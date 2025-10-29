ETV Bharat / international

ट्रंप दक्षिण कोरिया पहुंचे: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी भेंट; किम जोंग उन से भी मुलाकात का भरोसा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 अक्टूबर, 2025 को जापान से आने के बाद दक्षिण कोरिया के बुसान स्थित गिम्हे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर फोर्स वन से उतरते हुए. ( AP )

ताकाइची ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगी और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के घनिष्ठ मित्र, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, के स्वामित्व वाला एक गोल्फ क्लब देंगी. कोरिया में, ट्रंप को प्राचीन सिला युग के एक स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति मिलने की उम्मीद थी.

ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा जापान में दो दिनों की यात्रा के बाद हो रही है, जहां नई रूढ़िवादी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने द्विपक्षीय संबंधों के "स्वर्ण युग" की सराहना की.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका "किसी भी ऐसे व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए उत्सुक है, जिसे ट्रंप अपनी जीत घोषित कर सकें", जबकि चीन "अधिक पारस्परिक विश्वास बनाने, दीर्घकालिक मतभेदों को सुलझाने और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को स्थिर करने" पर केंद्रित है.

अब यह ट्रंप और शी जिनपिंग पर निर्भर है कि वे दक्षिण कोरियाई शहर ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक के दौरान इस पर कोई ठोस फैसला लें. हालांकि, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषक विलियम यांग ने कहा कि उम्मीदों में "बेमेल" लग रहा है.

यह तय कर सकता है कि क्या अमेरिका और चीन उस व्यापार युद्ध को रोक पाएंगे, जिसने अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को दहशत में डाल दिया है. बीजिंग और वॉशिंगटन, दोनों के वार्ताकारों ने पुष्टि की है कि एक "ढांचे" पर सहमति बन गई है.

अमेरिका के प्रमुख सहयोगी दक्षिण कोरिया की ट्रंप की यात्रा उनके एशियाई दौरे का तीसरा चरण है. इसके तहत मलेशिया में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन और टोक्यो में जापान के नए प्रधानमंत्री द्वारा उनकी प्रशंसा की गई और उन्हें उपहार दिए गए. लेकिन दुनिया और वैश्विक बाजारों की नजरें गुरुवार को होने वाली वार्ता पर टिकी होंगी, जो 6 साल में पहली बार ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें "यकीन नहीं" है कि चीनी नेता के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वह स्वशासित ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे या नहीं.

दक्षिण कोरिया में ट्रंप को शी जिनपिंग से मिलना है. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी और कई समस्याओं का समाधान निकलेगा."

अमेरिकी नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके दूसरे कार्यकाल की पहली आमने-सामने की बातचीत के परिणामस्वरूप अमेरिका फेंटेनाइल के संबंध में चीन पर लगाए गए शुल्कों को कम करेगा.

बुसान: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहाकि उन्हें उम्मीद है कि चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ उनके बेहद विनाशकारी व्यापार युद्ध को कम करने पर बातचीत में "कई समस्याओं" का समाधान हो जाएगा.

ट्रंप के आगमन से कुछ घंटे पहले, उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि उसने प्योंगयांग के "दुश्मनों" के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने पश्चिमी तट पर समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है.

ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को प्रायद्वीप में रहने के दौरान मिलने का निमंत्रण दिया है, लेकिन एयर फोर्स वन में ट्रंप ने कहा कि उनका ध्यान शी जिनपिंग से मुलाकात पर है.

ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "किसी समय, हम उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करेंगे. मुझे लगता है कि वे ऐसा करना चाहेंगे, और मैं भी ऐसा करना चाहूंगा."

अमेरिकी राष्ट्रपति दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ भी शिखर सम्मेलन करेंगे. वॉशिंगटन में हुई बैठक के ठीक दो महीने बाद यह उनकी दूसरी आमने-सामने की बातचीत होगी. बातचीत संभवतः व्यापार पर केंद्रित होगी.

जुलाई में, ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन, सियोल द्वारा 350 अरब डॉलर के निवेश के वादे के बदले में दक्षिण कोरियाई आयात पर शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया है. भारी ऑटो शुल्क अभी भी लागू हैं, और दोनों सरकारें निवेश के वादे की संरचना को लेकर अब भी विभाजित हैं.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को स्वीकार किया कि इस "जटिल" समझौते में अब भी "बहुत सारी बारीकियों पर काम करना बाकी है", जबकि ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि बातचीत में कोई "अड़चन" थी.

कार्यकर्ता अमेरिकी नेता का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं, जिनके व्यापक टैरिफ ने व्यापार युद्ध को जन्म दिया है, तथा ग्योंगजू में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन कर उनकी "शिकारी निवेश मांगों" की निंदा की जाएगी.

डीएमजेड बैठक? कूटनीतिक ड्रामे को और बढ़ाते हुए, ट्रंप ने कहा है कि वह अपनी यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के किम से "मिलना पसंद करेंगे" और यहां तक कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रतिबंधों पर भी बातचीत हो सकती है. उनकी आखिरी मुलाकात 2019 में विसैन्यीकृत क्षेत्र (डीएमजेड) में हुई थी, जो शीत युद्ध की वह सीमा रेखा है, जिसने दशकों से उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग रखा है.

लेकिन उत्तर कोरिया ने अभी तक इस निमंत्रण पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है. सियोल के अधिकारी इस बात पर बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या यह आगे बढ़ेगा. किम ने पिछले महीने कहा था कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकातों की "अच्छी यादें" हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका प्योंगयांग से अपने परमाणु हथियार छोड़ने की अपनी "भ्रामक" मांग छोड़ दे, तो वह बातचीत के लिए तैयार हैं.

विशेषज्ञ वेबसाइट एनके न्यूज़ के संस्थापक चाड ओ'कैरोल ने एएफपी को बताया, "ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मिलना चाहते हैं." "गेंद अब किम जोंग उन के पाले में है." लेकिन अमेरिकी नेता अब 2019 के मुकाबले एक अलग किम का सामना कर रहे हैं, जो मॉस्को की सेना के साथ लड़ने के लिए हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों को भेजने के बाद रूस के महत्वपूर्ण समर्थन से उत्साहित हैं. कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के वरिष्ठ विश्लेषक होंग मिन ने कहा, "उत्तर कोरिया के पास समय है और वह पहले जितना अलग-थलग नहीं है."