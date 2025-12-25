ETV Bharat / international

ट्रंप के सपोर्ट वाले नासरी असफुरा ने जीती होंडुरास प्रेसिडेंसी

होंडुरास प्रेसिडेंसी के विनर नासरी असफुरा. ( AFP )

तेगुसिगाल्पा (होंडुरास): US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट वाले कंजर्वेटिव बिजनेसमैन नासरी असफुरा को बुधवार को होंडुरास प्रेसिडेंशियल वोट का विनर घोषित किया गया. यह चुनाव कुछ हफ़्तों पहले हुआ था. इस चुनाव में देरी और फ्रॉड के आरोप लगे थे. नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल, CNE ने कहा कि नासरी असफुरा ने फिलिस्तीनी इमिग्रेंट्स के 67 साल के बेटे ने साथी कंजर्वेटिव टीवी पर्सनैलिटी सल्वाडोर नसरल्ला को एक परसेंट से भी कम पॉइंट से हराया. असफुरा की जीत लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक में लेफ्टिस्ट शियोमारा कास्त्रो के चार साल के प्रेसिडेंट रहने के बाद राइट विंग की सत्ता में वापसी का संकेत है. यह होंडुरास को चिली, बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना में बदलावों के बाद इस क्षेत्र में कंजर्वेटिव सरकारों के उदय के साथ भी जोड़ता है. जीत की घोषणा के बाद असफुरा ने X पर पोस्ट किया, "होंडुरास: मैं शासन करने के लिए तैयार हूं. मैं आपको निराश नहीं करुंगा," अपनी जीत को वैलिडेट करने के लिए चुनाव अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने ये बातें लिखीं. ऑफिशियल नतीजों के अनुसार, 27 जनवरी 2026 को ऑफिस संभालने वाले असफुरा को सिर्फ़ 40.1 परसेंट वोट मिले, जबकि नसरल्ला को 39.5 परसेंट वोट मिले. लेफ्टिस्ट लिब्रे पार्टी के वकील रिक्सी मोनकाडा, जो अभी सरकार चला रहे हैं, 19.2 परसेंट वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. रिजल्ट आने के कुछ ही मिनटों में, यूनाइटेड स्टेट्स ने असफुरा के चुनाव का स्वागत किया और कहा कि इससे गैर-कानूनी इमिग्रेशन को रोकने में मदद मिलेगी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा, "हम उनके आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपने बाइलेटरल और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने, यूनाइटेड स्टेट्स में गैर-कानूनी इमिग्रेशन को खत्म करने और हमारे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करने का इंतजार कर रहे हैं." सेंट्रल अमेरिकन देश के चुनाव में लंबी काउंटिंग प्रोसेस के बाद, रुबियो ने सभी पक्षों से "कन्फर्म्ड रिजल्ट का सम्मान करने" की अपील की, ताकि होंडुरन अथॉरिटीज तेजी से सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांजिशन पक्का कर सकें. अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली, जो ट्रंप के साथी हैं, ने X पर कहा कि होंडुरास का वोट "नार्को-सोशलिज़्म की जबरदस्त हार" है. तनाव, चुनौतिया दोनों : 30 नवंबर के चुनाव के तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद रिजल्ट घोषित किया गया. नतीजे के इंतजार से होंडुरास के लोगों में तनाव पैदा हो गया है, और धीमी गिनती के साथ-साथ गड़बड़ियों और वोटर फ्रॉड के दावे भी किए गए हैं.