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब ईरान ने इस्लामाबाद के जरिए क्षेत्रीय तनाव को कम करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया सौंपी. यह कदम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उन कई बयानों के बाद उठाया गया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन के नेतृत्व वाली पहलों के संबंध में तेहरान के विचार और दृष्टिकोण तभी भेजे जाएंगे, जब एक गहन समीक्षा और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाया जाएगा.
इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सरकारी समाचार एजेंसी ईरना (IRNA) ने बताया, 'ईरान ने आज पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नवीनतम मसौदे पर अपना जवाब भेजा है.' सरकारी मीडिया संस्थान ने इस कूटनीतिक पहल के तात्कालिक उद्देश्यों को और स्पष्ट करते हुए कहा कि, 'प्रस्तावित योजना के अनुसार इस चरण में बातचीत का मुख्य जोर क्षेत्र में युद्ध को समाप्त करने पर होगा.'
President Trump posts on TruthSocial: Iran has been playing games with the United States, and the rest of the World, for 47 years (DELAY, DELAY, DELAY!), and then finally hit “pay dirt” when Barack Hussein Obama became President.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 10, 2026
He was not only good to them, he was great,… pic.twitter.com/fxhc0gXClP
रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मसौदे में वाशिंगटन से कुछ विशिष्ट मांगें की गई हैं, जिनमें 'ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना' और 'ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को समाप्त करना' शामिल है. इसके अलावा इस प्रस्ताव में कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अमेरिका को इस क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुलानी चाहिए और सभी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां रोक देनी चाहिए, जिसमें लेबनान में इजरायल के युद्ध को समाप्त करने की मांग भी शामिल है.
हालाँकि यह कूटनीतिक पहल बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हो रही है, क्योंकि तेहरान ने हाल ही में वॉशिंगटन को चेतावनी दी थी कि वह जवाबी हमलों के संबंध में अपनी 'रणनीतिक संयम' की नीति को समाप्त कर देगा. यह चेतावनी खाड़ी देशों से मिली उन रिपोर्टों के साथ ही सामने आई, जिनमें समुद्री और क्षेत्रीय स्तर पर नई शत्रुतापूर्ण गतिविधियों का जिक्र था. इनमें कतर जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हुआ हमला भी शामिल है.
ट्रंप की हालिया टिप्पणियां उस समय सामने आई जब उन्होंने कुछ ही समय पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की 'नरमी' और ईरान को 'वित्तीय सुरक्षा' सुनिश्चित करने के उनके कथित प्रयासों की कड़ी आलोचना की थी. इस बीच, रविवार को प्रसारित हुए एक इंटरव्यू में स्वतंत्र पत्रकार शेरिल एटकिंसन के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडारों पर कड़ी निगरानी रख रहा है.
उन्होंने चेतावनी दी कि इन जगहों तक पहुँचने की कोई भी कोशिश करने पर तुरंत सैन्य कार्रवाई की जाएगी. इस संघर्ष की मौजूदा सैन्य स्थिति पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को एक ऐसा देश बताया जो पहले ही सैन्य रूप से हार चुका है. उन्होंने तर्क दिया कि इस देश की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया है.
उनके पास न तो कोई नौसेना है, न ही कोई वायुसेना, उनके पास न तो विमान-रोधी हथियार हैं और न ही कोई नेता, ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा. उन्होंने आगे जोड़ा कि जहां एक ओर तेहरान संभावित कूटनीतिक समाधानों को लेकर अभी भी हिचकिचा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि अमेरिका आज ही इस क्षेत्र से अपनी सेना वापस बुला लेता है, तो ईरान को फिर से खड़ा होने में 20 साल लग जाएँगे. जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियान अब समाप्त हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वाशिंगटन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है.
यह अनुमान लगाते हुए कि अमेरिकी सेना ने संभवतः अपने निर्धारित लक्ष्यों में से 70 प्रतिशत को नष्ट कर दिया है, उन्होंने संकेत दिया कि आगे भी और अधिक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस 'क्रेजी' शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता.