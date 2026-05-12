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ट्रंप ने ईरान के नए युद्धविराम प्रस्ताव को 'कचरा' बताते हुए कहा, लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर

ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अमेरिकी कार्रवाई को दुनिया के लिए 'सेवा' बताया.

Trump Iran Ceasefire proposal
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ANI

Published : May 12, 2026 at 7:13 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (लोकल टाइम) को ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि सीजफायर 'लाइफ सपोर्ट' पर है. उन्होंने ओवल ऑफिस से एक मैटरनल हेल्थकेयर इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए यह बात कही.

ट्रंप ने कहा कि ईरान अब तक का सबसे कमजोर देश है और तेहरान के प्रपोजल को 'कचरा' और नामंजूर बताया. उन्होंने कहा, 'उन्होंने जो कचरा हमें भेजा है, उसे पढ़ने के बाद मैंने उसे पूरा पढ़ा भी नहीं. वे (ईरान) लाइफ सपोर्ट पर है. सीजफायर बड़े पैमाने पर लाइफ सपोर्ट पर है.'

ईरान को मिलिट्री तौर पर हराने के अपने दावों को दोहराते हुए, ट्रंप ने कहा कि सीजफायर के समय में ईरान ने जो भी थोड़ा बहुत बनाया है, अमेरिका उसे 'लगभग एक दिन में खत्म कर देगा'.

उन्होंने मीडिया से फिर कहा कि ईरान 'बहुत खतरनाक' है, इसलिए उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. ट्रंप ने कहा, 'ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता. वे बहुत खतरनाक हैं. वे बहुत अस्थिर हैं.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्लॉकेड की भी तारीफ की. इसे मिलिट्री जीनियस का हिस्सा बताया और कहा कि वॉशिंगटन के पास बहुत अच्छा गोला-बारूद जमा है, जो दो महीने पहले उसके पास जो था, उससे बेहतर है, जब उसने पहली बार हमला किया था.

उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई को दुनिया के लिए 'सेवा' बताया और पिछली प्रेसिडेंसी की जल्दी कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की. उन्होंने कहा, 'हम दुनिया के लिए यह सेवा कर रहे हैं. और यह 47 साल से चल रहा है. दूसरे प्रेसिडेंट्स और दूसरे देशों के लीडर्स जिनके पास पावर है, उन्हें यह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.' ट्रंप ने आगे कहा कि ईरानी लीडरशिप कई लेवल पर खत्म हो गई है और उनके शेयर किए गए प्रपोजल को 'बेवकूफी भरा' बताया.

उन्होंने कहा, 'सच कहूँ तो उनके लीडर पहले लेवल पर दूसरे लेवल पर और तीसरे लेवल पर आधे मारे गए हैं और फिर वे वापस आते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, और हमें एक बेवकूफी भरा प्रपोजल देते हैं. कोई भी इसे नहीं मानेगा, हालाँकि ओबामा इसे मान लेते, बाइडेन इसे मान लेते.'

उन्होंने दावा किया कि ईरानियों ने साइट को 'खत्म' करने के कारण अमेरिका से न्यूक्लियर डस्ट हटाने के लिए कहा था. ट्रंप ने दावा किया, 'ईरान ने मुझे बहुत जोर देकर कहा, क्योंकि वे हमें न्यूक्लियर डस्ट देना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ. उन्होंने मुझसे कहा, 'आपको यह मिल रहा है, लेकिन आपको इसे हटाना होगा, क्योंकि साइट इतनी तबाह हो गई थी कि दुनिया में सिर्फ एक या दो देश ही इसे हटा सकते थे.

यह इतनी गहराई में है और इतनी जोर से मारा गया है कि उनके पास इसे हटाने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है. आप (US) और चीन दुनिया के सिर्फ दो देश हैं जो इसे हटा सकते हैं. तो हमने इस बारे में बात की और उन्होंने (ईरान) कहा, आपको इसे हटाना होगा क्योंकि हमारे पास ऐसा करने की कैपेबिलिटी नहीं है.'

14-पॉइंट प्रपोजल को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं:बाघेर गालिबफ

इस बीच ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने मंगलवार को कहा कि 14-पॉइंट प्रपोजल को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. उन्होंने किसी भी दूसरे तरीके को बेनतीजा और फेल बताया, और जोर दिया कि इस देरी का खामियाजा अमेरिकी टैक्सपेयर्स को भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा, '14-पॉइंट प्रपोजल में बताए गए ईरानी लोगों के अधिकारों को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. कोई भी दूसरा तरीका पूरी तरह बेनतीजा होगा. एक के बाद एक फेलियर के अलावा कुछ नहीं. वे जितना ज़्यादा टालमटोल करेंगे, अमेरिकी टैक्सपेयर्स को उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा.'

जैसे-जैसे इलाके में हालात बदल रहे हैं, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने सोमवार को बताया कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन (AEOI) के हेड मोहम्मद इस्लामी ने सांसदों से कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम एनरिचमेंट के मुद्दे अमेरिका के साथ किसी भी संभावित बातचीत के एजेंडे में नहीं हैं. साथ ही तेहरान इस बात पर जोर देता है कि बातचीत सिर्फ इलाके में युद्ध खत्म करने पर फोकस होनी चाहिए.

उन्होंने यह बात सोमवार को पार्लियामेंट की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सदस्यों को जानकारी देते हुए कही. प्रेस टीवी के मुताबिक कमेटी के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम रेजाई ने मीटिंग के बाद कहा, 'ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गनाइजेशन के हेड के मुताबिक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुद्दा अमेरिका के साथ बातचीत के एजेंडे में नहीं है और एनरिचमेंट पर बातचीत नहीं हो सकती.'

ये भी पढ़ें- शांति प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर भड़के ट्रंप ने कहा- 'क्रेजी' शासन

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