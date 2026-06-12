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भारतीयों की मौत पर ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया, ईरान को बताया 'बेईमान', कहा- उनकी शर्तें मंजूर नहीं

ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मारी पलटी. भारत पर भी दी प्रतिक्रिया.

Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 8:15 PM IST

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वॉशिंगटन : होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने इसे ईरानी ड्रोन का हमला बताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उन्हें स्वीकार नहीं हैं. इससे पहले अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के मामले में भारत ने दो दिनों में दूसरी बार अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया.

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारतीय जहाजों पर हुए ड्रोन हमले की वह निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि ये हमले ईरान की ओर से किए गए हैं और वे इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं करेंगे.

ट्रंप ने ईरान के साथ हुए कथित समझौते को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि ईरान ने मीडिया को जो शर्तें बताई थीं, उनका "लिखित रूप में तय की गई शर्तों से कोई लेना-देना नहीं" था.उन्होंने तेहरान को "लेन-देन के लिए बहुत बेईमान लोग" कहा. ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट किया: "ईरान ने 'फेक न्यूज' को जो शर्तें बताई हैं, उनका उन शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है जिन पर लिखित रूप में सहमति बनी थी. उन्होंने जो कहा है - जिसमें डील को लेकर उनका कमजोर और शर्मनाक बयान भी शामिल है - उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है. इनके साथ डील करना बहुत बेईमानी भरा काम है. इनके साथ ईमानदारी से कोई बातचीत नहीं हो सकती. कमाल है! साथ ही, कल रात होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गुजर रहे भारतीय जहाज़ों पर उनके ड्रोन हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया. यह हरकत बिल्कुल मंजूर नहीं है. उन्हें अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द !"

ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को पहले बताया था कि इस प्रस्तावित डील के तहत ईरान को उसकी 24 अरब डॉलर की रुकी हुई संपत्ति वापस मिल जाएगी, होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण बना रहेगा, और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम तथा 'रेजिस्टेंस ग्रुप्स' (प्रतिरोध समूहों) को किसी भी बातचीत से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा. ट्रंप ने इन शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया.

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की ओर डोनाल्ड ट्रंप के संकेत के बीच, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि जब तक वे पद पर हैं, इजराइल तेहरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पूरी सहमति है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने किसी भी समझौते की पुष्टि नहीं की है, जबकि पूरे क्षेत्र में लड़ाई और तनाव जारी है.

ये भी पढ़ें : डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- ईरान संग युद्ध समाप्त, वीकेंड में होगी डील, ईरान ने किया खारिज

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