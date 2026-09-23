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इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर का समर्थन करते हुए ट्रंप ने कहा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान से दूर ले जाने की जरूरत

न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को यूएन हेडक्वार्टर में बोलते हुए. ( IANS )

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न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि उनका प्रशासन इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरा सपोर्ट करता है. उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर कई हमलों के बीच मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के प्रभाव से दूर ले जाने की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अरब नेताओं के साथ एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में कमर्शियल शिपिंग पर हमलों ने इस इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत को दिखाया है. ट्रंप ने कहा, 'इसलिए मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरी जगहों से तेल निकालने का पूरा सपोर्ट करता है, चाहे वह पाइपलाइन हो या कुछ और.' उन्होंने कहा कि यह इलाका लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटने के करीब है. उन्होंने कहा, 'हम सब मिलकर उन चुनौतियों से निपटने की कगार पर हैं, जिन्होंने इस इलाके को दशकों से परेशान किया है.' ट्रंप ने मीटिंग में शामिल नेताओं को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी और पार्टनर भी बताया और कहा कि उनकी कोशिशें मिडिल ईस्ट को ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल बनाने के मकसद से हैं.