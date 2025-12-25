ट्रंप के सपोर्ट वाले नासरी असफुरा ने जीती होंडुरास प्रेसिडेंसी
फिलिस्तीनी इमिग्रेंट्स के 67 साल के बेटे ने अपने साथी कंजर्वेटिव टीवी पर्सनैलिटी सल्वाडोर नसरल्ला को एक परसेंटेज से भी कम अंतर से हराया.
Published : December 25, 2025 at 9:45 AM IST
तेगुसिगाल्पा (होंडुरास): US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट वाले कंजर्वेटिव बिजनेसमैन नासरी असफुरा को बुधवार को होंडुरास प्रेसिडेंशियल वोट का विनर घोषित किया गया. यह चुनाव कुछ हफ़्तों पहले हुआ था. इस चुनाव में देरी और फ्रॉड के आरोप लगे थे.
नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल, CNE ने कहा कि नासरी असफुरा ने फिलिस्तीनी इमिग्रेंट्स के 67 साल के बेटे ने साथी कंजर्वेटिव टीवी पर्सनैलिटी सल्वाडोर नसरल्ला को एक परसेंट से भी कम पॉइंट से हराया.
असफुरा की जीत लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक में लेफ्टिस्ट शियोमारा कास्त्रो के चार साल के प्रेसिडेंट रहने के बाद राइट विंग की सत्ता में वापसी का संकेत है. यह होंडुरास को चिली, बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना में बदलावों के बाद इस क्षेत्र में कंजर्वेटिव सरकारों के उदय के साथ भी जोड़ता है.
जीत की घोषणा के बाद असफुरा ने X पर पोस्ट किया, "होंडुरास: मैं शासन करने के लिए तैयार हूं. मैं आपको निराश नहीं करुंगा," अपनी जीत को वैलिडेट करने के लिए चुनाव अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये बातें लिखीं. ऑफिशियल नतीजों के अनुसार, 27 जनवरी 2026 को ऑफिस संभालने वाले असफुरा को सिर्फ़ 40.1 परसेंट वोट मिले, जबकि नसरल्ला को 39.5 परसेंट वोट मिले.
लेफ्टिस्ट लिब्रे पार्टी के वकील रिक्सी मोनकाडा, जो अभी सरकार चला रहे हैं, 19.2 परसेंट वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. रिजल्ट आने के कुछ ही मिनटों में, यूनाइटेड स्टेट्स ने असफुरा के चुनाव का स्वागत किया और कहा कि इससे गैर-कानूनी इमिग्रेशन को रोकने में मदद मिलेगी.
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा, "हम उनके आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपने बाइलेटरल और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने, यूनाइटेड स्टेट्स में गैर-कानूनी इमिग्रेशन को खत्म करने और हमारे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करने का इंतजार कर रहे हैं." सेंट्रल अमेरिकन देश के चुनाव में लंबी काउंटिंग प्रोसेस के बाद, रुबियो ने सभी पक्षों से "कन्फर्म्ड रिजल्ट का सम्मान करने" की अपील की, ताकि होंडुरन अथॉरिटीज तेजी से सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांजिशन पक्का कर सकें.
अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली, जो ट्रंप के साथी हैं, ने X पर कहा कि होंडुरास का वोट "नार्को-सोशलिज़्म की जबरदस्त हार" है.
तनाव, चुनौतिया दोनों : 30 नवंबर के चुनाव के तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद रिजल्ट घोषित किया गया. नतीजे के इंतजार से होंडुरास के लोगों में तनाव पैदा हो गया है, और धीमी गिनती के साथ-साथ गड़बड़ियों और वोटर फ्रॉड के दावे भी किए गए हैं.
नसरल्ला ने कथित गड़बड़ियों के कारण पूरी तरह से दोबारा गिनती की मांग की थी, और असफुरा की जीत को मान्यता नहीं दी है. सैकड़ों इलेक्टोरल स्टाफ और पॉलिटिकल डेलीगेट्स ने रेस तय करने के लिए लगभग 2,800 टैली शीट्स की दोबारा गिनती की, जिनमें गड़बड़ियों का शक था.
CNE के पास विजेता घोषित करने के लिए 30 दिसंबर तक का समय था. पिछले हफ़्ते, जाने वाले प्रेसिडेंट की लेफ्टिस्ट लिब्रे पार्टी के हजारों सपोर्टर्स ने वोट में "फ्रॉड" के विरोध में राजधानी तेगुसिगाल्पा में एक प्रदर्शन किया.
चुनाव से एक दिन पहले, ट्रंप ने एक हैरान करने वाले कदम में होंडुरास के पूर्व प्रेसिडेंट जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को माफ कर दिया. जुआन असफुरा की पार्टी के मेंबर थे और ड्रग तस्करी के लिए अमेरिका में 45 साल की जेल की सजा काट रहे थे.
होंडुरास से अमेरिका में इंसाफ का सामना करने के लिए निकाले गए हर्नांडेज का कहना है कि उन्हें तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट, जो बाइडेन की पिछली सरकार ने उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसी की वजह से फंसाया था. इस माफी को बड़े पैमाने पर लैटिन अमेरिका में कथित ड्रग तस्करों पर ट्रंप की कार्रवाई के उलट माना गया.
ट्रंप ने असफुरा का भी सपोर्ट किया, यह कहते हुए कि वे "नार्कोकम्युनिस्टों से लड़ने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं." और चेतावनी दी कि अगर गिनती में कंजर्वेटिव कैंडिडेट की बहुत कम बढ़त पलटी गई तो "बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी".
बुधवार को हर्नांडेज ने X पर होंडुरस के वोटरों को बधाई देते हुए कहा कि देश "एक साइकिल को बंद कर रहा है और उम्मीद, कमिटमेंट और जिम्मेदारी के साथ एक नया दौर शुरू कर रहा है."
असफुरा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. उन्होंने 11 मिलियन लोगों वाले देश में विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने और ताइवान के साथ रिश्ते फिर से बनाने का वादा किया है. उनके पहले के राष्ट्रपति के 2023 में चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के बाद. वह चुनावों को लेकर बनी हुई शंकाओं के बीच एक ज़्यादा बंटे हुए देश पर राज करेंगे. इसके बारे में कास्त्रो ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, गैंग के सदस्यों द्वारा वोटरों पर दबाव डालने और ट्रंप की "धमकियों" की वजह से यह "गंभीर सवालों" के घेरे में है.
होंडुरास हिंसा और ड्रग तस्करों और बड़े गैंग के जुर्म से भी परेशान है, जिससे कास्त्रो इमरजेंसी घोषित करने के बावजूद लड़ने में जूझ रहे हैं. हालांकि हत्याएं कम हुई हैं. होंडुरास इस इलाके के सबसे हिंसक देशों में से एक बना हुआ है, जहां 2024 में हर 100,000 लोगों पर लगभग 27 हत्याएं होंगी.
