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इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर का समर्थन करते हुए ट्रंप ने कहा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान से दूर ले जाने की जरूरत

ट्रंप ने मीटिंग में शामिल नेताओं को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी और पार्टनर भी बताया.

Trump India Middle East Europe
न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार, 22 सितंबर, 2026 को यूएन हेडक्वार्टर में बोलते हुए. (IANS)
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By ANI

Published : September 23, 2026 at 7:26 AM IST

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न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (लोकल टाइम) को कहा कि उनका प्रशासन इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का पूरा सपोर्ट करता है. उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर कई हमलों के बीच मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के प्रभाव से दूर ले जाने की जरूरत है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अरब नेताओं के साथ एक मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में कमर्शियल शिपिंग पर हमलों ने इस इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत को दिखाया है. ट्रंप ने कहा, 'इसलिए मेरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरी जगहों से तेल निकालने का पूरा सपोर्ट करता है, चाहे वह पाइपलाइन हो या कुछ और.'

उन्होंने कहा कि यह इलाका लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटने के करीब है. उन्होंने कहा, 'हम सब मिलकर उन चुनौतियों से निपटने की कगार पर हैं, जिन्होंने इस इलाके को दशकों से परेशान किया है.' ट्रंप ने मीटिंग में शामिल नेताओं को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी और पार्टनर भी बताया और कहा कि उनकी कोशिशें मिडिल ईस्ट को ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल बनाने के मकसद से हैं.

उन्होंने कहा, 'अमेरिका के कुछ सबसे अच्छे और करीबी दोस्तों, सहयोगियों और पार्टनर्स के साथ यहां होना सम्मान की बात है, ताकि हम एक सुरक्षित और ज़्यादा खुशहाल मिडिल ईस्ट की दिशा में अपनी कोशिश जारी रख सकें.' इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक ईस्टर्न कॉरिडोर है जो भारत को खाड़ी क्षेत्रों से और एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है.

इसमें रेलवे और शिप-रेल ट्रांजिट नेटवर्क के साथ-साथ रोड ट्रांसपोर्ट रूट भी शामिल होंगे. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी पिछली बातों को दोहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को खत्म करने की चेतावनी दी.

उन्होंने कहा, 'हमने ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग कर दिया है और उम्मीद है कि वे जल्दी ही सही काम करेंगे. एक समय ऐसा आएगा जब बहुत देर हो जाएगी और हमारे पास उन्हें एक देश के तौर पर जिंदा रहने का मौका नहीं होगा. मैं यह देखना चाहूंगा, और मैं आपको बता सकता हूं कि इस टेबल के आस-पास बैठे लोग भी यह देखना चाहेंगे.'

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप का UNGA में बड़ा बयानः 'ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करें'

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