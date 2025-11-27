ETV Bharat / international

ट्रंप ने नेशनल गार्ड पर गोली चलाने को "आतंक का काम" बताया, पक्का न्याय का वादा किया

ट्रंप ने कहा कि जैसे देश उन लोगों के लिए दुख और तकलीफ से भरा है जिन पर गोली चलाई गई. "हम सही गुस्से और पक्के इरादे से भी भरे हुए हैं." उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर, "जिस जानवर ने यह ज़ुल्म किया, उसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. मैं आज रात सबसे अच्छी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट कर सकता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को भरोसा है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है, जो अफ़गानिस्तान से हमारे देश में आया था, जो धरती पर एक नरक है."

फ्लोरिडा से अपने भाषण में ट्रंप ने कहा, "आज थैंक्सगिविंग की छुट्टी से एक दिन पहले, वॉशिंगटन DC में काम कर रहे नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को व्हॉइट हाउस से कुछ ही कदम दूर एक भयानक, घात लगाकर किए गए हमले में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई. यह घिनौना हमला बुराई, नफरत और आतंक का काम था. यह हमारे पूरे देश के खिलाफ एक जुर्म था. यह इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म था. आज रात सभी अमेरिकियों का दिल वेस्ट वर्जिनियन नेशनल गार्ड के उन दो सदस्यों और उनके परिवारों के साथ है."

फ्लोरिडा (यूएस): थैंक्सगिविंग हॉलिडे से एक दिन पहले, नेशनल कैपिटल में दो नेशनल गार्ड्स को पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारे जाने पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आलोचना की. इसे आतंकी घटना बताते हुए उन्होंने कहा कि जल्द और पक्का एक्शन लिया जाएगा और बताया कि होमलैंड सिक्योरिटी की जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध एक अफगान था.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि अफगान व्यक्ति को 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने "उन बदनाम फ़्लाइट्स से.... प्रेसिडेंट बाइडेन के साइन किए गए कानूनों के तहत उसका स्टेटस बढ़ाया गया था" और कहा, "यह हमला हमारे देश के सामने सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी खतरे को दिखाता है. पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया भर से 20 मिलियन अनजान विदेशियों को आने दिया था." उन्होंने कहा कि US अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अफगानिस्तान से US में आए हर एक एलियन की फिर से जांच करेगा और उन लोगों को निकालना पक्का करेगा जो अमेरिका से प्यार नहीं करते.

"हम ऐसे लोगों के लॉ एंड ऑर्डर पर इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्हें हमारे देश में होना भी नहीं चाहिए. हमें अब बाइडेन के राज में अफगानिस्तान से हमारे देश में आए हर एक एलियन की फिर से जांच करनी होगी, और हमें किसी भी देश से ऐसे किसी भी एलियन को हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे, जो यहां का नहीं है या हमारे देश के लिए फायदा नहीं पहुंचाता है. अगर वे हमारे देश से प्यार नहीं कर सकते, तो हम उन्हें नहीं चाहते. अमेरिका आतंक के सामने कभी झुकेगा या झुकेगा नहीं. साथ ही, हम उस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे जिसे सर्विस मेंबर इतने अच्छे से पूरा कर रहे थे."

उन्होंने बताया कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को और 500 सैनिकों को "हमारी राजधानी की सुरक्षा में मदद के लिए" भेजने का निर्देश दिया है. हम अमेरिका को फिर से पूरी तरह से सुरक्षित बनाएंगे और अगर उल्टी दिशा से आ रही गोलियों ने ऐसा नहीं किया है, तो हम इस वहशी हमले के गुनहगार को जल्द और पक्की सजा दिलाएंगे." उन्होंने कहा कि गार्ड्स देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब उन्हें "एक भयानक हमले में मार गिराया गया" और लोगों से इस थैंक्सगिविंग पर उनके लिए प्रार्थना करने को कहा.

CBS न्यूज के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है, जो 29 साल का अफगान नागरिक है और 2021 में अमेरिका में आया था, और पुलिस के मुताबिक, माना जा रहा है कि उसने अकेले ही यह काम किया. इससे पहले बुधवार (लोकल टाइम) को, वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को वॉशिंगटन, DC में गोली मार दी गई थी. गार्ड्स ने संदिग्ध शूटर के साथ गोलीबारी की, जिसे हिरासत में लिया गया और स्ट्रेचर पर घटनास्थल से ले जाया गया. वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी के मुताबिक, उनकी हालत के बारे में पता नहीं है.